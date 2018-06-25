 Кабмин готовит решение о серьезном аудите и ревизии в больницах, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на расширенном совещании относительно обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.
"В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", - сказал Гройсман.
По его словам, прежде всего, интересует вопрос обеспечения лекарствами пациентов.
Премьер-министр требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с дальнейшим еженедельным ее обновлением.
настало время заняться медициной
если так дальше пойдет неплохой из гройсмана министр обороны получится
он же теперь гражданский будет по новому закону о безопасности
пашинский конечно поборется за этот пост, но имхо против вовки шансов у него нет