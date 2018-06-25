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 Политика Украины
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Все про:Арьев (500) ПАСЕ (1191)

 В ПАСЕ было "яростное сопротивление" проведению дебатов об украинских политзаключенных в России, - Арьев

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев рассказал о "яростном сопротивлении" проведению в ПАСЕ дебатов о положении украинских политзаключенных в России и в аннексированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина" 

"Как мне говорили некоторые коллеги из Секретариата ПАСЕ, сопротивление этим дебатам, потому что они предусматривают резолюцию, которая будет, соответственно, проголосована в четверг, было яростным. Те, кто сейчас пытается вернуть Россию в Совет Европы, хотят, чтобы вопросов, которые были негативно связаны с Россией, было поменьше. Тем не менее, мы нашли модель, при которой Бюро единогласно, подчеркиваю, единогласно, поддержало эти дебаты", – отметил он.

Арьев сообщил, что их проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а также почти вся украинская делегация, представитель Польши и Грузии.

По его словам, в резолюции, возможно, будет содержаться призыв к сторонам обменять украинских политзаключенных на граждан России, совершивших преступления против территориальной целостности Украины.

Также читайте: Намерение Ягланда просить о помиловании Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3073337
 
   
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Неужели всё в этот раз обошлось без участия нашего вездесущего Гидранта? В ПАСЕ было "яростное сопротивление" проведению дебатов об украинских политзаключенных в России, - Арьев - Цензор.НЕТ 6468
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Как? Уже? У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6859 А я-то думаю, чего он только ленточки и перерезает? У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6859
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Ага, все "кацапы", кто не любит соевую коррупцию. У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 962 Методичку тебе еще не поменяли, лолабот?)) На этот бред уже никто не ведется.))
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Шо? Знову ленабандаренко визжала : " А пачиму пра Преступления Парашенка малчите!!!"?

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что то постоянно начало всплывать фейс этого еврейчика...... к чему бы это?
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и интересно а как с украинскими политзаключёнными в Украине..... блин сами в дерьме по уши.... да надо бороться за освобождение украинских граждан и не выборочно а всех.
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Решили добавить к шакаладному кодлу....
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Европу пора послать нахуй!! И восстанавливать ядерный запас
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пока мамка на работе дуй к стиральной машине и начинай обогащать уран (он в холодильнике)
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на кой так, если под Будапештский меморандум Украина передала ЯО бесплатно, а раз он не выполнен, то также имеет право аналогичное ЯО также бесплатно получить от тех, кто бесполезные гарантии давал? И сразу пипец москалям обпарашенным
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ага, а они прямо так вот ядерный потенциал и отдадут обратно это кстати парашка если что, ей передали
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там подписантов намного больше, чем одна парашка, а нам много не надо, не больше, чем москву снова в пустыню превратить
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Ви не знаєте, пане Арьєв, чого насправді хоче захід.
Мені чомусь здається, що їм Україна з населенням 45млн та територією 650тис км2 не потрібна. Це зараз ми виглядаємо не дуже, але потенціал є і хто його знає, ким ці українці стануть років за 50? Чи не доведеться німцям та французам посунутися?
А от розпад України на дрібні держави, по типу Югославії їх би влаштував, бо це гарантує збереження їхньої гегемонії у Европі.
Боюся. в цьому світі у нас немає ні друзів ні справжніх союзників.
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Ой щось не те ви дядьку...
Ви як раз переспівуєте "пєсні дрєвніе мокшан", бо Европі навпаки потрібена потужна держава, що додатково прикриє її від азіатсько ординських зазіхань модерного Московського Улуса. І це є Україна.
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Я дивлюся на дії. Сказано: "По ділам ви пізнаєте їх!"
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О будку себе наел, соевый ср@колиз! У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7228 Щеки плавно переходят в шею! У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7228

Как мерзко, когда вменяемый (в прошлом) журналист становится лайном.

Бутусов, ты на том же пути.
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А ты, бедолага ,отощал в "молодой и перспективной"?
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"Отощал" не только я. Отощал весь украинский народ, если ты в штатах не в курсе.
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Та да!)))- "не в курсе"))) Рюзьге, сыру хочешь?
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"Рюзьке"- это ты. Тот, что квакает из-за бугра в защиту коррупционной олигархии Украины.))
Бояры хильни, болезный, и У ПАРЄ був "лютий спротив" проведенню дебатів про українських політв'язнів у Росії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 151
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Неправильно называть их политзаключенными! Политзаключенными могут считаться граждане московии.
Эти люди, в большинстве своем (в дальнейшем, я только об этих людях), были преступно похищены на земле Украины незаконно перешедшей границу бандой эрефии под предводительством недофюрера путинХЪа.
Еще со времен Надежды Савченко хотел выразить позицию по этому вопросу: неважно, хороший это гражданин, или нет, но военные преступники рф захватили его в заложники на территории другого государства общественно опасным способом, затем незаконно "судили" его у себя на московии, прекрасно понимая всю преступность подобных действий, затем НАШИ граждане были переданы на расправу ГУЛАГовским палачам банды "рф".
Все мировое сообщество (или хотя бы государства, считающие себя правовыми), должно не только осуждать такие действия, но и объявить преступниками всех причастных к этому преступлению, чекистов, "судей", тюремщиков, и, конечно, главаря преступной банды "рф".
Украинские власти обязаны не пускать сопли по поводу "политзаключенных" рф, а требовать через Интерпол выдачи КАЖДОГО причастного к взятию заложников и внесудебной расправе с признаками геноцида-фашизма члена банды "рф"!
А кем потом окажется наш освобожденный гражданин, Гадей или Героем, не ваше собачье дело, граждане за поребриком, все решит украинский народный суд.
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"Арьев сообщил, что их проведение инициировал депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис, а также почти (!) вся украинская делегация (а что кто то был против Украины из украинской делегации??!!!), представитель Польши и Грузии."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПАСЕ было "яростное сопротивление" проведению дебатов об украинских политзаключенных в России, - Арьев
 
 
 
 
 
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