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 Политика Украины
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 Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в оккупированном Крыму украинских моряков, - Климкин

Вопрос освобождения украинских моряков, которые удерживаются в аннексированном РФ Крыму и объявили голодовку, должен быть поднят уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, которая в настоящее время находится с визитом в РФ, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы занимаемся этим вопросом. Наши консулы не имеют доступа на оккупированную территорию. Но важно, чтобы сейчас этот вопрос также стал частью диалога украинского омбудсмена", - сказал П.Климкин на совместном с главой СБУ Василием Грицаком брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эту ситуацию "Россия использует так же, как голодовку политзаключенных - как средство давления, как товар". "Сначала нарушив законодательство в Азовском море, российская сторона хочет создать противовес, это у них не получится. А мы будем поддерживать наших соотечественников и делать все, чтобы вытащить их оттуда", - отметил П.Климкин.

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Напомним, ФСБ РФ начала активный досмотр судов, направляющихся в Украину.

Ранее, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3073331
 
 
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та да!
Денисова может все! ну как бы...
она хоть бы то сделала, зачем ее туда командировали....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в оккупированном Крыму украинских моряков, - Климкин
 
 
 
 
 
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