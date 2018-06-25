 Новым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Ассамблеи.

Она входит в политическую группу социалистов, демократов и зеленых и будет 32-м президентом ПАСЕ.

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Как отмечается в сообщении на сайте Ассамблеи, предыдущий президент ПАСЕ Мишель Николетти (Michele Nicoletti) ушел в отставку, поскольку не был переизбран на прошедших в Италии парламентских выборах.