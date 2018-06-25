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 Политика Украины
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Все про:назначение (1341) Порошенко (15021) СБУ (12634)

 Порошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Трегубенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Семеновича Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в указе Президента №184/2018 от 25 июня.

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Куця новым главой Донецкой ОВГА. ВИДЕО

Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Ранее Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию (ОГА).

Источник: https://censor.net.ua/n3073329
 
 
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В 1994-м году Сергей Тригубенко окончил Славянский педагогический институт по специальности «труд и профориентация». При всем уважении к этому учебному заведению и с пониманием важности данной специальности (которой в пединститутах Украины является вымирающей), стоит заметить, что на то время это был выбор наименее престижного вуза и наименее престижной профессии. Проще говоря, самая низкая ступень высшего образования, доступная для не блещущих талантами выпускников провинциальной средней школы.
Проработав год по специальности, Тригубенко пришел к выводу о бесперспективности выбранной профессии: на дворе были 90-е, зарплату учителям платили продуктовыми наборами, а школьники думали не о труде, а о коммерции и рэкете. Но их учитель талантами коммерсанта или бандита, видимо, тоже не обладал, а потому Сергей Тригубенко решил получить экономическое образование. И в 1995-м направился туда, куда принимали всех желающих, лишь бы они платили: в «Международный институт управления, бизнеса и права» - открытый в Славянске в помещении бывшего авиационного училища Федором Поддубным, обещавшим сделать из своего частного вуза «украинский Гарвард». Правда потом оказалось, что у самого «академика» Поддубного нет высшего образования, а у его вуза - лицензии, и что его дипломы можно вешать на стенки только в сортире. В 1996-м Поддубный бежал в Россию, потом был арестован, экстрадирован, провел два года в СИЗО, затем отпущен по амнистии - но за это время славянские правоохранители просто растащили его накопления и имущество (на общую сумму около миллиона гривен).
В общем, со вторым высшим образованием у Сергея Тригубенко как-то не получилось. Тем не менее, не смотря на откровенную липовость диплома «украинского Гарварда», в 1997-м Тригубенко возвращается на родину и устраивается на работу в Налоговую милицию. Где он проработал следующие восемь лет и сделал свою первую удачную карьеру. Нужно заметить, карьеру очень стремительную: уже в 2000-м Тригубенко заочно поступил в Харьковский юридический институт (ныне - Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого), через год получив свой третье и самое главное высшее образование по специальности «правоведение». А вместе с ним и свои первые руководящие должности в Налоговой милиции Харьковской области. Более того, одновременно с этим он потянул на эту стезю и своего младшего брата Виталия, также закончившего Харьковский юридический.
Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 7719
Сергей Тригубенко
Кто стал причиной такого резкого поворота в судьбе Сергея Тригубенко (а также его брата), нигде не сообщается. Возможно, тайным покровителем Тригубенко стал его тесть Алексей Романович Куличковский (1951 г.р.), отец Ларисы Куличковской (Тригубенко), на которой он женился по возвращению в родную Кегичевку. Однако информации о том, кем работал и чем занимался Алексей Романович в 90-е года, в открытом доступе отсутствует. Даже сейчас он фигурирует лишь как «простой» украинский пенсионер, правда, владеющий в Киеве элитной пятикомнатной квартирой площадью 322 кв.м. в доме на Передславинской-30, примерная стоимость которой оценивается в 850-950 тысяч долларов. Но известно, что в 2009-2012 г.г. Алексей Куличковский был одним из учредителей жилищно-строительного кооператива «Атлант Сервис», участвовавшего в схемах дерибана земли в Харькове и Харьковской области - таким образом у него были очень хорошие связи в городской и областной власти. Более того, Куличковский вышел из учредителей кооператива, который затем самоликвидировался, аккурат за несколько месяцев до возбуждения большого уголовного дела по фактам земельных махинаций - то есть у него были хорошие связи и в правоохранительных органах. Впрочем, к тому времени и его зять был уже не последним человеком.
Мастер схем
Неожиданно, летом 2005 года, харьковский налоговик Сергей Тригубенко перемещается в Киев, в кресло заместителя председателя правления Национальной акционерной компании (НАК) «Недра Украины» («Надра Украины»). Так начался второй этап его стремительной карьеры. На этот раз связующим звеном был его непосредственный начальник - новый председатель правления НАК «Недра Украины» Игорь Иванович Романенко, человек многих талантов и бурной биографии. В 90-х бывший военный (радиоинженер) ударился в бизнес: с 1998 по 2002 он работал директором ЗАО «Нефтегазинвест» в городе Дергачи Харьковской области, где и мог сойтись с работником Налоговой милиции Тригубенко.
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Это Николаевич будьте внимательны!

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Еще через год Сергей Тригубенко совершает новый прыжок: теперь в кресло заместителя министра аграрной политики и продовольствия: сначала Юрия Мельника, а затем Николая Присяжнюка. Такой вот универсальный руководитель получился из простого провинциального «трудовика»: Фигаро тут, Фигаро там! Но данное назначение уже, что называется, провонялось коррупцией: сообщалось, что на эту должность его лоббировал сам Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), и якобы у них даже состоялось собеседование, во время которого Тригубенко пояснили круг его обязанностей в интересах «семьи». В частности, главной задачей являлся сбор «черных налогов», то есть поборов с экспортеров сельхозпродукции: от 17-20 долларов с тонны в 2010 году до 25-35 долларов в 2011-м, которые затем шли в кассу «семьи».
Затем у Тригубенко с Присяжнюком что-то не срослось: по одной информации, кто-то из них начал брать лишнее в свой карман, не делясь с «партнером», по другой Тригубенко начал подсиживать Присяжнюка - в общем, дело у них дошло до драки. Но наиболее вероятной причиной конфликта стало т.н. «сахарное дело». Речь шла о махинациях с госзакупками сахара-сырца для Аграрного фонда, а также о взятии кредитов под залог якобы закупленного сахара. В них фигурировали фирмы «Продинвест» и «Агромаркетинвест» братьев Валерия и Юрия Келестинов, и ООО «Ольга» Игоря Игнатова. Все они познакомились друг с другом для выгодного бизнеса с помощью Сергея Тригубенко, и с его же помощью в 2011-м победили в сахарном тендере. Однако аферы, причинившие державе ущерб на несколько сот миллионнов гривен, были слишком уж нахальными - а Присяжнюк не хотел разгребать все сам.
И тогда, в ноябре 2011-го, вновь не без протекции Юрия Иванющенко, Сергея Тригубенко посадили руководить Государственной инспекций сельского хозяйства Украины. Где он, как сообщалось, неплохо «зарабатывал» на выдаче сертификатов, причем уже по легальной схеме: документы официально оформлялись через ряд частных фирм (в том числе «Эталон-Б»), чьи услуги стоили недешево.
Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 3548
Сергей Тригубенко
Угольный «смотрящий»
После «сахарного дела» Сергей Тригубенко куда-то надолго запропастился, два года в его биографии - сплошной пробел, ходили даже слухи что он сбежал за границу. А вот его брат Виталий Тригубенко в то время нашел себе новую протекцию: бывший помощник прокурора района был приглашен в Киев, где в 2013 году стал начальником отдела обеспечения требований законодательства Министерства иностранных дел. Не ахти какая должность, но зато Виталий Николаевич начал обрастать многочисленными связями в МИД - традиционной вотчине национал-патриотов, «демократических сил» и прочих политиков бывшего «оранжевого» лагеря. Так что сразу после второго Майдана его карьера начала расти. При генпрокуроре Виталии Яреме Виталия Тригубенко сначала назначили заместителем начальника Управления по вопросам защиты прав граждан и интересов Украины на территории временно оккупированного Крыма, а затем заместителем начальника Отдела надзора за соблюдением закона при осуществлении противодействия преступности и коррупции Генпрокуратуры. Наконец, при генпрокуроре Луценко он был назначен прокурором Херсонской области, где он пребывает и сейчас, готовясь к новым повышениям.
Ну а тем временем Сергей Тригубенко материализовался на осенних выборах 2014 года в Верховную Раду, куда бывший член правительства Азарова был избран по списку Блока Порошенко под №46. За какие же заслуги ему предоставили практически гарантированное проходное место? Сообщалось, что Тригубенко в этом помог его старый приятель и деловой партнер Игорь Романенко, с которым они вдвоем обеспечивали Блоку Порошенко результат в Харьковской области. Причем Романенко даже чуть ли не отказался от места в списке в пользу Тригубенко, предпочтя остаться в Харькове. Вот таким вот образом Сергей Тригубенко активно врастал в новую систему власти, да так, что начал все чаще обращать на себя внимание журналистов, даже снявших о нем небольшой документальный сюжет. Именно в нем Сергей Тригубенко и был назван «смотрящим» за угольной отраслью Украины теперь уже от «семьи» нынешнего президента, и работал он непосредственно на Игоря Кононенко.
Речь шла о шахте «Краснолиманской». Это крупнейшая из оставшихся в госсобственности украинских шахт, вокруг которой сменяющие друг друга ставленники «семей» мутят схемы еще с 90-х годов. В частности, при шахте создали одноименное ООО «Краснолиманская», которое затем взяло в аренду её угольные пласты (!), фактически лишив шахту статуса государственного предприятия. И вот случился второй Майдан, начался конфликт на Донбассе - и на шахту, на джипах с пулеметами, прибыли бойцы батальона «Донбасс» во главе с Юрием Березой, якобы для её возвращения державе. Но в итоге шахта лишь перешла в распоряжение других аферистов. С 2015 года «Краснолиманская» вместе с последним крупным государственным предприятием «Центрэнерго» становится составляющей коррупционной схемы президентской «семьи», отданной под контроль «смотрящему» Сергею Тригубенко.
Именно Тригубенко пролоббировал назначение директором шахты сначала Виталия Зюсько, а затем экс-регионала Александра Дубовика, которого даже в правительстве Азарова «журили» за то, что тот «использует государственную собственность как свою». Эти назначения спровоцировали конфликт с коллективом шахтеров, поддерживавших прежнего директора Константина Кисилева (арестованного в ходе этого противостояния). Шахтеров возмутило то, что недолго пробывший директором Зюсько пытался закупить для шахты два тепловоза (не новых) по цене 20 миллионов каждый - при том, что рыночная цена таких машин едва превышала миллион гривен!
Назначив в руководство шахты своих людей, а также пригласив в схему своего делового партнера, скандального бизнесмена Игоря Сало, которого называют «смотрящим» за компанией «Центрэнерго», Тригубенко запустил одну из крупнейших афер постмайданной Украины. На шахте появился ООО «Торговой Дом «Ресурс», директором которого являлся Игорь Тупиков - бывший депутатский помощник Тригубенко. Кстати, Тригубенко это публично отрицал, однако официальная справка из Аппарата ВР красноречиво свидетельствовала о том, что народный депутат просто лжец. А еще одного своего бывшего помощника, Игоря Балабанова, Тригубенко (с помощью Игоря Сало) назначил директором «Центрэнерго».

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Ну извини, что Президент Украины не посоветовался с тобой, кого назначить замом Службы внешней разведки Украины,

хотя поддерживаю твою мысль, что на такие должности надо назначать исключительно голосованием форумчан !

и не только на Цензоре.
можно и кацапские форумы подключить.
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у таких как ты пробитых порохососов работа состоит в том, что бы копать отсюда и до пятницы, так что тебе не понять смысл написанного в этой статье.
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Зачем мне понимать смысл статьи о Тригубенко Сергее Николаевиче,

если Президент назначил на должность Трегубенко Сергея Семеновича ?
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ооо с таким послужным списком и в замах внешней разветки .ну тогда какцапы будут знать шо им нада и не нада
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Самое оно разведкой внешней заниматься)))
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Да сто пудов.Петя других не поставит,обязательно личная преданность и зв'язок з торговыми партнерами))))
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Это не тот Трегубенко. В статье ЦН речь идет о Сергее Семеновиче Трегубенко, а Вы даете статью о Сергее Николаевиче.
Зачем?
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Алла Новосад 5b57f84f - да, сейчас проверю... Если ошибся удалю...

Но цензору можно и фото прилагать....
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Можно. А пишущим на форуме можно обращать внимание на отчество тех, о ком они пишут.
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Да..., пардон - удаляю.....
Всем сорян...., но лицо очень похоже..., а на отчество не обратил внимание....
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Это не тот Трегубенко. В статье ЦН речь идет о Сергее Семеновиче Трегубенко, а Вы даете статью о Сергее Николаевиче.Зачем?
Тезисы российской пропаганды в отношении Украины./Дискредитация Вооруженных сил Украины / "Разгул радикалов, неонацистов, националистов, фашистов, вандалов".
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"Разгул радикалов, неонацистов, националистов, фашистов, вандалов...
и вообще все, все, все так хреново, что хуже не бывает!".


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Шахта «Краснолиманская» стала не единственным источником доходов Сергея Тригубенко, вознесшегося после второго Майдана к новым высотам коррупционных афер. Более того, он даже продолжает деловые отношения с беглыми представителями свергнутого режима. В данном случае речь идет о предприятии ООО «Тарком Сервис» (Обухов), которое занимается утилизацией углеводородных отходов (масел). Причем не столько их уничтожает (сжигает), сколько берет из казны деньги на якобы утилизацию даже несуществующих отходов. Впрочем, это не самый худший вариант: уже хорошо, что их просто не выливают в ближайшую речушку. Но зато этим почти занималась другая фирма, имеющая отношение к Тригубенко - ООО «Украинский центр обращения с отходами», которая жгла контрафактную продукцию под открытым небом, наполняя небо едким чадом.
Оба эти предприятия, а также еще две других («Экоцентр» и «Экосвит») принадлежат кипрской фирме «Kostinia Traiding Ltd». А она, в свою очередь, принадлежит двум собственникам: белизской фирме «Eco Business Directions Inc» и кипрской «Grotelisa Holdings Ltd». Первая - это фирма «семьи» Януковича, а вот совладельцами второй (через фирмы-прокладки) являются Сергей Тригубенко и беглый экс-министр Экологии Николай Злочевский.
Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 3876
Среди помогающих их коррупционному бизнесу высоких должностных лиц называют начальника Экоинспекции Украины Андрея Заику - который дает команду областным экологическим инспекциям работать только со «своими» фирмами, в числе которых предприятия Тригубенко. Об этом, например, сообщали СМИ, приводившие жалобы предпринимателей, работающих в Одесской области.
Неудивительно, что бывший «трудовик», едва сводивший концы с концами, ныне является мультимиллионером - как минимум, гривневым. Состояние семейно пары Тригубенко впечатляют: две квартиры плюс огромная мансарда, три дома, почти 2 тысячи кв.м. нежилых помещений, три иномарки. Журналисты считают, что большую часть «заработанного» имущества Сергей Тригубенко запасал на жену, однако есть мнение, что она и без мужа женщина небедная. Помимо того, что у ней есть загадочный состоятельный отец, Лариса Тригубенко владеет тремя фирмами: двумя турагентствами и ООО «МД-Альянс», занимающийся оптовыми поставками топлива.
Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 3876Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 3876
Впрочем, в большей степени вопросы возникают не к задекларированному имуществу Сергея Тригубенко, а к его незадекларированному арсеналу. Он весьма внушителен: помимо дробовиков в нем есть две мощные винтовки (фактически снайперское оружие) и самозарядный карабин «Вулкан» (неавтоматический вариант АКС), а также два пистолета (Макарова и Вальтер-99). К последним вопросы должны возникнуть не только у общественности, но и у правоохранительных органов: ведь информации о том, что Сергей Тригубенко был награжден ими за безупречную службу или доблестную защиту Отечества, нет. Но этот боевой арсенал интересует их не больше, чем его темные делишки, принесшие государству многомиллионные убытки.
Сергей Варис, для SKELET-info
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Закидал "чукча" простынями... Ну он же не читатель..... а "писатель"...
Назначили С.С.ТрЕгубенко, а не С.Н. ТрИгубенко
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Леонид Днепр - вот уже и не знаю даже....

Его последние назначения кажется идут уже прямо через Кремль....
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Видатна біографія. Трудовик за фахом, ще й з другим дипломом неіснуючого вузу (як у гросіка), з судимістю очолює зовнішню розвідку. Гідрант кує кадри не відходячи від каси.
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Может настало время выбирать президента Порошенко в парламенте, не полагаясь на волю слепого случая?
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зачем в парламенте ?

сразу на форуме !
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Шановні, кого ви обговорюєте? В Указі Президента йдеться про ТРЕГУБЕНКА Сергія Семеновича, а в коментарях імовірно (фото) йдеться про ТРИГУБЕНКО Сергія Миколайовича (посилання на Вікіпедію). То зверніть увагу і на витрачайте даремно час....
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Та тролляки сразу налетели Порошенка говном закидывать даже не разобравшись.
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Надо понимать что эта власть в лице открывальщика и переризальщика всего и вся патриота и просто нормального человека не назначит пока они у власти. У власти одно дерьмо и такое же назначает на открытые вакансии. Единственный положительный момент так это то что они волей судьбы открывают нам имена новых своих холуев, которые скоро вместе будут на скамье подсудимых.
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Информации по нем мало в инете уже +.

Дата и место рождения: 08.06.1956, г. Звенигородка Черкасской области
Образование: высшее. Окончил Военную кафедру при Киевском технологическом институте легкой промышленности, офицер по вещевому снабжению (1976); Военную академию тыла и транспорта, командный факультет (г. Ленинград, 1991)
10.1980-07.1981 - начальник отдела сбережения Киевского ВО
07.1981-06.1984 - начальник вещевой службы в/ч, Группа советских войск в Германии
06.1984-09.1986 - заместитель командира дивизиона по обеспечению, Группа советских войск в Германии
09.1986-12.1986 - заместитель командира бригады по тылу, Сибирский ВО
12.1986-08.1988 - заместитель командира танкового полка по тылу - начальник тыла Сибирского ВО
08.1988-06.1991 - слушатель Военной академии тыла и транспорта
06.1991-03.1992 - преподаватель Военной академии ППО Сухопутных войск, г. Киев
03.1992-10.1995 - заместитель командира дивизии по тылу, Национальная гвардия Украины
10.1995-05.1996 - заместитель начальника управления материальных ресурсов, Национальная гвардия Украины
05.1996-06.1998 - начальник управления тыла Национальной гвардии Украины
06.1998-03.2000 - заместитель командующего по тылу - начальник тыла Главного управления командующего Национальной гвардией Украины
2000-2005 - заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС Украины по тылу
2005-2006 - начальник логистики Сухопутных войск - заместитель командующего Сухопутными войсками ВС Украины
с 05.2006 - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины - командующий Силами поддержки ВС Украины
Генерал-лейтенант (08.2003)
Заслуженный работник сферы услуг Украины (08.1997)
Награды:
Орден Богдана Хмельницкого III ст. (12.2007); 2 медали
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Агент КГБ Лолита расставляет агентуру КГБ на ключевые должности
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Не Лолита, а Петер Лайонз.

Авторы кликух Президента Украины на последнем совещании так решили.

Порошенко призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка - Цензор.НЕТ 1247
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Трегубенко
 
 
 
 
 
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