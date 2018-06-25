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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Львов (3224) нападение (1522) посольство (428) расизм (140) США (13835) цыгане (86)

 "В Украине нет места расизму и насилию", - посольство США о нападении на ромов

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве осудило нападение на табор ромов под Львовом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве в Twitter.

"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073298
 
   
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А кто раздувает в Украине на пустом месте рассизм? Почему только накануне выборов вдруг так ярко всплыла эта тема?
Почему когда под ВР был уничтожен лагерь украинцев - никто не вопил о рассовой нетерпимости?
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уважаемые украинцы, включаем голову, вспоминаем новейшую историю, читаем литературу - талмуд и кабалу, хватит быть полезными идиотами, мы живем на своей Богом данной земле, но почему-то нас постоянно разводят как лохов всякие избранные.
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закумарили уже этими вонючими ромами! они твари грязнорылые! их не жалко!
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В следующий раз, когда ваш трампушка будет с путей в дёсны, пусть ему про насилие расскажет..
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Ой, та ладно. У вас в Америке полицейские негров и пиздят и стреляют, а нам что нельзя)))
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Та все,как только кто-то заслужено получит по ипалу,так сразу "расизм и насилие"...не нагнетайте.
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НУ А ЭТО КАК? НЕ ШОК И НЕ УЖАС?

Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.
Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД.
Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 года при выходе из города Иловайск.
"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал бывший пленник.
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среди рашистов много кадыровцев, а для них важно именно отрезать голову, поиздеваться над трупом - чтоб душа не вернулась в тело и не отомстила.
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Ромы? не, не слышал!
Вонючие немытые истерично визжащие мрази, нигде никогда не работающие, вечно ворующие, торгующие наркотой - да, приходилось....
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Юный_ Техник c631414e - есть несколько сот помытых и причесанных.....

Они все в ансамблях играют.... - некоторым дают большие сцены в европейских столицах...
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А наші бомжі чим відрізняються від описаних тобою ромів. Суспільство міняти потрібно, суспільство, хоча я стиль життя циган не виправдовую, 21 вік все ж таки надворі, а вони в шатрах живуть серед антисанітарії....
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більшість бомжів - тихі, незлобні, як таргани.
А це - організована структура, що лише імітує хаос, щоб важче було шукати. Там ієрархія будь здоров яка жорстка и дісціплінована!
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В Украине нет места расизму, ромам и кацапам "В Україні немає місця расизму і насильству", - посольство США про напад на ромів - Цензор.НЕТ 3896
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почитай про ніч довгих ножів в Германії, там подібний тобі герой погано закінчив, хоча і був соратником Гітлера в свій час.
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Забери цыган и кацапов к себе домой и живи с ними душа в душу
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в студенческие времена довелось как-то ехать в плацкарте поездом Харьков-Ужгород.
Толпа цыганского говна, имея ОДИН билет, как провожающие ворвались в вагон и больше из него не выходили. Нагло сидели на койках, вонь была несусветная, крики, перекрикивания через весь вагон.
О каких таких "ромах" все говорят, применительно вот таким лагерям? Называйте правильно - цыганское вороватое отребье!
Ромы - сидят себе дома, как-то работают, детей растят. А это кочующее ублюдочное племя - ЦЫГАНВА!
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США утратили право вообще кого то и за что то осуждать. После игнорирования обязательств по Будапештскому меморандуму мне глубоко плевать на все их"пожелания". Сами у себя откровенное рабство для эмигрантов устроили... в туда же "осуждаем", " нет места"...
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защита граждан от разгула преступности никак не может быть расизмом и насилием, не надо ромов за благородных девиц выдавать, просто поинтересуйтесь статистикой роста преступности растущей при их участии.
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"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму, насилию, вошам и кацапам"

fixed
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Когда менты разогнали под Радой палаточный городок с протестующими против коррупции власти, то ни Европы, ни США, ни правозащитники в Украине не возмущались. А тут так и национализм прилепили.

И где они увидели этот национализм?! Преступление совершено на бытовой почве. Цыгане уже достали людей своей наглостью, беспределом. Устраивают свои табары где хотят, не работают, совершают различные правонарушения, торгуют наркотой. А аваковские менты их не трогают т.к. кормятся на них хорошо.

Никто не оправдывает это преступление, но где здесь американцы увидели национализм?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Украине нет места расизму и насилию", - посольство США о нападении на ромов
 
 
 
 
 
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