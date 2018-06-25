 В ПАСЕ было "яростное сопротивление" проведению дебатов об украинских политзаключенных в России, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина"

"Как мне говорили некоторые коллеги из Секретариата ПАСЕ, сопротивление этим дебатам, потому что они предусматривают резолюцию, которая будет, соответственно, проголосована в четверг, было яростным. Те, кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше. Тем не менее, мы нашли модель, при которой Бюро единогласно, подчеркиваю, единогласно, поддержало эти дебаты", – отметил он.

Арьев сообщил, что их проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а также почти вся украинская делегация, представитель Польши и Грузии.

По его словам, в резолюции, возможно, будет содержаться призыв к сторонам обменять украинских политзаключенных на граждан России, совершивших преступления против территориальной целостности Украины.

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