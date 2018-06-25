 До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Глава Правительства заявил во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными и медицинскими изделиями.

"Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации. Начинайте действовать активно, - сказал глава правительства. - До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше - еженедельное ее обновление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман

Напомним, ранее премьер заявил, что критика закупок лекарств через систему международных закупок связана с желанием отдельных лиц восстановить работу прежних коррупционных схем в этой отрасли.