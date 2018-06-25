 "В Украине нет места расизму и насилию", - посольство США о нападении на ромов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве в Twitter.

"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - отметили в ведомстве.

Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 июня 2018 г.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.