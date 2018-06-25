 Грицак о нападении на ромов во Львове: За этим может стоять Россия. Там есть похожая организация

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге для СМИ в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос относительно нападения на ромов.

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал глава СБУ.

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это нападение.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.