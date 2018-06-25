 Порошенко назначил заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Трегубенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в указе Президента №184/2018 от 25 июня.

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

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Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского. Ранее Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию (ОГА).