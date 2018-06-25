 Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
На вопрос о том, кто ведет следствие сейчас в тех делах, которые когда-то относились к военной прокуратуре, он ответил: "В результате уже полугодовой продувки трубы перед началом игры теперь так - кто зарегистрировал, тот и расследует. Ходить с протянутой рукой и просить регистрировать преступления я никого не буду! В то же время наблюдаю другую тенденцию - самые вонючие дела, которые на слуху у всей страны, не говоря уже о дезертирах, ДТП, неуставных отношениях, убитых и воскресших журналистах, подрывах - над всем этим осуществляет процессуальное руководство военная прокуратура. (...) Мы в критических моментах некий государственный универсальный пожарный, несмотря на то, это наша подследственность, или нет. Потому что в государстве больше почти не осталось дееспособных и "непротекающих" прокурорских подразделений".
Матиос подчеркнул, что Военная прокуратура как орган не ликвидирована.
"Особый период из-за войны на Востоке никто не отменял. (...) В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс. Приведу наглядный гипотетический пример: имеем США с их 52 штатами и Мексику. Представьте, что Мексика захватила 2 пограничных штата - Техас и Калифорнию. Нацгвардия и армия США наступают, чтобы освободить эти территории. А за ними наблюдает и дает оценку военным действиям гражданское ФБР. Можете себе такое представить? Так вот, когда я привел такой пример представителям посольства и оборонного ведомства США, они с искренним непониманием и удивлением сказали, что такое невозможно в принципе. А в нашей многострадальной Украине, к сожалению, пока так. И то украинский ФБР пока уже полгода имеет только три кабинета в здании правительства и "солиста оркестра"", - добавил он.
На каком вообще основании ты применяешь слово "война"? У нас нет войны, если ты не в курсе, толя-тепловизор.
ти ще інструкію по распаковці унітазу опублікуй
теж доказ
будеш ставіть на своїх чайках, чи хто там у вас?
генпрокурор без специального образования - нормально?
22 летние сцыкухи зам.министра МВД - нормально?
антикоррупционные разборки в среде борцунов с коррупцией - нормально?
золотой дождь торгующим с агрессором-врагом-противником - нормально?
премии в миллионы и в то же время стоны о низких тарифах - нормально?
это только то что выскочило в минуту... а если подумать дольше?
чи будете тільки розповідати, що матіос - гамно?
те, що він гамно, ніяк не робить і все, що він каже, таким
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина в судебном порядке не смогла доказать присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе.
Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".
Тука подчеркнул, что ни один международный суд не будет оперировать такими терминами, как "это все знают" или " это и так всем известно" относительно присутствия российских войск на Донбассе.
"Когда мы говорим, что там находятся 5-10 тысяч регулярных российских войск, то где доказательства? Оружие - да. А войска?", - сказал замминистра.
ти ще пригадай що казав протопоп Авакум Гришці-самозванцю на литовському кордоні
до чого це?
Даже ВССУ еще в 2016 году высказался о нарушении подследственности.
http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/u_vssu_rozgljanuto_zvernennja_cshodo_okremih_pitan_pov%E2%80%99jazanih_iz_procesualnimi_naslidkami_porushenn.html
А, вот 2017 год
"Орджонікідзевський районний суд ухвалою від 6 грудня повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно колишнього директора КП "Управління капітального будівництва" Вадима Харламова через порушення підслідності."
А, вот дествующий Пленум ВСУ:
"докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, АБО не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами".
Даже в СССР в мирное время были военные трибуналы.
"Трибунал военный в СССР
суд. осуществляющий правосудие в Вооружённых Силах.
Призван вести борьбу с посягательствами на безопасность СССР, боеспособность его ВС, воинскую дисциплину и установленный порядок несения воинской службы."
А у нас бля_ развели бардак.