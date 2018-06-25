 Восстановление уголовной ответственности точно не решит проблему контрабанды, – Южанина

Об этом пишет Gazeta.ua.

"Нужно системно подойти к проблеме, прежде чем криминализировать. На первом этапе реформы, без наработки подходов этого делать точно нельзя", - убеждена она. По словам Южаниной, в первую очередь необходимо наработать единый подход и определение к самому понятию контрабанда, в частности, определить, какие партии являются контрабандой, попадает ли под это понятие замена товара и так далее. "Например, если в партии будет один лишний ботинок – это контрабанда?" - приводит она пример.

"Конечно, усиление ответственности – это важный момент, но не настолько принципиальный, как создание органа, который бы боролся с этим явлением. Потому что сами с собой таможенники бороться точно не будут", - подчеркнула она.

По ее словам, эффективная борьба с контрабандой подразумевает следующие шаги: применение единой информационной базы с соседними странами, откуда поступают грузы в Украину; внедрение полностью бесконтактной системы взаимодействия таможни и плательщиков, а также всех остальных контролирующих органов, которые работают в зоне таможенного контроля; изменение подхода к расследованию экономических преступлений, и перераспределения этих функций от СБУ, исходя из подследственности и здравого смысла; пересмотр распределения функций между новосозданными и давно существующими правоохранительными органами.

"По моему, уже назрел вопрос о том, чтобы расставить все на места и посмотреть, где накладываются обязательства и права, а где серая зона, которая не контролируется никем", - сказала Южанина.

20 июня на заседании Кабмина была презентована программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие основных схем контрабанды. От ее реализации в Кабмине рассчитывают получить дополнительные $4 млрд поступлений в госбюджет.

Уголовная ответственность за товарную контрабанду была отменена в Украине в 2012 году. Параллельно были повышены финансовые санкции – был установлен штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное в течение года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).