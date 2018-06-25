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 Политика Украины
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Все про:аудит (238) больница (591) Кабмин (10542) Гройсман (4139)

 Кабмин готовит решение о серьезном аудите и ревизии в больницах, - Гройсман

Кабинет Министров Украины готовит решение о проведении серьезного аудита и ревизии ситуации по обеспечению лекарствами медучреждений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на расширенном совещании относительно обеспечения граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

"В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации", - сказал Гройсман.

По его словам, прежде всего, интересует вопрос обеспечения лекарствами пациентов.

Премьер-министр требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с дальнейшим еженедельным ее обновлением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все необходимое лечение пациента в больнице будет оплачивать государство, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3073341
 
 
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ты м а л ан рот ер дам проверь и цену на украинский газ
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Ну блин кино - ВСЕ больницы уже пустые стоят ,у народа нет денег на лечение ,не аудиты надо барыгам проводить а отвечать за ВСЕ свои преступления перед Украиной и её народом !!!
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грёбанные инопланетяне.......или конченные уроды?????.....................
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дороги построены
настало время заняться медициной
если так дальше пойдет неплохой из гройсмана министр обороны получится
он же теперь гражданский будет по новому закону о безопасности
пашинский конечно поборется за этот пост, но имхо против вовки шансов у него нет
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Гройсман сказал - Гройсман сделал ...сказал будут арбузы по пять - привезли по восемь....но много
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Чему смеётесь? - Над собою смеётесь!.. Эх вы!.. (Стучит со злости ногами об пол.) Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкопёры, либералы проклятые! чёртово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стёр вас всех да чёрту в подкладку! Н. В. Гоголь, «Ревизор», 1836 г
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Наконец то !!! За последние 20 лет даже зеленки не дают бесплатно в больницах -- все за свои денежки ... Есть несколько категорий --которым дают бесплатно ---- " зеленку " -- чтобы пасть не открывали .. Вся гуманитарка и все остальное -- прямиком на аптеку -- котрых вокруг больниц развелось множество ... Есть в Больнице должность сегодня Главная -- Старшая медсестра и старшие медсестры -- все лекарства отмываются через них и деньги .... А врачи вроде и не причем --- так по соточке по две с больных вроде как благодарность .. Есть правда наглые -- анастезиологи или генекологи с акушерами -- там такса -- железная -- сколько Письку посмотреть -- сколько за операцию или аборт .... и тд . Это все знают -- даже мама учительница тов Гройсмана ...
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Вам хочется чтобы врачи в ваших истечениях за 4000 грн. вошколупились? Нигде в мире такого нет! Жизнь свою доверите спасать за бесплатно? Аборты можно и подороже брать! Не курите, не бухайте, не обжирайтесь, физкультурой занимайтесь и будете реже на врачей гнать!
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Ой ли ?? Так мне как5 военному с автоматом к врачам приходить и под стволом с него требовать расчета -- за то что я за него на посту стоял ?? Врачи охамели и барыгами стали и пора об этом говорить сегодня прямо ... Мало того что тупые как валенки -- так еще и БАБЛО хотят ... с каждого -- даже умирающего ...
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больницы превратили на частные лавочки и кормушки ...
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Знакомый инвалид войны , подполковник -- операция на сердце ---Киев -- гос клиника , гос оборудование -- 320 тысяч ...... Нет денег-- умирай .... Детям по миллиону на операцию собирают родители свсей Украины -- докторам мед наук -- за то что они на гособорудовании в госбольницах делают операции ... Говорю сразу -- бабло платят -- гарантии не какой ...
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блин никак не могут развалить медицину .... ну что не делают реформы а больнички работают и тут должен вмешаться главный еврей страны...... он применит тысячелетний опыт евреев в порабощению народов мира....
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Не иначе гнойсман решил идти в президенты, что-то много в последнее время слышно о его якобы патриотизме и заботе о человеке при том что рейтинг у этого неуча ни плинтуса!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин готовит решение о серьезном аудите и ревизии в больницах, - Гройсман
 
 
 
 
 
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