 Воины 1-го батальона бригады быстрого реагирования Нацгвардии выиграли соревнования "Лучший разведвзвод специального назначения"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"А перед этим, впервые приняв участие в соревнованиях малых тактических групп Нацгвардии, группа солдат и сержантов этого разведвзвода заняла пятое место, конкурируя только с офицерскими спецназами "Омеги" и "Веги". Поздравляю.



К сожалению, командира 1-го батальона Игоря Оболенского и главного сержанта батальона, которые готовили разведвзвод к соревнованиям, командование Нацгвардии недавно уволило из НГУ. Мешали все время генералам, требовали стандарты НАТО внедрять, проникали на передовую, воевать требовали, не уделяли должного внимания бордюрам, не угодничали и служили честно", - отметил он, пообещав в ближайшее время более детально написать про "ситуацию в бригаде быстрого реагирования и про то, что с ней устроило командование НГУ".

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