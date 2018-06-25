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 Политика Украины
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Все про:оружие (3472) Матиос Анатолий (524)

 Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО

Обычно статистика правоохранителей отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"У нас в государстве за 4 последних года более 40 000 производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 000 неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права. Убежден это оружие из АТО", - заявил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"

Он также пояснил, каким образом оно появилось у граждан на руках: "2014-2015 - были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни ... И обладатели этого оружия это самая крупная партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арсенал оружия изъят у жителя Черниговщины, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073324
 
 
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Газ должен иметь рыночную цену. Мы в Европу идем.

Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 407
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А почему нет? Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 5404
"В пригороде немецкого города Киль на одной из вилл был обнаружен целый арсенал оружия времен Второй мировой войны. Главная находка - 70-летний танк "Пантера" - находилась в подвале. Там же нашли и зенитную пушку.
Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 48
Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 6955

На месте происшествия работали полиция и военные. Танк с трудом удалось установил на погрузчик и вывезти на одну из военных баз. Кстати, как стало известно, почти 40 лет назад во время сильного снегопада немец ездил в районе своей виллы на танке, помогая очищать район от снега. Поэтому для соседей его находка не стала неожиданностью.
Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 6211

Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 9044
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Cколько "переприсягнувших" на той стороне ликвидировал "спецназ" СБУ @ServiceSsu?
ответ - нисколько.
Cколько "переприсягнувших" притащили в Украину с мешком на голове в суд?
ответ - нисколько.
Cколько публичной, открытой сепарни отгрузили в тюрячку или ликвидировали?
нисколько.

И если оружие не учтенное, как он его посчитал? Брешет даже в этом.
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Оно точно знает сколько со своими подельниками и судьями на Донбассе добровольцев засудили и засадили.
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Как это не учтенное. Очень даже учтенное, но не государством, а такими, как Матиос. Не станет же такой хороший человек жить на зарплату прокурора.
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Наверное сам и участвует в торговле оружием вот и знает точные цифры Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 724
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матиос оружие в тепловизор увидел ...шож тут не ястного
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А у меня гуляет сомнение насчет самого Матиоса и источников его богатства.
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Герхард - никаких сомнений.... Вор он и обслуживает преступные кланы большую часть своего времени...
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Он и при Януковиче себя хорошо чувствовал в СБУ.... и ни какой Люстрации.
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Сомнения - признак ума.
У меня не будет сомнений, когда у меня в руках будет рубильник, а у Матиоса в яйцах электроды.

А до тех пор все равно есть место сомнениям.
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Даже не усомнитесь надежно ли закреплены электроды и не слишком ли мало подключенное напряжение? Не верю!
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Ну тут мало места сомнению. Рубильник все покажет.
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Не поверите, просто повезло! Дом в Конче Заспе шикарный прикупило в 2014 году , сразу после Революции Гидности и смертей Небесной сотни , начала войны на Донбассе и оккупации Крыма. А тут ещё и Майбах прикупило.....В какой ещё стране цивилизованной у прокурора Майбах???
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Авто, на автоЗАЗе клепают, вот патриот совоносец и купил
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Люкс лакшери Запорожец производства Мерседес. Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 4038
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Та падажди, совоносец недомерок, раз знаешь сколько его, того оружия гулят, значит учтенное, второе-так а зачем ты тогда сидишь на кресле, когда оружие воруют сотнями тысяч？
Блин, как же осточертела тупость можновладцив и их жадность
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А Надя- дура и Гарбузюк везли его через линию разграничения.
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Такое впечатление,что у нас все правохранительные органы какие то статисты.Что не проблема,то ответ мы все знаем ,но ничего поделать не можем.Оружие этоткто из ато пропускал,мифические ахенты хремля или переотестованое мусорье на блокпостах и погранцы.
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Обычно отвент не "не знаем", а "данный вопрос недостаточно урегулирован законодательно.....Нужно внести изменения в Конституцию"
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...наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы".

Толю тепловизора страшит не количество "гуляющих стволов", а перспектива быть повешенным на столбе...
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Каждому Украинцу по 1 американскому Баррету и пару АКМ и будет порядок... Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 1287
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Если у преступников столько оружия...А полиция не обеспечивает их нейтрализацию - выход один. Разрешение легальной покупки. Чтобы уровнять хотя бы в правах добропорядочных граждан.
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а не простіше було б прийняти Закон про зброю і легалізувати? Хто небудь знає скільки злочинів скоєно із застосуванням легальної зброї? І як бонус - знаючи, що є озброєний народ агресор мусить добряче подумати, якщо збереться наступати. Чи наші урядовці так бояться свого народу?
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И купить его может даже психически больной. Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 2388
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да оружия много , Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 9639... а до Ростова далеко-далеко Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 3787
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В 1974 году Аркадий Райкин впервые прочитал знаменитый монолог "Дефицит" про повальное счастье в дохлом Ссре... Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 4534 Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 4534 Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 4534
Ютьюб в помощь...Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО - Цензор.НЕТ 4534
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А как вам последние две строчки текста от контуженного тепловизором " и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы"?
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Накуя вы нужны тогда, чиновники которые только могут и делать, что констатировать как все плохо и надо затянуть пояса?
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Два стратегічних склади згоріли за твою каденцію!!! А що там до цього було розкрадено? І звідкіля все гуляє по країні? І хто там винен? Олені-корови, чи все ж таки помітили через тепловізор у небі сяйво незрозумілого походження типу НЛО? Гидота ти примітивна з такою брехнею.
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Сегодня представители разведок 8 стран Мира наметили пути и методы борьбы с КацпаПсинскими Уродами.Форум определи задачи и перспективы на ближайшие 5 лет.... Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 9649
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Испугался чебурашка, когда депутату БПП Спиваковскому ракетницей чуть дом не сожгли?
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Оружия у бандитов было валом и 20 и 30 и 50 лет назад...вы с Луны свалили пацаны? Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 9159 Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 9159
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да не гуляет оно, а своего часа ждет, и вы, безыдейные лузеры, только тем и заняты, что час этот приближаете
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На Секретном совещании в КГБ СССРв 1974 году были приглашены все знаменитые бандиты и воры в Законе на тот момент в ссре дохлом.О чём беседа была держат в секрете до сих пор...,Скорее всего делили сферы влияние и города посёлки дяревни Хутора.Спрсите ПОЧЕМУ? Отвечу....,Смотрите в Ютьюбе докфильм про банду Цапков в станице Кущевская на Кубани..сразу всё поймёте...,банда имела связи на самом Верху...,о как...Станица зачуханная в связи на самом на Верху...
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А что, вооружили народ как и мечтали патриоты. Теперь Украина не хуже Техаса.
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Якщо слуги народу дійсно служать народу, то їм нема чого боятись. )))
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тогда ссыте в штаны . вам больше нечего не остается делать .бездари профнепригодные
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товартсч чЛенин разоружил дохлую РАБссию 7 ноября 1917 года выдав оружие Быдло-Шариковым...для Мировой революции Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 6383с этой даты и по 30 декабря 1922 года День образования ССра всемирного Счастья было убито Ерасных Белых черных эссеров меньшевиков Зеленых,Кадетоа офицеров памещиков Банкиров капиталистов и прочего СБРОДА 30 миллионов Душ.....ТРИДЦАТь ....Может повторим ЭКЕСКРЕМЕНТ товарищей Троцкого Сралина чЛЕНИНА?только без ГУЛАГа Солженицына.....
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Нелегальних стовбурів більше, ніж у реформованих сміття. Прийшов година піднімати цивільний непослух та штурмувати драбину Верховної Зради!!!111!1 Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 447
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матюк -а як же ти його порахував?
сам роздавав -чи що???
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Это хорошо,значит матиосы далеко не убегут ... Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 9220
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Стратегічний артзапас ЗСУ (в Н-Богданівці, Балаклії, Калинівці) вищим військовим керівництвом (під патронатом проКУРВОрів - матіосів-луценків) був розкрадений і розпроданий, бабло (мільярди!) поділене, а склади запалені з жалюгідними залишками, котрі "вибухали" і "згоріли" курям на сміх.
Для Матіоса немає в природі іншого місця, за публічну шибеницю. Думаю, що уже невдовзі матіосами-муженками "прикрасять" і стовпи, і дерева, і мости.
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В Швейцарии на каждую Душу населения включая грудных младенцев 7 стволов разного КАЛИБРА включая Пулемёты по последней модели...,мы до Швейцарии никогда не Доживём...,почему ?читайте выше про Мировую революцию Шариковых... Матіос: У нас 400 тисяч необлікованої зброї "гуляє" поза межами права, ця зброя з АТО - Цензор.НЕТ 5443
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Какие точные данные. Вот что значит "патронат". А когда нужны будут результаты( перед выборами") попрут раскрытия,ловить злодеев будут табунами. И побарыжили и попиарились. Потом "конфискат" опять продадут(ибо НИКТО не несет ответственности за сохранность и НИКТО не владеет ситуацией что там "в закромах ментовско-прокурорских" хранится). Доказательства этому изьятые ценности,вдруг всплывающие у ментовских боссов. И наглости хватает вещать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО
 
 
 
 
 
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