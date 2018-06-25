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Все про:вступительная кампания (129) Минобразования (960) Гриневич (307)

 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов в Украине начнется вступительная кампания-2018, - Гриневич

Вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины начнется 2 июля, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Второго июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что в понедельник и во вторник, 25-26 июня, Минобразования протестирует эту систему.

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"Именно сегодня мы тестируем (начнём тестировать. - Ред.) эту систему, мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках... Это будет происходить с 15.00 до 16.00", - указала министр.

Накануне вступительной кампании, 25 и 26 июня, абитуриенты, их родители и все желающие смогут протестировать электронные кабинеты, через которые будет происходить подачи заявлений в вузы. Эта возможность будет открыта на http://ez.osvitavsim.org.ua с 15.00 до 16.00 25 и 26 июня. После тестового периода электронные кабинеты будут удалены.

Регистрация электронных кабинетов начнется 2 июля и продлится до 25 июля включительно. Абитуриентам, которые создали е-кабинеты в прошлом году, в этом году процедуру нужно повторить. Прием заявлений и документов начнется 12 июля.

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Гриневич уточнила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, в то время как количество заявлений на обучение по контракту неограниченно.

Министр также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

"Напоминаю, что отправление сообщений на электронные адреса российских провайдеров не проводится. Внимание: если у вас будет открыт ваш персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, вы не можете им воспользоваться для регистрации в защищенной системе данных, чтобы вы потом не удивлялись, что блокируется ваш электронный кабинет", - обратила внимание глава Минобразования.

Источник: https://censor.net.ua/n3073301
 
 
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