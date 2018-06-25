EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  1306  24
Все про:Одесская область (1503) альтернативная энергетика (11) Степанов Максим (72)

 В Одесской области построят ветряные электростанции

В Одесской области будут развивать альтернативную энергетику - в регионе построят мощные ветряные электростанции.

Об этом сообщил губернатор области Максим Степанов. 25 июня в Одесской ОГА подписали Меморандум о сотрудничестве с двумя зарубежными компаниями. Общая сумма инвестиций составляет около 270 миллионов евро.

Литовцы из "Южное Энерджи" построят станцию мощностью 72,6 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством порядка 150 тысяч человек. Проект американской компании "Юкрейн Пауер Ресоурсес" рассчитан на 120 МВт (или 220 тысяч человек).

"Это большие мощности. Мы будем содействовать в реализации проектов этих компаний. Кроме повышения энергетической базы нашей страны и выполнения обязательств по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников перед ЕС, это также немалые инвестиции в саму Одесскую область", - заявил Максим Степанов.

Строительство электростанций положительно повлияет на развитие громад, инфраструктуру и рабочие места. Литовцы планируют установить 19 ветряков, американцы - 26.

"Литва и Украина дружат много веков, и сегодня мы сделали еще один шаг к сотрудничеству. Подход Одесской обладминистрации и, в частности, ее руководителя Максима Степанова дает чувство уверенности в результате. Мы запланировали строительство 19 ветрогенераторов, которые будут вырабатывать электроэнергию на, примерно, 150 тысяч населения", - отметил руководитель "Южное Энерджи" Эгидиюс Симутис.

В свою очередь, генеральный директор "Ukraine Power Resources" Питер Гиш подчеркнул, что реализация их проекта в Лиманском районе позволит создать около ста новых рабочих мест, в частности, на этапе строительства.

Отметим, согласно Энергетической стратегии Украины, к 2020 году 11% электрической энергии должны производиться на возобновляемых источниках, к 2035 - 25%.

Источник: https://censor.net.ua/n3073350
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо их там строить?, 2 лярда ветряк - бери и ставь...
 показать весь комментарий
 
Оговорка по Фрейду: разницу в карман.
Мы на ветер способны пустить все, шо угодно.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине есть недорогие и самые лучшие в мире ветряки- роторы Онипко. Украинская власть на них не обращает внимания и чхает, не запускает в производство патентованные,эффективные роторы,которые работают даже при минимальном движении воздуха.Это говорит о том ,что власть не заинтересована в дешевой электроэнергии в Украине и наплевательски относится к нашим патентованным изобретателям. Власть служит олигархам и их интересам в энергетике. Жах и позор.Эту власть давно пора гнать и садить.
 показать весь комментарий
 
Да, интересно какие ветряки закупит власть Одессы. Мало вериться, что наши, дешевые и самые эффективные в мире.
 показать весь комментарий
 
Вот же ж Степанов , зачем все рассказал без пэти !
 показать весь комментарий
 
кто будет собственник? кто будет продавать по "зеленому тарифу" электроэнергию?
кто будет оплачивать мы уже знаем ...
 показать весь комментарий
 
 
а дороги вы не хотите построить? а то уже пипец какой то. у меня под домом 2 солнечные станции, воруют бабло направо и налево. а ямы как были - так и остались.
 показать весь комментарий
 
Дороги - это уже не то лавэ. Щас рулит альтернативная энергетика: солнце нагревает бюджет Украины, а ветер, оттудова, выдувает бабки. Учись, студент!
 показать весь комментарий
 
 
АЭС самая эффективная добыча энергии..... всё остальное лобуда.
 показать весь комментарий
 
Для АЕС потрібні ще якісь електростанції які б могли компенсувати збільшення споживання дньом.
 показать весь комментарий
 
Стройте енти ветряки, стройте,

укр жители прямо в очереди стоят за илектрикой
по зеленому тарифу в 5 раз дороже, чем обычная тепловая атомная.
 показать весь комментарий
 
очередь не нужна,
у вас нет выбора, её вам продадут вместе со всей остальной электроэнергией, просто еще на пару десятков копеек поднимут тариф, скажем примерно с сегодняшних 1.68 грн/кВт*час до 1.98 грн/кВт*час и так далее до 2030 года, чем больше солнечных, ветряных и др электростанций продающих электроэнергию по "зеленому тарифу" тем выше для вас тариф и дороже удовольствие пользоваться электроэнергией становиться ...
так барыги прописали под себя Закон о Зеленом тарифе ...
 показать весь комментарий
 
 
Ветряки способны выкачивать деньги из бюджета со скоростью ветра.
 показать весь комментарий
 
одесситы молодцы /визуально: в Франции ветряков мало, Германия подошла к максимуму и строит солнечные станции, в Польше ветряки растут как грибы.
 показать весь комментарий
 
чем же они молодцы?
Кто собственник (бенефициар - выгодоприобрета́тель) будет этой электростанции, кто будет продавать Державе по "зеленому тарифу" эту электоенергию?
При том, что однозначно, оплачивать "зеленый тариф" будет население Украины.
 показать весь комментарий
 
за всем этим словоблудием стоит частный капитал ахметовских барыг ...
 показать весь комментарий
 
что разворовали Одесскую АТЭЦ -к лучшему. ВЭУ и СЭС правильный европейский выбор.
 показать весь комментарий
 
правильный европейский выбор, это когда, как в Швеции, Держава дает без% кредит и компенсирует 60% затрат домовладению на приобретение и установку СЭС.
Был бы намек на какую то европейскость у нас, если бы Держава давала без% кредит, с условиям обязательного подключения к сети и погашением кредита за счет поставке в сеть лишних кВт по "зеленому тарифу" ... ,
а пока у нас все тот же "роттердам+" только в профиль, обдиралово народа Украины.

но я тебя, бот, понял ...
 показать весь комментарий
 
Если бы ещё цена для украинцев после этого упала. А так - какая нам разница...
 показать весь комментарий
 
Там солнца много, логичнее было бы и солнечную энергетику развивать.
 показать весь комментарий
 
строить будут все те же,которые в Крыму строили ел, станцию на солнечных,таскали буровые, за деньги украинского народа, зная что куйло будет оккупировать Крым
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Одесской области построят ветряные электростанции
 
 
 
 
 
 вверх