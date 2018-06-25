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 Политика Украины
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Все про:Матиос Анатолий (524) Военная прокуратура (607) Государственное бюро расследований (121)

 Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"

В воюющей стране расследованием военных преступлений не может заниматься гражданский орган.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theinsider рассказал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

На вопрос о том, кто ведет следствие сейчас в тех делах, которые когда-то относились к военной прокуратуре, он ответил: "В результате уже полугодовой продувки трубы перед началом игры теперь так - кто зарегистрировал, тот и расследует. Ходить с протянутой рукой и просить регистрировать преступления я никого не буду! В то же время наблюдаю другую тенденцию - самые вонючие дела, которые на слуху у всей страны, не говоря уже о дезертирах, ДТП, неуставных отношениях, убитых и воскресших журналистах, подрывах - над всем этим осуществляет процессуальное руководство военная прокуратура. (...) Мы в критических моментах некий государственный универсальный пожарный, несмотря на то, это наша подследственность, или нет. Потому что в государстве больше почти не осталось дееспособных и "непротекающих" прокурорских подразделений".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос. ВИДЕО

Матиос подчеркнул, что Военная прокуратура как орган не ликвидирована.

"Особый период из-за войны на Востоке никто не отменял. (...) В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс. Приведу наглядный гипотетический пример: имеем США с их 52 штатами и Мексику. Представьте, что Мексика захватила 2 пограничных штата - Техас и Калифорнию. Нацгвардия и армия США наступают, чтобы освободить эти территории. А за ними наблюдает и дает оценку военным действиям гражданское ФБР. Можете себе такое представить? Так вот, когда я привел такой пример представителям посольства и оборонного ведомства США, они с искренним непониманием и удивлением сказали, что такое невозможно в принципе. А в нашей многострадальной Украине, к сожалению, пока так. И то украинский ФБР пока уже полгода имеет только три кабинета в здании правительства и "солиста оркестра"", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073310
 
 
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Нонсенс - это когда военный прокурор гонит пургу.
На каком вообще основании ты применяешь слово "война"? У нас нет войны, если ты не в курсе, толя-тепловизор.
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і шо???
ти ще інструкію по распаковці унітазу опублікуй
теж доказ
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Нонсенс - это когда Генпрокурор вообще не имеет юридического образования... Это ещё хуже, чем если врача-диетолога назначить заведующим хирургии... А Матиос дело говорит... В США даже адвокаты, работающие на защите военнослужащих, сами - военные. Когда помощник прокурора города приезжает в воинскую часть и требует вызвать "директора" - плакать хочется... Как он сможет поддерживать обвинение в суде, а судья городской - рассматривать дело и выносить приговор, если они понятия не имеют в воинских преступлениях? Там ведь больше половины статей - "бланкетные", то есть отсылающие к массе подзаконных актов - Инструкций, Наставлений, Приказов, Руководств! Они в Уставы глядят, как "бараны в новые ворота", а берутся решать судьбы человеческие...
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Хоть военного, хоть гражданского, на таких как тепловизор негде штамп ставить.
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а тобі ніхто й не пропонує "клєйма ставіть"

будеш ставіть на своїх чайках, чи хто там у вас?
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Ну не хочет ОНО с подельниками от кормушки убираться! Принцип работы тепловизора изучило??? Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс" - Цензор.НЕТ 7927
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нонсенс?
генпрокурор без специального образования - нормально?
22 летние сцыкухи зам.министра МВД - нормально?
антикоррупционные разборки в среде борцунов с коррупцией - нормально?
золотой дождь торгующим с агрессором-врагом-противником - нормально?
премии в миллионы и в то же время стоны о низких тарифах - нормально?
это только то что выскочило в минуту... а если подумать дольше?
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а если подумать - то можно прийти к вполне обоснованному выводу, что у нас в стране полный пиз..рез... но, главный вопрос - почему так?
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толян недоволен размером кормушки, психует, требует увеличения, совоносец дибилковатый
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лахта, а по суті сказаного слабо висловитись?
чи будете тільки розповідати, що матіос - гамно?
те, що він гамно, ніяк не робить і все, що він каже, таким
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Тука заявил, что Украина не смогла доказать присутствие российских войск на Донбассе среда, 03 мая 2017, 08:43

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина в судебном порядке не смогла доказать присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе.
Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".
Тука подчеркнул, что ни один международный суд не будет оперировать такими терминами, как "это все знают" или " это и так всем известно" относительно присутствия российских войск на Донбассе.
"Когда мы говорим, что там находятся 5-10 тысяч регулярных российских войск, то где доказательства? Оружие - да. А войска?", - сказал замминистра.
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енд???
ти ще пригадай що казав протопоп Авакум Гришці-самозванцю на литовському кордоні
до чого це?
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а военный орган - гражданских это нармалек?, да?)))
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По сути Матиос прав. Подследственность четко определена УПК. Скоро адвокаты проснуться и будут заявлять в ЭСПЧ о нарушении подследственности.
Даже ВССУ еще в 2016 году высказался о нарушении подследственности.
http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/u_vssu_rozgljanuto_zvernennja_cshodo_okremih_pitan_pov%E2%80%99jazanih_iz_procesualnimi_naslidkami_porushenn.html


А, вот 2017 год
"Орджонікідзевський районний суд ухвалою від 6 грудня повернув прокуратурі обвинувальний акт стосовно колишнього директора КП "Управління капітального будівництва" Вадима Харламова через порушення підслідності."

А, вот дествующий Пленум ВСУ:
"докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, АБО не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами".
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Тупори*лий Матіос ,а з ким ми воюємо???))Запитай свого покровителя-торгаша Пэті!!!Ви ж мародери,а не прокурори...
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Сказано правильно, но.. Четыре года войны и продолжается (со слов Матиоса) неразбериха с делами. А где господин Луценко в этой чехарде (он же руководитель Матиоса)? Вообще в прокуратуре еще тот бардак. Горбатюк на Луценко, Матиос не понятно на кого.."Дупля не сложат " как дела поделить и дело сделать.
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Луценко гражданский, вы что не поняли тонкого намека?
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Пока эту мразь не посадим дела не будет.
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А шо он хотел. У нас генпрокурор без юридического образования. та и военно-полевые суды тоже как то отстутствуют. Т.е. то что расследуют гражданские это не камильфо, а то что судят гражданские нормально. Какой же все таки бардак.
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в Украине примазанным к власти противоречия плодить не запрещено, вот они их и плодят изо всех своих скудных силенок все вокруг себя загаживая
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А уж гражданские суды, судящие военных, это вообще бред.
Даже в СССР в мирное время были военные трибуналы.
"Трибунал военный в СССР
суд. осуществляющий правосудие в Вооружённых Силах.
Призван вести борьбу с посягательствами на безопасность СССР, боеспособность его ВС, воинскую дисциплину и установленный порядок несения воинской службы."

А у нас бля_ развели бардак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"
 
 
 
 
 
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