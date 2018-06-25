 Мартыненко будет через суд требовать скорейшего рассмотрения его дела по существу, - адвокат

Защита Николая Мартыненко настаивает на скорейшей передаче в суд для рассмотрения по существу дела, где фигурирует экс-депутат, поэтому обжалует в апелляционном суде решение Шевченковского райсуда Киева, который вернул САП обвинительный акт по объединенному делу "Энергоатома" и госпредприятия "Восточный ГОК".

Об этом сообщил адвокат Петр Бойко, передает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Мартыненко. "Обращение САП в апелляцию об обжаловании решения Шевченковского райсуда - это имитация и игра на публику. Поскольку все предыдущие действия САП свидетельствуют о попытке отложить на неопределенное время рассмотрение дела Мартыненко в суде по существу", - подчеркнул защитник. В частности, на это, по его словам, было направлена ​​поведение САП на подготовительном заседании суда 21 июня.

"Сначала прокурор САП безосновательно пытался второй раз наложить на Николая Мартыненко и других людей дополнительные обязательства, которые ранее были отменены судами как безосновательные. Затем выяснилось, что САП подал обвинительный акт в суд с ошибками. Эти ошибки очень непрофессиональные - на уровне студента 3 курса юрфака. Они были сделаны специально - чтобы суд вернул дело в САП. Более того, прокурор САП Сымкив сам обратил на них внимание суда во время своего выступления. То есть, САП критиковала сама себя", - указал Бойко.

По его словам, НАБУ и САП годами пиарились на упоминаниях фамилии Мартыненко и занимались его дискредитацией. "Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека гласит: каждый имеет право на доступ к правосудию. Николай Мартыненко был его лишен более 2 лет. Мы один раз уже заставили НАБУ и САП передать дело в суд. Теперь будем последовательно добиваться того, чтобы суд наконец начал рассмотрение по существу. Все сфальсифицированные обвинения будут опровергнуты", - отметил адвокат.