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Все про:вакцина (341) Минздрав (1618) прививка (66)

 Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что Украина полностью обеспечена вакцинами для проведения плановой иммунопрофилактики.

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - говорится в материалах к расширенному совещанию по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями, прошедшему в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по состоянию на 1 июня в Украине есть 2 млн 248 тысяч 666 доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 557 тыс 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка, 5 млн 281 тыс 517 доз - для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным антигеном.

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Также в распоряжении ведомства имеется 547 тыс 672 инъекции и 1 млн 243 тыс 229 доз оральной вакцины от полиомиелита, 1 млн 909 тыс 450 доз - от гепатита В, 39 млн 578 доз - от гемофилийной инфекции, 2 млн 557 тыс 40 доз - вакцины БЦЖ и 967 тыс 217 доз вакцины КПК.

Источник: https://censor.net.ua/n3073299
 
   
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привет сажко дрыщатый, - соевый сексот, любитель пинчуковских бухгалтеров Яресек и прочих госворов.
Соевый ко-ко петушочек найди мне Инфанрикс Гекса. Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3689
Ще не вмерла Украиїни...
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Такому дебилу как ты, точно, и за деньги не продадут...
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ешё одно чепушило соевое Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав - Цензор.НЕТ 280 Вперёд на поиски,- Инфанрикс Гекса. Индийская хуета с побочкой не интересует.
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Уж точно - "Украина не Россия" (с)
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а в Украине это типа одна аптека с порноназванием из Киева и ещё одна сетевая в которой типа есть, но когда туда позвонить вакцины нет. Предзаказа, тоже нет. Ожыдайте ставайте в очередь может подвезут и мы вам позвоним.
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А где вакцина от ваты головного мозга я вас спрашиваю!?)))
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ех, такая жизнь прі Янукєвічє Лєгітімном била!
всьо майданутиє прасралі!
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У меня родственница ездила в Киев в Онкологический центр на обследование. Обошлось ей все это "удовольствие" в 10 тыс. гривен (муж взял кредит в банке). Все анализы платные (это официально) и кроме того врачам за прием 1000 гривен в карман. Если не положишь, то и разговаривать с тобой не будут. Сейчас ей надо проходить лечение, тоже все платное, плюс врачам в карманчик.

Минздрав не хочет проверить работу этого Центра? и как они считают онкобольных не могут себе позволить обследование и лечение по причине отсутствия средств из-за мизерных зарплат и пенсий?
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У меня знакомая попала в онкоотделение --- диагноз кошмар --- 3 месяца делали Химии -- естественно за деньги -- и 3 тысячи долларов разошлись -- врач -- вызвал родственницу и сказал -- 4 стадия -- безнадежная -- забирайте больную .... Забрали --- и наняли человека и отправили больную умирать к сыну в Израиль ... Привезли в Израиль --пока делали все документы прошел еще месяц --- потом определили в онкоцентр Изрильтян -- диагноз -- Запущенная фыорма воспаления легких -- рака и близко не было ... Три месяца травили химиями при тяжелой форме воспаления легких -- и знакомая не умерла -- во здоровье ... Кстати всю жизнь она проработала в соседнем отделении больницы .. И главное все анализы и обласмтные были плохими ...
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это они так лечат потому что зарплаты маленькие, вот были бы как у американских врачей.... тогда бы угугу как лечили... по крайней мере начали гуглить, иногда.
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Україна - вільна країна а за хабарі судять і того хто дає і того хто бере!! Вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 268
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виноваты оба и грабитель который требует деньги и жертва которая эти деньги даёт в надежде выжить, ага? Вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4096
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тільки вата дурнувата може ототожнювати такі різні "процеси".
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давай взятку или иди дохни тратя время на доказывание правоты в судах, ага вышыватка? Зато гідно по закону Вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9141. К слову из-за подобных высеров украиноязычной части необразованных рагулят я перестал писать на украинском языке, так как большинство постов на нём это какая-то несусветная дичь. Вышиванку рагулята спаскудили ещё раньше.
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В какой конкретно "Онкологический центр"?
А вон в списочке онкологических центров много:
Онкологические клиники в Киеве

И что характерно, многие онкологические клиники - частные, то есть платные, и они этого совершенно не скрывают, более того, в центры можно позвонить и осведомиться, сколко будут стоить услуги.
Ваша "родственница" ехала в ЧАСТНЫЙ онкологический центр, и хотела получить в нем БЕСПЛАТНОЕ лечение?
Или она ехала в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ онкологический центр?
А приведите пожалуйста, конкретное название того центра, а то много их, центров именно что онкологических Вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5518
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ещё надо закупить циклон Б для соевых ботов, так как Украина не рашка территория не большая и не выйдет таких отсылать в далёкие поселения, чтобы они генофонд не портили.
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Тут є спец з сокирою, звертайся до нього. Вирішить проблему на раз-два.
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Реформа охорони здоров'я поки ще не закінчена і на 1рівні.. ДАЛІ БУДЕ і юдька не завадить зв 25%"сваіво народа" Вперше за 7 років Україна повністю забезпечена вакцинами, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9229
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А врачи в регионах и Киеве говорят что НЕТ! Хрен там от ботулизма, бешенства,кори, столбняка............Цель МинСдоха Украины это сокращение населения. Одни не могут коммуналку оплатить, другие кушать купить, а тут первую помощь получить неотложную.
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та... вся країна всіяна "померлими", бо "..одни не могут коммуналку оплатить, другие кушать купить.." )))))
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дико извиняюсь, я правильно понимаю, что на 40млн населения.... 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка? 463 штучки
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Правильно, правильно ... и все в одном большём бутыле.
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дивно що райкє богатирьовой ви не ставили питання скільки вона вакцин закупила для "40-мільонної" країни.
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Как "кацапчеков" (С) корежит.
Значит хорошая медреформа, правильная, "надо брать"(С)
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВпервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав
 
 
 
 
 
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