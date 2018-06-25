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 Денисова обратилась к Раиме Примовой, которая голодает в оккупированном Крыму в знак протеста против ареста сына

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к 68-летней Раиме Примовой, которая в объявила голодовку в оккупированном Крыму с требованием обменять заключенного в России сына.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Меня беспокоит состояние здоровья Раисы Васильевны. Очень прошу, чтобы она себя берегла. Ее сын обязательно вернется, мы принимаем все меры, чтобы это произошло! Он вернется, и надо, чтобы его мама была дома – живая, здоровая и ждала его!", – написала .

Денисова отметила, что в списках, которые подал Киев на визиты, осужденный Примов – в первой "волне" на посещение.

"Но пока Россия не предоставляет такой возможности", – указала Денисова.

По данным объединения "Крымская солидарность", за 6 дней голодовки Примова потеряла 3 кг веса, сообщает Крым.Реалии.

 

20 июня в оккупированном Крыму объявила голодовку 68-летняя Раиме Примова, мать гражданина Украины, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова. Она требует включения осужденного Россией сына в списки на обмен.

Раиме Примова имеет вторую группу инвалидности, ей 68 лет. У Примовой отсутствует одна почка, диагностировано заболевание печени.

В конце мая фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который находится в российской колонии, поместили в штрафной изолятор.

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В сентябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил "приговор", согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу "Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Источник: https://censor.net.ua/n3073327
 
 
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Видимо мать в полном отчаянии. А у рашистов совесть отсутствует полностью, творят беспредел и плевать им на всех.
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