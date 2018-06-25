 Новым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Ассамблеи.
Она входит в политическую группу социалистов, демократов и зеленых и будет 32-м президентом ПАСЕ.
Как отмечается в сообщении на сайте Ассамблеи, предыдущий президент ПАСЕ Мишель Николетти (Michele Nicoletti) ушел в отставку, поскольку не был переизбран на прошедших в Италии парламентских выборах.
У нас в основном женщины за Яныка голосовали.....
Высокий такой мужик, жизнь видел (тюрьму прошел), хозяйственник - за ним наверное как за каменной стеной... И все такое..
И за Юща топили - но в тот раз из за жалости - отравили бедненького.....
(хотя я тоже купился)
Ну и Порошенко - большая семья..., деток любит.... Опять же хозяйственный - Построил Рошен, построит и Украину....
Рано женщинам голосовать.... - нужно подождать еще 1000 лет....
Шаг вперед и два шага назад...Вот и весь ПАСЕаж.