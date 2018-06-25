 В ПАСЕ было "яростное сопротивление" проведению дебатов об украинских политзаключенных в России, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина"
"Как мне говорили некоторые коллеги из Секретариата ПАСЕ, сопротивление этим дебатам, потому что они предусматривают резолюцию, которая будет, соответственно, проголосована в четверг, было яростным. Те, кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше. Тем не менее, мы нашли модель, при которой Бюро единогласно, подчеркиваю, единогласно, поддержало эти дебаты", – отметил он.
Арьев сообщил, что их проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а также почти вся украинская делегация, представитель Польши и Грузии.
По его словам, в резолюции, возможно, будет содержаться призыв к сторонам обменять украинских политзаключенных на граждан России, совершивших преступления против территориальной целостности Украины.
Мені чомусь здається, що їм Україна з населенням 45млн та територією 650тис км2 не потрібна. Це зараз ми виглядаємо не дуже, але потенціал є і хто його знає, ким ці українці стануть років за 50? Чи не доведеться німцям та французам посунутися?
А от розпад України на дрібні держави, по типу Югославії їх би влаштував, бо це гарантує збереження їхньої гегемонії у Европі.
Боюся. в цьому світі у нас немає ні друзів ні справжніх союзників.
Ви як раз переспівуєте "пєсні дрєвніе мокшан", бо Европі навпаки потрібена потужна держава, що додатково прикриє її від азіатсько ординських зазіхань модерного Московського Улуса. І це є Україна.
Как мерзко, когда вменяемый (в прошлом) журналист становится лайном.
Бутусов, ты на том же пути.
Бояры хильни, болезный, и
Эти люди, в большинстве своем (в дальнейшем, я только об этих людях), были преступно похищены на земле Украины незаконно перешедшей границу бандой эрефии под предводительством недофюрера путинХЪа.
Еще со времен Надежды Савченко хотел выразить позицию по этому вопросу: неважно, хороший это гражданин, или нет, но военные преступники рф захватили его в заложники на территории другого государства общественно опасным способом, затем незаконно "судили" его у себя на московии, прекрасно понимая всю преступность подобных действий, затем НАШИ граждане были переданы на расправу ГУЛАГовским палачам банды "рф".
Все мировое сообщество (или хотя бы государства, считающие себя правовыми), должно не только осуждать такие действия, но и объявить преступниками всех причастных к этому преступлению, чекистов, "судей", тюремщиков, и, конечно, главаря преступной банды "рф".
Украинские власти обязаны не пускать сопли по поводу "политзаключенных" рф, а требовать через Интерпол выдачи КАЖДОГО причастного к взятию заложников и внесудебной расправе с признаками геноцида-фашизма члена банды "рф"!
А кем потом окажется наш освобожденный гражданин, Гадей или Героем, не ваше собачье дело, граждане за поребриком, все решит украинский народный суд.