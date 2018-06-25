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Все про:Львов (3224) СБУ (12634) цыгане (86) Грицак Василий (348)

 Грицак о нападении на ромов во Львове: За этим может стоять Россия. Там есть похожая организация

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает, что за нападением на ромов во Львове может стоять РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге для СМИ в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос относительно нападения на ромов.

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал глава СБУ.

По его словам, СБУ выясняет, кто за этим стоит, кто финансировал это нападение.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073300
 
   
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ультраправые, ультралевые ... управляются, финансируются спецслужбами РФ ...
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Пшла нах,блядь кремлядская. Этот дешёвый приёмчик устарел. Неужели новых методичек не выдали ?
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Да, лишнехромосомное. Эти ваши дешёвые уловки не катят. Смените методичку. Да, всем беспределом в Украине руководит лично хуйло. Крысошакалий выблядок. Недочеловек. УсвоИлО ?
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орда занимается тем же, чем занимаетесь и вы. Вам и им в одинаковой степени надо уничтожить историческую память украинцев: им чтобы и дальше под именем Руси грабить и убивать; вам чтобы власть иметь над дегенератами, в которых вы желали бы превратить народ Украины. Наша страна началась с того, что противоречия и противостояния во всем устраняла начиная с перевоза через Днепр, затем с Киева на этом пути, потому с Руси, где также противоречия устранялись на всем протяжении путей из варяг в греки. Перед украинской идеей недопустимости противоречий совдеп пал, и на Майдан украинцы также вышли противоречия властей устранить. Вы и орда в одинаковой степени подобного не умеете, вы и орда москалей только плодить их и можете, из-за этого и делаете все, чтобы народ Украины угробить, превратить в украиномовное население и на шее у него кататься.
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Они хоть видели себя со стороны, это уже даже не смешно, это уже клиника.
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За этим может стоять Россия. Там есть похожая организация - Грицак.
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Судя по тому, что на цыган напали девятиклассники, Грицак прав. В России много похожих организаций.
Они называются школами. Грицак про напад на ромів у Львові: За цим може стояти Росія. Там є схожа організація - Цензор.НЕТ 2027
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Також кремль вам заважав впродовж 4 останніх років виконувати свої обов'язки по відношенню до громадян України- захищати від наркоділерів, шахраїв,злодіїв,працевлаштовувати ромів і інтегрувати в цивілізоване суспільство?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрицак о нападении на ромов во Львове: За этим может стоять Россия. Там есть похожая организация
 
 
 
 
 
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