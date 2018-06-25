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Все про:разведка (1904) спецназ (486) соревнования (142) Бутусов Юрий (1423) Национальная гвардия (1073)

 Воины 1-го батальона бригады быстрого реагирования Нацгвардии выиграли соревнования "Лучший разведвзвод специального назначения"

22 июня разведывательный взвод 1-го батальона бригады быстрого реагирования Нацгвардии выиграл соревнования "Лучший разведвзвод специального назначения".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"А перед этим, впервые приняв участие в соревнованиях малых тактических групп Нацгвардии, группа солдат и сержантов этого разведвзвода заняла пятое место, конкурируя только с офицерскими спецназами "Омеги" и "Веги". Поздравляю.

К сожалению, командира 1-го батальона Игоря Оболенского и главного сержанта батальона, которые готовили разведвзвод к соревнованиям, командование Нацгвардии недавно уволило из НГУ. Мешали все время генералам, требовали стандарты НАТО внедрять, проникали на передовую, воевать требовали, не уделяли должного внимания бордюрам, не угодничали и служили честно", - отметил он, пообещав в ближайшее время более детально написать про "ситуацию в бригаде быстрого реагирования и про то, что с ней устроило командование НГУ".

Воины 1-го батальона бригады быстрого реагирования Нацгвардии выиграли соревнования Лучший разведвзвод специального назначения 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3073349
 
   
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