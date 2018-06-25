 Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман

"Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий. Я думаю, что тут есть две причины: первая причина - попытки возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая - это просто популизм", - сказал В.Гройсман в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер напомнил, что ранее Украина перешла на систему закупок через международные организации.
"Я реалист, я понимаю, что наведение порядка в закупках и обеспечении лекарствами нам необходимо еще много чего сделать", - добавил глава правительства.
Также В.Гройсман подчеркнул, что при помощи системы международных закупок можно полностью обеспечить потребность Украины в лекарствах.
По самому больному место мед мафию мед реформа ударила - по заднему карману брюк, где бумажник с купюрами хранится.
Клініка!
Підла г*дина з відеопрокату, звісно, й гадки не має, про що говорить.
Клінічні дослідження в Україні офіційно розглядають експерти Державного Експертного Центру, по кожному дослідженню є відповідне схвалення.
Кожен пацієнт ретельно вивчає усі аспекти і підписує Інформовану Згоду.
Для деяких пацієнтів участь у клінічних дослідженнях - це єдиний шанс отримати сучасне обстеження і лікування. Це ніякі не «експеріменти на людях» - це світова індустрія, в якій задіяні лікарі, біотехнологі, біологі, фізіологі, хіміки, спеціалісти з безпеки.
Кожний такий проект ведеться і ретельно перевіряється на всіх етапах і участь пацієнта припиняється при винекненні будь-якої потенційної небезпеки.
Тупа популістична г*дина хоче залишити тисячі хворих людей в Україні без шансу на допомогу!
Підла популістична г*дина хоче натравити таких же самих невігласів на лікарів і установи з безглуздими «перевірками», а журналістів-невігласів з істериками про «експеріменти».
Підла г*дина хоча б поцікавилась, скільки користі вже принесли і ще принесуть клінічні дослідження для світової медичної науки і для кожного пацієнта, які вже отримали шанс покращити своє життя.
Ні, підла г*дина хоче, щоб українці жерли вітчізняні «ліки» зразку 60-х років минулого сторіччя з крейди і цукрової пудри.
Її просто треба зупинити
Людмила Малита
друзі! вОна зазіхає на нашу країну,на нашу економіку,на нашу політику,а тепер і на наше здоров*я,на здоров*я наших дітей! Її треба зупинити! вОна оце бовкнула в Раді, а наші журнаповії це підхватять і рознесуть по ворожим ЗМІ, а люди,що нічого в цьому не розуміють підхватять і будуть патякати,що влада,МОЗ,У.Супрун робить експерименти на людях, а щей підхватить медфарм мафія,бо це б*є і по ній! Ми декілька років опосерадковано приймали участь в невеликому клінічному дослідженні, не нових ліків, а тих самих,але по іншой схемі прийому,а це було дуже важливо для тієї категорії пацієнтів. Це робиться тільки в клініках,причому спеціалістами і під наглядом комісій з біоетики,що складається з фахівців високого класу(професорів,к.м.н), кожен пацієнт особисто знайомиться з методикою дослідження, і ОСОБИСТО дає згоду. Весь час проходить дуже строгий моніторинг. Це дослідження дало дуже позитивні результати, ними тепер користуються пацієнти по всій Україні, при тому ці вже дослідження проводились раніше в інших країнах,ми тільки підтвердили,що можна користуватися такою схемою, хоча це вже було відомо. Друзі, вОна страшна,небезпечна,вона піде на все,щоб досягнути свої мети-зруйнувати Україну,якщо навіть посягається на наше здоров*я! Та не буде! Єднаємося і шануємося!
Тест-вопрос:
Зачем дырку под лазер у оптической "мышки" делают в форме замочной скважины?
(И сколько народу сейчас перевернуло свою мышку?)
Врагов у Кацмана никогда не было.
Но его ужасно ненавидели даже его друзья.