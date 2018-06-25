EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  188  7
Все про:контрабанда (1503) Южанина (71)

 Восстановление уголовной ответственности точно не решит проблему контрабанды, – Южанина

Восстановление уголовной ответственности за товарную контрабанду не является определяющим фактором для эффективной борьбы с этим явлением. Такое мнение высказала глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Об этом пишет Gazeta.ua.

"Нужно системно подойти к проблеме, прежде чем криминализировать. На первом этапе реформы, без наработки подходов этого делать точно нельзя", - убеждена она. По словам Южаниной, в первую очередь необходимо наработать единый подход и определение к самому понятию контрабанда, в частности, определить, какие партии являются контрабандой, попадает ли под это понятие замена товара и так далее. "Например, если в партии будет один лишний ботинок – это контрабанда?" - приводит она пример.

"Конечно, усиление ответственности – это важный момент, но не настолько принципиальный, как создание органа, который бы боролся с этим явлением. Потому что сами с собой таможенники бороться точно не будут", - подчеркнула она.

По ее словам, эффективная борьба с контрабандой подразумевает следующие шаги: применение единой информационной базы с соседними странами, откуда поступают грузы в Украину; внедрение полностью бесконтактной системы взаимодействия таможни и плательщиков, а также всех остальных контролирующих органов, которые работают в зоне таможенного контроля; изменение подхода к расследованию экономических преступлений, и перераспределения этих функций от СБУ, исходя из подследственности и здравого смысла; пересмотр распределения функций между новосозданными и давно существующими правоохранительными органами.

"По моему, уже назрел вопрос о том, чтобы расставить все на места и посмотреть, где накладываются обязательства и права, а где серая зона, которая не контролируется никем", - сказала Южанина.

20 июня на заседании Кабмина была презентована программа "Украина без контрабанды", которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие основных схем контрабанды. От ее реализации в Кабмине рассчитывают получить дополнительные $4 млрд поступлений в госбюджет.

Уголовная ответственность за товарную контрабанду была отменена в Украине в 2012 году. Параллельно были повышены финансовые санкции – был установлен штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное в течение года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).

Источник: https://censor.net.ua/n3073347
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БЛА БЛА БЛА . Вот дурёха
Фокстрот ппри Ющенко и при Пете заводил бытовую технику контрабандно. Из раши. Пойдите в магазин и разберитесь откуда тезника.
 показать весь комментарий
 
 
"По моему, уже назрел вопрос о том, чтобы расставить все на места и..." И что дальше? Если он назрел, то где конкретные шаги и действия Южаниной и возглавляемого ею комитета? Опять будет как с еврономерами, в том числе с участием Южаниной - толчея на месте, все при "деле" и никакого дела.
 показать весь комментарий
 
Южанина и крышует контрабанду, раз не хочет уголовной ответственности. Всё ж так эллементарно, но южанина думает, шо она всех перехитрила и её авторитетному слову все развесив ушки поверили.
 показать весь комментарий
 
 
Извините, но именно устранение от активной деятельности ведущих участников контрабанды путем уголовного преследования и должно быть первым этапом борьбы с контрабандой. Иначе с кем и как мы должны бороться? Ведь совершенно ясно, что предагаемое Южаниной приведет к Крыловскому "А Васька слушает, да ест". Это классический пример попытки утопить нужную инициативу в бесконечных органах с комитетами и подкомитетами. Відновлення кримінальної відповідальності точно не вирішить проблему контрабанди, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5161
 показать весь комментарий
 
ця курка квокче за контрабанду...в неї мозги давно протирені...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВосстановление уголовной ответственности точно не решит проблему контрабанды, – Южанина
 
 
 
 
 
 вверх