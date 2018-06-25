 Филатов обратился к Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с аэропортом Днепра

Борис Филатов опубликовал письмо на своей странице в Фейсбук, сообщает Сайт города Днепра.

В своем письме мэр отмечает, что Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, который не имеет собственного эффективного аэропорта.

"Взлетная полоса аэропорта - в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени. Без доступного воздушного сообщения Днепр находится в ловушке советского наследия как "закрытый город"", - написал мэр Днепра.

Также Филатов подчеркивает, что несмотря на децентрализацию за счет собственного бюджета город не может решить проблему аэропорта.

"В стране есть по крайней мере один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать такой синергии.

Поэтому, господин Президент, от имени всей территориальной общины обращаюсь к Вам с просьбой повлиять на ситуацию", - обратился Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сроки строительства нового аэропорта в Днепре.