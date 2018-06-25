 Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

На вопрос о том, кто ведет следствие сейчас в тех делах, которые когда-то относились к военной прокуратуре, он ответил: "В результате уже полугодовой продувки трубы перед началом игры теперь так - кто зарегистрировал, тот и расследует. Ходить с протянутой рукой и просить регистрировать преступления я никого не буду! В то же время наблюдаю другую тенденцию - самые вонючие дела, которые на слуху у всей страны, не говоря уже о дезертирах, ДТП, неуставных отношениях, убитых и воскресших журналистах, подрывах - над всем этим осуществляет процессуальное руководство военная прокуратура. (...) Мы в критических моментах некий государственный универсальный пожарный, несмотря на то, это наша подследственность, или нет. Потому что в государстве больше почти не осталось дееспособных и "непротекающих" прокурорских подразделений".

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Матиос подчеркнул, что Военная прокуратура как орган не ликвидирована.

"Особый период из-за войны на Востоке никто не отменял. (...) В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс. Приведу наглядный гипотетический пример: имеем США с их 52 штатами и Мексику. Представьте, что Мексика захватила 2 пограничных штата - Техас и Калифорнию. Нацгвардия и армия США наступают, чтобы освободить эти территории. А за ними наблюдает и дает оценку военным действиям гражданское ФБР. Можете себе такое представить? Так вот, когда я привел такой пример представителям посольства и оборонного ведомства США, они с искренним непониманием и удивлением сказали, что такое невозможно в принципе. А в нашей многострадальной Украине, к сожалению, пока так. И то украинский ФБР пока уже полгода имеет только три кабинета в здании правительства и "солиста оркестра"", - добавил он.

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