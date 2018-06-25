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Все про:ПАСЕ (1191) Паскье (1)

 Новым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье

Представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье (Liliane Maury Pasquier) избрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы во время летней сессии в понедельник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Ассамблеи.

Она входит в политическую группу социалистов, демократов и зеленых и будет 32-м президентом ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове

Как отмечается в сообщении на сайте Ассамблеи, предыдущий президент ПАСЕ Мишель Николетти (Michele Nicoletti) ушел в отставку, поскольку не был переизбран на прошедших в Италии парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3073316
 
 
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народ всех приколю - женщинам разрешили голосовать в Швейцарии только в 1971 году,а в одном кантоне вообще только в 1994 - и они нас учат жизни ))))))
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Чинганчгук - зря разрешили ...

У нас в основном женщины за Яныка голосовали.....

Высокий такой мужик, жизнь видел (тюрьму прошел), хозяйственник - за ним наверное как за каменной стеной... И все такое..

И за Юща топили - но в тот раз из за жалости - отравили бедненького.....
(хотя я тоже купился)

Ну и Порошенко - большая семья..., деток любит.... Опять же хозяйственный - Построил Рошен, построит и Украину....

Рано женщинам голосовать.... - нужно подождать еще 1000 лет....


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ты это - сексизм брось - не модно это нынче)))
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Лилиан Мори Паскье известна тем, что выступает за сохранение и развитие диалога с Россией. Кроме того, после утверждения в качестве президента ПАСЕ она также возглавит комитет, ведущий переговоры о снятии политических санкций с делегации РФ.

Шаг вперед и два шага назад...Вот и весь ПАСЕаж.
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Ніколетті не витримав нападу на циганів у Львові. У нього "шок". І зразу на його місце кацапську протеже...
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Посмотрим сможет ли Путлер подсадить ее на газпромовскую иглу.
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она тоже москалей русскими называет как то велел делать москаль петр 1 своим холопам в отношении своих смердов, или это уже приличный человек и распространением лжи не занимается?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье
 
 
 
 
 
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