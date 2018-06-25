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 Экономика
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Все про:контрабанда (1503) Острикова (9)

 Объем контрабанды в Украину - минимум 150 млрд гривен, – Острикова

Объем контрабанды товаров широко потребления в Украину составляет, по самым консервативным оценкам, 150 млрд гривен.

Об этом заявила Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствование Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщают Українські новини.

По ее словам, Институт социально-экономической трансформации оценил объем ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и украинской статистической службы о ввозе. "Разница, которая потерялась на границе – это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает нам информацию, о реальных объемах товара которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то изначальную цифру нужно умножить минимум, - минимум! - на два", - сказала она, подчеркнув, что объем нелегального и полулегального ввоза можно определить только околонаучными методами.

Она отметила, что "решительно поддерживает, что правительство наконец начало наступление на контрабанду", однако по ее словам в этом процессе нужно полагаться на общемировые неоднократно оправлявшие себя практики: построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного пост-аудит контроля.

Она напомнила, что в Украине, как и во всех цивилизованных странах мира контрабанда товаров широкого потребления декриминализована. "Уголовная ответственность предусмотрена при контрабанде оружия, оружия, психотропных веществ, наркотиков - товаров, которые запрещены к свободному обращению. То есть это не преступление, а экономическое правонарушение и наказывать надо рублем, что и прописано у нас в таможенном кодексе", - сказала Острикова.

Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была презентована программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы "порожняки", использование жителей приграничных сел, банальное взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл. дополнительных поступлений в бюджет.

Источник: https://censor.net.ua/n3073348
 
 
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Нет сил смотреть ЭТОТ ТЕАТР МЕРЗАВЦЕВ , нет слов ( только мат ) выразить своё отношение к этим провладным сволочам ..................
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)))без матів - забанять, а допомоги)) всім - нуль!
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мабуть, каждый второй контейнер - контрабас)))
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а то 75 лярдів за рік ))), то не багато))), але як взяти це все - то на обрання папа досить! Объем контрабанды в Украину - минимум 150 млрд гривен, – Острикова - Цензор.НЕТ 3435
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"...в этом процессе нужно полагаться на общемировые неоднократно оправлявшие себя практики: построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного пост-аудит контроля."
А о развитии собственного производства вместо перепродажи кто-то из них думал?
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какие все правильные,как красиво можно писать - а не кто не слышал о разделении по отраслям (из совокупности причин)
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да по любому за все заплатить потребитель - тут самое главное - или для всех по белому или так как сейчас,если по другому, это как раз так, как было при яныке
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А сколько сотен миллиардов пошло на "рефинансирование" банков с 2017 года? Где осужденные за это?
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Подымите ещё налоги и акциз - будет 250... у меня такое ощущение, что эти дебилы во власти даже основы экономики за 18 век не читали... иначе бы не делали таких глупостей
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это без учёта крышуемого Порошенком "товарооборота" с неподконтрольными территориями?
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наказувати "рубльом"? Чи гривнею? контрабанда у таких розмірах означає що десь високопосадовці мають свій інтерес. Або недоторкані депутати чи олігархи. Хіба в руках стільки перевезеш? Значить в основному морпорти Уведення кримінальної відповідальності нічого не дасть.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОбъем контрабанды в Украину - минимум 150 млрд гривен, – Острикова
 
 
 
 
 
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