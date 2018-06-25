 Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, - Минздрав

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - говорится в материалах к расширенному совещанию по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями, прошедшему в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, по состоянию на 1 июня в Украине есть 2 млн 248 тысяч 666 доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 557 тыс 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка, 5 млн 281 тыс 517 доз - для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным антигеном.
Также в распоряжении ведомства имеется 547 тыс 672 инъекции и 1 млн 243 тыс 229 доз оральной вакцины от полиомиелита, 1 млн 909 тыс 450 доз - от гепатита В, 39 млн 578 доз - от гемофилийной инфекции, 2 млн 557 тыс 40 доз - вакцины БЦЖ и 967 тыс 217 доз вакцины КПК.
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Ще не вмерла Украиїни...
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Уж точно - "Украина не Россия" (с)
всьо майданутиє прасралі!
Минздрав не хочет проверить работу этого Центра? и как они считают онкобольных не могут себе позволить обследование и лечение по причине отсутствия средств из-за мизерных зарплат и пенсий?
А вон в списочке онкологических центров много:
Онкологические клиники в Киеве
И что характерно, многие онкологические клиники - частные, то есть платные, и они этого совершенно не скрывают, более того, в центры можно позвонить и осведомиться, сколко будут стоить услуги.
Ваша "родственница" ехала в ЧАСТНЫЙ онкологический центр, и хотела получить в нем БЕСПЛАТНОЕ лечение?
Или она ехала в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ онкологический центр?
А приведите пожалуйста, конкретное название того центра, а то много их, центров именно что онкологических
Значит хорошая медреформа, правильная, "надо брать"(С)