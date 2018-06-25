 Полиция сообщила о подозрении восьмерым причастным к нападению на лагерь ромов под Львовом, - Тракало

Восьмерым лицам, причастным к нападению на лагерь ромов неподалеку от Львова, сообщено о подозрении. Об этом сообщил в комментарии "112 Украина" представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (действия, совершенные группой лиц с применением заранее подготовленного холодного оружия).

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Тракало прогнозирует, что в ближайшее время указанным лицам будет избрана мера пресечения. Полиция также проверяет причастность других лиц, в том числе школьников, к нападению на ромов.

В полиции Львовской области сообщили, что по факту нападения на лагерь было отрыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.