 Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"У нас в государстве за 4 последних года более 40 000 производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 000 неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права. Убежден это оружие из АТО", - заявил Матиос.
Он также пояснил, каким образом оно появилось у граждан на руках: "2014-2015 - были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни ... И обладатели этого оружия это самая крупная партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы".
"В пригороде немецкого города Киль на одной из вилл был обнаружен целый арсенал оружия времен Второй мировой войны. Главная находка - 70-летний танк "Пантера" - находилась в подвале. Там же нашли и зенитную пушку.
На месте происшествия работали полиция и военные. Танк с трудом удалось установил на погрузчик и вывезти на одну из военных баз. Кстати, как стало известно, почти 40 лет назад во время сильного снегопада немец ездил в районе своей виллы на танке, помогая очищать район от снега. Поэтому для соседей его находка не стала неожиданностью.
ответ - нисколько.
Cколько "переприсягнувших" притащили в Украину с мешком на голове в суд?
ответ - нисколько.
Cколько публичной, открытой сепарни отгрузили в тюрячку или ликвидировали?
нисколько.
И если оружие не учтенное, как он его посчитал? Брешет даже в этом.
У меня не будет сомнений, когда у меня в руках будет рубильник, а у Матиоса в яйцах электроды.
А до тех пор все равно есть место сомнениям.
Блин, как же осточертела тупость можновладцив и их жадность
Толю тепловизора страшит не количество "гуляющих стволов", а перспектива быть повешенным на столбе...
Ютьюб в помощь...
сам роздавав -чи що???
Для Матіоса немає в природі іншого місця, за публічну шибеницю. Думаю, що уже невдовзі матіосами-муженками "прикрасять" і стовпи, і дерева, і мости.