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Все про:Львов (3224) нападение (1522) погром (224) убийство (4893) цыгане (86) Тракало (8)

 Полиция сообщила о подозрении восьмерым причастным к нападению на лагерь ромов под Львовом, - Тракало

В ближайшее время им намерены избрать меру пресечения

Восьмерым лицам, причастным к нападению на лагерь ромов неподалеку от Львова, сообщено о подозрении. Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (действия, совершенные группой лиц с применением заранее подготовленного холодного оружия).

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Тракало прогнозирует, что в ближайшее время указанным лицам будет избрана мера пресечения. Полиция также проверяет причастность других лиц, в том числе школьников, к нападению на ромов.

В полиции Львовской области сообщили, что по факту нападения на лагерь было отрыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073344
 
 
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Для меня эти парни Герои. Ибо если мусора не защищают народ Украины от цыган, народ защищает себя сам.
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мусорня могла сама эти провокации устроить, лучше бы ворюгу жыдо-цыгана вальцмана проверили..
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Цыгане нагло себя ведут, располагаются табором где хотят, не работают, совершают правонарушения, торгуют наркотой. И ничего,всем им сходит с рук.
Вон палаточный городок возле Рады, где люди выступали против коррупции власти, только так аваковские менты так разогнали, людей на колени поставили, применили к ним административные меры, все вещи или сломали, или выбросили.

А вот с цыганами почему-то ну никак не могут справиться. Не сомневаюсь, что аваковские менты хорошо кормятся за счет цыган, поэтому цыган и не трогают, закрывают глаза на их беспредел.

Никто не оправдывает это преступление, но где здесь Запад и украинские правозащитники увидели национализм?! Преступление совершено на бытовой почве.
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Если бы СБУ не было так занято поиском нелегально ввезенных женских гармональных препаратов, то трюков бы с С14 и Геями или Ламбег юден с Циганами не случилось бы.
Но Грицак страшно занят.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция сообщила о подозрении восьмерым причастным к нападению на лагерь ромов под Львовом, - Тракало
 
 
 
 
 
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