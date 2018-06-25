 Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в оккупированном Крыму украинских моряков, - Климкин

"Мы занимаемся этим вопросом. Наши консулы не имеют доступа на оккупированную территорию. Но важно, чтобы сейчас этот вопрос также стал частью диалога украинского омбудсмена", - сказал П.Климкин на совместном с главой СБУ Василием Грицаком брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эту ситуацию "Россия использует так же, как голодовку политзаключенных - как средство давления, как товар". "Сначала нарушив законодательство в Азовском море, российская сторона хочет создать противовес, это у них не получится. А мы будем поддерживать наших соотечественников и делать все, чтобы вытащить их оттуда", - отметил П.Климкин.

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Напомним, ФСБ РФ начала активный досмотр судов, направляющихся в Украину.

Ранее, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.