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 Политика Украины
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 Мартыненко будет через суд требовать скорейшего рассмотрения его дела по существу, - адвокат

Защита Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела.

Защита Николая Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела, где фигурирует экс-депутат, поэтому обжалует в апелляционном суде решение Шевченковского райсуда Киева, который вернул САП обвинительный акт по объединенному делу "Энергоатома" и госпредприятия "Восточный ГОК".

Об этом сообщил адвокат Петр Бойко, передает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Мартыненко. "Обращение САП в апелляцию об обжаловании решения Шевченковского райсуда - это имитация и игра на публику. Поскольку все предыдущие действия САП свидетельствуют о попытке отложить на неопределенное время рассмотрение дела Мартыненко в суде по существу", - подчеркнул защитник. В частности, на это, по его словам, было направлена ​​поведение САП на подготовительном заседании суда 21 июня.

"Сначала прокурор САП безосновательно пытался второй раз наложить на Николая Мартыненко и других людей дополнительные обязательства, которые ранее были отменены судами как безосновательные. Затем выяснилось, что САП подал обвинительный акт в суд с ошибками. Эти ошибки очень непрофессиональные - на уровне студента 3 курса юрфака. Они были сделаны специально - чтобы суд вернул дело в САП. Более того, прокурор САП Сымкив сам обратил на них внимание суда во время своего выступления. То есть, САП критиковала сама себя", - указал Бойко.

По его словам, НАБУ и САП годами пиарились на упоминаниях фамилии Мартыненко и занимались его дискредитацией. "Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека гласит: каждый имеет право на доступ к правосудию. Николай Мартыненко был его лишен более 2 лет. Мы один раз уже заставили НАБУ и САП передать дело в суд. Теперь будем последовательно добиваться того, чтобы суд наконец начал рассмотрение по существу. Все сфальсифицированные обвинения будут опровергнуты", - отметил адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3073325
 
 
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Жаренным попахивает? Боится до выборов президента не дотянуть?
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Навіть поперед "насірова"?
Хлопці, та що це з вами? Невже вважаєте, що в буцегарні місця всім не вистачить? Якщо ні, то добудуємо. Заспокойтеся, бісові діти.
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Я если шо, готов сдать свой подвал в аренду на десять лет там класно, если убрать консервацию, то несколько койкомест будет!
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Отримаєте патент на приватну в'язницю та влаштуєте собі непоганий бізнес
Зможете вже Ви їх обікрасти на харчах, наприклад, щоб відчули на власній шкурі що то є розкрадання бюджету
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко будет через суд требовать скорейшего рассмотрения его дела по существу, - адвокат
 
 
 
 
 
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