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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1130) Днепр_город (2423) Филатов (233)

 Филатов обратился к Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с аэропортом Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов написал открытое письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

Борис Филатов опубликовал письмо на своей странице в Фейсбук, сообщает Сайт города Днепра.

В своем письме мэр отмечает, что Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, который не имеет собственного эффективного аэропорта.

"Взлетная полоса аэропорта - в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени. Без доступного воздушного сообщения Днепр находится в ловушке советского наследия как "закрытый город"", - написал мэр Днепра.

Также Филатов подчеркивает, что несмотря на децентрализацию за счет собственного бюджета город не может решить проблему аэропорта.

"В стране есть по крайней мере один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать такой синергии.

Поэтому, господин Президент, от имени всей территориальной общины обращаюсь к Вам с просьбой повлиять на ситуацию", - обратился Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сроки строительства нового аэропорта в Днепре.

Источник: https://censor.net.ua/n3073318
 
   
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Это что, просьба дать деньги частному инвестору безвозмездно? Типа банка "Надра".
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а чего у Омеляна не попросил?
из 50 запланированных он может 1 и Днепру подкинуть... или нет?
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Какой то из чиновников лолиты уже ответил людям..Что жрать филатову нужно меньше. Тогда и на аэродром хватит.Этот филатов расказывал как собирался в космос лететь )) За баснословные деньги.
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А можно побольше конкретики вместо бредовых сплетен?
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навіщо? Їм платять саме ЗА плітки, а не за факти))
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у огромного промышленного Днепра нет денег....
Филя...., воруй поменьше.....
Я сам живу неподалеку - дорог нет.., все ветшает на глазах....
Запустение и уныние....
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А как же новая только что построенная дорога 23, 4 км, которую на днях открывал президент?
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Ming Uing b56f719d - мечтаю по ней проехаться....., но до этого участка еще добраться нужно, что бы колеса не по отлетали....
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Треба було 2012 не в "донецьку" провадити, а в Дніпрі. Мали б летовище цілим.
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100 %.. Юля ж не схотіла в Дніпрі влаштовувати Євро-12.
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Паабещайте ему - "ножницами чик-чик-чик-чик"...Бабла не даст, но падможет
словесами и пиарчик себе сделает!!!🤑😜
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ну прям типа пути псарь-батюшка появился, хочет - медальку даст, а хочет- с аэропортом порешает, вот только путя покрупнее будет паразит, чем этот
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Президент Порошенко знает ответ на любой вопрос или вызов.
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Строить есть кому.
Вопрос в том чтобы не мешали.
Если человек инвестирует свои деньги, значит он надеется что не придется платить каждому чиновнику за разрешение.
Хотя ВПП должна быть государственной.
Ибо Днепр практически прифронтовой город.
В больницу им. Мечникова раненых возят санавиацией почти каждый день.
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