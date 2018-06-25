 Намерение Ягланда просить о помиловании Сенцова не связано с планами делегации РФ вернуться в ПАСЕ, - Арьев

"Я не думаю, что это очень связанные вещи, поскольку для того, чтобы вернуться, Россия должна сделать весомые шаги, и не один. Много кто из членов ПАСЕ придерживается именно такого мнения. Только один Сенцов – это не вопрос. Во-первых, не решается вопрос других украинских политзаключенных, которых почти 70", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению В.Арьева, инициатива генсека Совета Европы просить президента РФ освободить О.Сенцова свидетельствует скорее о желании Т.Ягланда возобновить диалог с Украиной.

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"Потому что в последнее время из-за его позиции, которая выходит из его хороших отношений с Владимиром Путиным, отношения (с украинской стороной. – Ред.), скажем так, ухудшились", - отметил глава украинской делегации.

При этом он подчеркнул, что украинская делегация в ПАСЕ будет противостоять внесению изменений в регламент организации, которые позволят восстановить в правах делегацию РФ без выполнения требований Ассамблеи.

По словам В.Арьева, если России удастся пролоббировать изменение регламента, украинская и некоторые другие делегации будут рассматривать вопрос о прекращении работы в ПАСЕ.

"Для нас одна позиция важна – чтоб не Ассамблея шла навстречу требованиям шантажа России, а Россия должна идти навстречу законным требованиям Ассамблеи, потому что Россия брала на себя эти обязательства, когда вступала в Совет Европы", - сказал он.

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Говоря о процедуре прохождения предложений по изменениям в регламент Ассамблеи, В.Арьев пояснил, что Ad-hoc комитет может сгруппировать и направить их в Бюро ПАСЕ с рекомендациями, в какие комитеты дальше их отправлять.

"В пятницу Бюро Ассамблеи, которое в последнее время является немного пророссийским, будет рассматривать вопрос соответствующего направления тех или иных предложений в разные комитеты. Потом процедура рассмотрения в комитетах: назначается докладчик, идет дискуссия. Там мы и будем работать", - пояснил глава делегации Рады.

По его словам, прохождение вопроса в комитетах займет около полугода, и он не может быть вынесен на рассмотрение Ассамблеи во время осенней сессии.

В.Арьев допускает, что РФ будет добиваться вынесения вопроса изменений в регламент на постоянный комитет.

"Это сокращенная Ассамблея – и по составу, и по времени, - которая состоится в Хельсинки в конце года. Но мы будем выступать категорически против вынесения такого значимого вопроса на постоянный комитет, поскольку такие серьезные изменения должна решать исключительно Ассамблея, а значит, это может быть не раньше января", - заявил В.Арьев.