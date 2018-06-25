 Повторное рассмотрение дела российского наемника Лусварги состоится 26 июня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области назначил судебное заседание в уголовном производстве в отношении Рафаэля Маркуса Лусварге, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации", - сказано в нем.

Рассмотрение дела состоится 26 июня 2018 в 14:30.

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Напомним, Павлоградский горрайонный суд арестовал бразильца Рафаэля Лусварги на 60 сутокбез возможности внесения залога. Согласно решению, принятому 7 мая, Лусварги будет находиться под стражей до 5 июля.

Ранее сообщалось, что представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что проводят с Лусварги процессуальные действия, а собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" "полностью была подтверждена решением суда".

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"Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах", - отметили в СБУ.

Вечером в тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что на рассмотрении в суде прокуратура будет настаивать на взятии под стражу Лусварги."