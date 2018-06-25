 Полиция сообщила о подозрении восьмерым причастным к нападению на лагерь ромов под Львовом, - Тракало

Восьмерым лицам, причастным к нападению на лагерь ромов неподалеку от Львова, сообщено о подозрении. Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (действия, совершенные группой лиц с применением заранее подготовленного холодного оружия).
Тракало прогнозирует, что в ближайшее время указанным лицам будет избрана мера пресечения. Полиция также проверяет причастность других лиц, в том числе школьников, к нападению на ромов.
В полиции Львовской области сообщили, что по факту нападения на лагерь было отрыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Вон палаточный городок возле Рады, где люди выступали против коррупции власти, только так аваковские менты так разогнали, людей на колени поставили, применили к ним административные меры, все вещи или сломали, или выбросили.
А вот с цыганами почему-то ну никак не могут справиться. Не сомневаюсь, что аваковские менты хорошо кормятся за счет цыган, поэтому цыган и не трогают, закрывают глаза на их беспредел.
Никто не оправдывает это преступление, но где здесь Запад и украинские правозащитники увидели национализм?! Преступление совершено на бытовой почве.
Но Грицак страшно занят.