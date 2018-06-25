 "В Украине нет места расизму и насилию", - посольство США о нападении на ромов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского посольства в Киеве в Twitter.
"Шокированные нападением на лагерь ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - отметили в ведомстве.
Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 июня 2018 г.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Почему когда под ВР был уничтожен лагерь украинцев - никто не вопил о рассовой нетерпимости?
Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.
Об этом сообщил экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД.
Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 года при выходе из города Иловайск.
"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были", - рассказал бывший пленник.
Вонючие немытые истерично визжащие мрази, нигде никогда не работающие, вечно ворующие, торгующие наркотой - да, приходилось....
Они все в ансамблях играют.... - некоторым дают большие сцены в европейских столицах...
А це - організована структура, що лише імітує хаос, щоб важче було шукати. Там ієрархія будь здоров яка жорстка и дісціплінована!
Толпа цыганского говна, имея ОДИН билет, как провожающие ворвались в вагон и больше из него не выходили. Нагло сидели на койках, вонь была несусветная, крики, перекрикивания через весь вагон.
О каких таких "ромах" все говорят, применительно вот таким лагерям? Называйте правильно - цыганское вороватое отребье!
Ромы - сидят себе дома, как-то работают, детей растят. А это кочующее ублюдочное племя - ЦЫГАНВА!
fixed
И где они увидели этот национализм?! Преступление совершено на бытовой почве. Цыгане уже достали людей своей наглостью, беспределом. Устраивают свои табары где хотят, не работают, совершают различные правонарушения, торгуют наркотой. А аваковские менты их не трогают т.к. кормятся на них хорошо.
Никто не оправдывает это преступление, но где здесь американцы увидели национализм?!