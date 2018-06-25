 Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"У нас в государстве за 4 последних года более 40 000 производств за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 000 неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права. Убежден это оружие из АТО", - заявил Матиос.

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Он также пояснил, каким образом оно появилось у граждан на руках: "2014-2015 - были тяжелые бои. Есть акты о потерях вооружения в боевых условиях. Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам. Все, кто ездил помогал в зоне АТО, привез оттуда кроме посттравматического расстройства еще и какой-то трофей - кто патрон, кто гранатомет. Я не шучу. И все это "гуляет" в мирной жизни ... И обладатели этого оружия это самая крупная партия тех, кто политически не определился, но может в ближайшем будущем сделать политическую карту Украины. В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы".

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