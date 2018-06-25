 ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич

"Мы имеем в этом году снижение общих показателей сдачи теста по украинскому языку и литературе. Не преодолели порог немногим более 14% наших выпускников", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр объяснила это тем, что в текущем году ВНО по украинскому языку и литературе впервые стало обязательным и "коснулось выпускников, которые учатся в профессионально-технических учебных заведениях".
Л.Гриневич напомнила, что впервые на ВНО по английскому языку было введено аудирование и всего четыре человека будут проходить повторное аудирование.
"По всей стране по аудированию были поданы 66 апелляционных заявлений, однако (…) результаты по аудированию были абсолютно релевантными к общему уровню оценки теста… Лишь четыре участника тестирования будут проходить на основе своих апелляций его повторно, на дополнительной сессии 4 июля", - рассказала Л.Гриневич.
Она также отметила, что выпускников, получивших 200 баллов (максимальный показатель), в этом году меньше, чем в прошлом.
"Количество тех, кто сдал на 200 баллов, меньше, чем в прошлом году. 222 участника ВНО получили 200 баллов, а в прошлом их было 303", - проинформировала Л.Гриневич.
По словам министра, 12 человек получили по 200 баллов по двум предметам. "К сожалению, в этом году нет ни одного выпускника школы, кто бы получил 200 баллов по каждому из трех предметов, как это было в прошлом году", - сказала Л.Гриневич.
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