 Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - говорится в материалах к расширенному совещанию по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями, прошедшему в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по состоянию на 1 июня в Украине есть 2 млн 248 тысяч 666 доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 557 тыс 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка, 5 млн 281 тыс 517 доз - для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным антигеном.

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Также в распоряжении ведомства имеется 547 тыс 672 инъекции и 1 млн 243 тыс 229 доз оральной вакцины от полиомиелита, 1 млн 909 тыс 450 доз - от гепатита В, 39 млн 578 доз - от гемофилийной инфекции, 2 млн 557 тыс 40 доз - вакцины БЦЖ и 967 тыс 217 доз вакцины КПК.