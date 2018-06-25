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 Политика Украины, Общество
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 ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич

Показатели внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе в 2018 году хуже, чем в прошлом, отмечает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Мы имеем в этом году снижение общих показателей сдачи теста по украинскому языку и литературе. Не преодолели порог немногим более 14% наших выпускников", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр объяснила это тем, что в текущем году ВНО по украинскому языку и литературе впервые стало обязательным и "коснулось выпускников, которые учатся в профессионально-технических учебных заведениях".

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Л.Гриневич напомнила, что впервые на ВНО по английскому языку было введено аудирование и всего четыре человека будут проходить повторное аудирование.

"По всей стране по аудированию были поданы 66 апелляционных заявлений, однако (…) результаты по аудированию были абсолютно релевантными к общему уровню оценки теста… Лишь четыре участника тестирования будут проходить на основе своих апелляций его повторно, на дополнительной сессии 4 июля", - рассказала Л.Гриневич.

Она также отметила, что выпускников, получивших 200 баллов (максимальный показатель), в этом году меньше, чем в прошлом.

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"Количество тех, кто сдал на 200 баллов, меньше, чем в прошлом году. 222 участника ВНО получили 200 баллов, а в прошлом их было 303", - проинформировала Л.Гриневич.

По словам министра, 12 человек получили по 200 баллов по двум предметам. "К сожалению, в этом году нет ни одного выпускника школы, кто бы получил 200 баллов по каждому из трех предметов, как это было в прошлом году", - сказала Л.Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3073338
 
 
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понятное дело....
У меня на районе сепары и воздыхатели руське мира сейчас гордыми петухами ходят...
Говорят наши в силу входят - скоро не нужен будет украинский...
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они и в раде ходят и даже на футбол летают..никого это не волнует..
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молодой рабочий - ну да....

Я не просто так написал от балды....
Малая моя в школу ходит - так все чаще и чаще слышу разговоры родителей, что наверное нужно отдать в руськеязычную школу, потому что походу все скоро вернется как раньше было...
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а в 2015 меня пытались убедить..что подхуйловники никогда к власти не придут..
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Зато порохоботы стали писать свои бредни на украинском или они думают,что на украинском ... ВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич - Цензор.НЕТ 5647
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ничего, в следующем году будет лучше чем хуже
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Відокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)

АДовгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю.

БНалякане голосами людей продиралося через хащі стадо зубрів.
ВДивиться хлопець на зіткані зі срібла вишняки й мало не зітхає.
ГЛюблю ходити по вкритій кришталевою росою ранковій траві.
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Результаты реформы видны невооруженным глазом. Вы точно выполняете заказ,все по плану.
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Одни уезжают работать в Европу, другие в Россию. И там, и там украинский язык не нужен. Бизнес и ничего более.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВНО по украинскому языку и литературе в 2018 году сдали хуже, чем в 2017, - Гриневич
 
 
 
 
 
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