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 Политика Украины
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 Значительная часть людей из "списка 47" под круглосуточной охраной, - Грицак (обновлено)

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас под круглосуточной охраной, а также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.

На брифинге в понедельник в Киеве он заверил, что большая часть людей из этого списка находятся под круглосуточной охраной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На брифинге в понедельник в Киеве он заверил, что большая часть людей из этого списка находятся под круглосуточной охраной: "Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной".

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Отвечая на вопрос о расследовании дела А.Бабченко, глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".

По его словам, для спецслужбы важно качественное документирование обстоятельств этого дела. "Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми (лиц)", - добавил глава СБУ.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3073305
 
 
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как только пройдут выборы президента - сразу отпадет необходимость круглосуточной охраны
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сабаков сын получил достойную охрану?
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Фігуранта під прізвищам аваков так вберегти не вдасться - тільки в одиночній камері він буде в повній безпеці.. Закрити його потрібно, для його ж блага..
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возле дачи российского пропагандиста Соловьева за 10 миллионов €
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Как 47?! Луцик же озвучивал 60! Или никак не могут договориться между собой "кого и сколько"?! Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной, - Грицак - Цензор.НЕТ 1065
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47 ронинов звучит поэтичнее. "Этимология термина ронин восходит к периодам Нара и Хэйан, когда он означал слуг (!), бежавших (!) с земель своего господина (!)." Лолитa везде любит напоминать что Украина его (!!!) ... и даже на некоторых пропагандистских роликах ставит напротив имени Петр Порошенко герб Украины (!!!) как в новости про передачу Украине советских модернизированных РЛС названныx "новейшим оружием" (такой же пропагандистский фокус и в России). ... Получается нужно взять под колпак СБУ независимых журналистов ( "бежавших слуг" ) на время "выборов без выбора". У КГБшника Лолиты и его шефа КГБшника Путлера своеобразное чувство юмора.
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А правда что Бабченко из бункера не вылезает? Он в ФБ жалуется.
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И опять просит денег. Он действительно все отдает ВСУ?
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Вопрос во сколько обходится охрана такой толпы для бюджета.
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Красавцы, вообще внагляк полный контроль журналистов теперь, что пишут, куда идут, с кем общаются. Молодцы, хотя в том списке 47, вообще журналистов почти нет, только 3 человека, остальные так отбалды написаны.
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даже Путлер до такого не додумался. Похоже будут "выборы" Хрякa2 "водинтур" такие что не снились даже Хряку1
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Пффф кто бы сомневался, как сейчас красиво Петя "дякула" всех опонентов подчищает, как ни посмотриш его любой канал, так Юля враг номер 1, только и тарахтя, что Юля такая плохая, а совсем недавно на майдане кричали "Юли волю" а уже опять садить надо.
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Охрану не надо было афишировать. Убийцы начали бы шевелиться, вот их всех и переловить.
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Клоунада Шапито! Там же и сынок Авакова-Рюкзакова!? Оно то каким боком? Ну чтоб не судили?
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Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной "охраной" а точнее под колпаком чтобы не критиковали предателя. "Выборы" на носу с российским слоганом "кто как не он?" "Порошенко лучший президент!". Лолита знает если его не выберут на второй срок то расстреляют за измену Родины а там припомнят все, и Иловайск, и Панаму, и Дебальцево, и бизнес с врагом, и запрет на открытие огня по врагу, и Минскую капитуляцию, и взрывы складов боеприпасов при том что производство за 4 года так и не наладили etc.
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Аутентичность "списка 47" очень сомнительна, мягко говоря, а вот то что проведена бездарная операция СБУ это несомненно и уже можно считать фактом. Грицак с Пэтей спланировали и совершили на самом деле операцию по дискредитации Украины. Ну а 47 "придурков" тихо тащатся считая себя "личными врагами хуйла" и надеются получить с этого какие то социальные или материальные "ништяки". теперь Пэтя должен каждую свою речь начинать словами "Я, Грицак и 47 обиженных ронинов..."
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пачему нет в ентом списке никого из Правого сектора и полка Азов??

оные не есть враги расеи??

а есть тани даниленки только??

и абсолютный анегдот - ганапольский враг расеи!!!!!!!!!!!!
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Делать хорошую мину при плохой игре. Иногда лучше помолчать и не напоминать о провале.
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Смените Бабченко трусы, изверги! Уже месяц он в тех трусах, в которых в морге лежал! Воняют так мудями, что уже соседи жалуются! (Кто не верит, читайте его фейсбук)
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Как я спокоен за их - 47 несчастных прикрытых теперь и с переду и сзади и с боку и сверху, Ради их ненька ничего не пожалела, лучших из лучших охранников элитной нашей службы пристебнула к ним. Пусть знают какие теплые и крепкие объятия у нашей державы, как чутко бдят наши мужи за их життям. Пишаюся. Слава Украине.
Но если шо,.....шоб не достался врагу.
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когда уже в СБУ будет список с порошенко , гройсманом, пашинским и т.д.?
шо то Сашу Белого вспомнил(
Герои не вмирають!(с)
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Как был Грицак тупым водилой ,так и остался .... Більшість людей зі "списку 47" під цілодобовою охороною, - Грицак - Цензор.НЕТ 8814
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Пособник СБУ бабченко жалуется,что сидит в конуре и нет возможности сходить за бароном...так ему и надо,не чего подыгрывать поросёнка пете
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Те, що повилазило стільки рашістських тролів, свідчить про актуальність і правильність дій СБУ. Смерть рашистьській РФ.
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більше ніж впевнений що жодної більш менш відомої зардогниди чи журнашлюхи з акридетацією в Дирі в тім списку немає..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗначительная часть людей из "списка 47" под круглосуточной охраной, - Грицак (обновлено)
 
 
 
 
 
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