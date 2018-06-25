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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10542) лекарства (746) Гройсман (4139)

 До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителей областных и городских управлений здравоохранения, а также руководителей лечебных учреждений до 1 сентября организовать возможность освещения на своих сайтах информации о наличии лекарств с последующим еженедельным ее обновлением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Глава Правительства заявил во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарственными и медицинскими изделиями.

"Все, что обеспечено по лекарствам, еженедельно должно быть доставлено к человеку. Система должна работать, как часы, и это ответственность не только правительства, но и местных администраций. В регионах не так много больниц, навести порядок можно. Правительство готовит решение о серьезном аудите и ревизии ситуации. Начинайте действовать активно, - сказал глава правительства. - До 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, а дальше - еженедельное ее обновление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман

Напомним, ранее премьер заявил, что критика закупок лекарств через систему международных закупок связана с желанием отдельных лиц восстановить работу прежних коррупционных схем в этой отрасли.

Источник: https://censor.net.ua/n3073308
 
 
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ага, щас..., а на чем они будут зарабатывать?
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У меня родственница ездила в Киев в Онкологический центр на обследование. Обошлось ей все это "удовольствие" в 10 тыс. гривен (муж взял кредит в банке). Все анализы платные (это официально) и кроме того врачам за прием 1000 гривен в карман. Если не положишь, то и разговаривать с тобой не будут. Сейчас ей надо проходить лечение, тоже все платное, плюс врачам в карманчик.

Гройсман не хочет проверить работу онкологического Центра? и как он считает сколько онкобольных не могут себе позволить обследование и лечение по причине отсутствия средств из-за мизерных зарплат и пенсий и дороговизны лечения?
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да нет тут зрадофилы постоянно пишут шо врачам мало платят ,я писал им шоб посмотрели на чем они приезжают на роботу - правила надо менять - они должны зарабатывать,официально, но за каждого больного будут платить или государство или страховая,за конкретного человека ,а не в заголи как сейчас
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хорошо бы!
а то на каждом этаже по 5 аптечек и во всех цены разные - лечитесь или не лечитесь...
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Нормальные лекарства в ССре исчезли в 1979 году когда быдло в Афган вошло. До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4488Да и до этого кроме Аспирина Анальгина ни хрена было в аптеках...
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Туалетной бумаги не было в Ссре никогда в продаже,какие нахрен лекарства... До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3610 До 1 вересня всі лікарні мають оприлюднити інформацію про наявні ліки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3610
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Монолог Аркадия Райкина "Дефицит" за 1974 год есть в Ютьюбе.
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Мордатый бредит, нет там лекарств, люди все сами покупают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 1 сентября все больницы должны обнародовать информацию об имеющихся лекарствах, - Гройсман
 
 
 
 
 
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