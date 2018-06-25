 Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман

"Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий. Я думаю, что тут есть две причины: первая причина - попытки возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая - это просто популизм", - сказал В.Гройсман в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер напомнил, что ранее Украина перешла на систему закупок через международные организации.

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"Я реалист, я понимаю, что наведение порядка в закупках и обеспечении лекарствами нам необходимо еще много чего сделать", - добавил глава правительства.

Также В.Гройсман подчеркнул, что при помощи системы международных закупок можно полностью обеспечить потребность Украины в лекарствах.

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