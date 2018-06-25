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 Политика Украины
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Все про:госзакупки (805) лекарства (746) Гройсман (4139)

 Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман

Критика закупок лекарств через систему международных закупок связана с желанием отдельных лиц восстановить работу прежних коррупционных схем в этой отрасли, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий. Я думаю, что тут есть две причины: первая причина - попытки возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая - это просто популизм", - сказал В.Гройсман в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер напомнил, что ранее Украина перешла на систему закупок через международные организации.

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"Я реалист, я понимаю, что наведение порядка в закупках и обеспечении лекарствами нам необходимо еще много чего сделать", - добавил глава правительства.

Также В.Гройсман подчеркнул, что при помощи системы международных закупок можно полностью обеспечить потребность Украины в лекарствах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073281
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У гроси теперь чуть какое палево так сразу популизм )
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Пусть Гнося расскажет,почему лекарства не дешевеют,если убрали из закупок коррупцию? Почему одни и те же лекарства в ЕС намного дешевле,чем в Украине? Гнося, ты кого хочешь намахать?
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Да, с тех пор, как "убрали" коррупцию из закупок, лекарства подорожали еще на 20%-25%, спасибо реХформаторам...
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СХЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ Н О В Ы М И !!!
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Так на чем же медицинской мафии деньги то делать, как не на закупках лекарств и оборудования Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4699
По самому больному место мед мафию мед реформа ударила - по заднему карману брюк, где бумажник с купюрами хранится. Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4699
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Что лучше: старые коррупционные схемы или новые? Как-то не разберусь.
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КАК ПО МНЕ- ЛУЧШЕ СТАРЫЕ КОРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ- СУЖУ ПО РОТЕРДАМУ
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популизм - это попытка найти превосходство в новых коррупционных схемам по сравнению со старыми, а все остальное это не популизм, а следствие деятельности, которая не обоснована.
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Sergii Iesipov
Клініка!
Підла г*дина з відеопрокату, звісно, й гадки не має, про що говорить.
Клінічні дослідження в Україні офіційно розглядають експерти Державного Експертного Центру, по кожному дослідженню є відповідне схвалення.
Кожен пацієнт ретельно вивчає усі аспекти і підписує Інформовану Згоду.
Для деяких пацієнтів участь у клінічних дослідженнях - це єдиний шанс отримати сучасне обстеження і лікування. Це ніякі не «експеріменти на людях» - це світова індустрія, в якій задіяні лікарі, біотехнологі, біологі, фізіологі, хіміки, спеціалісти з безпеки.
Кожний такий проект ведеться і ретельно перевіряється на всіх етапах і участь пацієнта припиняється при винекненні будь-якої потенційної небезпеки.
Тупа популістична г*дина хоче залишити тисячі хворих людей в Україні без шансу на допомогу!
Підла популістична г*дина хоче натравити таких же самих невігласів на лікарів і установи з безглуздими «перевірками», а журналістів-невігласів з істериками про «експеріменти».
Підла г*дина хоча б поцікавилась, скільки користі вже принесли і ще принесуть клінічні дослідження для світової медичної науки і для кожного пацієнта, які вже отримали шанс покращити своє життя.
Ні, підла г*дина хоче, щоб українці жерли вітчізняні «ліки» зразку 60-х років минулого сторіччя з крейди і цукрової пудри.
Її просто треба зупинити
Людмила Малита
друзі! вОна зазіхає на нашу країну,на нашу економіку,на нашу політику,а тепер і на наше здоров*я,на здоров*я наших дітей! Її треба зупинити! вОна оце бовкнула в Раді, а наші журнаповії це підхватять і рознесуть по ворожим ЗМІ, а люди,що нічого в цьому не розуміють підхватять і будуть патякати,що влада,МОЗ,У.Супрун робить експерименти на людях, а щей підхватить медфарм мафія,бо це б*є і по ній! Ми декілька років опосерадковано приймали участь в невеликому клінічному дослідженні, не нових ліків, а тих самих,але по іншой схемі прийому,а це було дуже важливо для тієї категорії пацієнтів. Це робиться тільки в клініках,причому спеціалістами і під наглядом комісій з біоетики,що складається з фахівців високого класу(професорів,к.м.н), кожен пацієнт особисто знайомиться з методикою дослідження, і ОСОБИСТО дає згоду. Весь час проходить дуже строгий моніторинг. Це дослідження дало дуже позитивні результати, ними тепер користуються пацієнти по всій Україні, при тому ці вже дослідження проводились раніше в інших країнах,ми тільки підтвердили,що можна користуватися такою схемою, хоча це вже було відомо. Друзі, вОна страшна,небезпечна,вона піде на все,щоб досягнути свої мети-зруйнувати Україну,якщо навіть посягається на наше здоров*я! Та не буде! Єднаємося і шануємося!Критика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3488
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*** Критика закупівель ліків пов'язана з популізмом і бажанням відновлення старих корупційних схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7939 (морда напомнила)
Тест-вопрос:
Зачем дырку под лазер у оптической "мышки" делают в форме замочной скважины?
(И сколько народу сейчас перевернуло свою мышку?)
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МОРДА ТВОЯ МАЛАНСКАЯ, ЖИРНАЯ- ТОЛЬКО ТЕБЕ И СУПРУН ВЕРИМ
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За какие заслуги в Украине власть сидит на больших зарплатах и премиях ... Критика закупівель ліків пов'язана з популізмом і бажанням відновлення старих корупційних схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7885 Справедливо зарплату таким как Гройсман установить как минимальная пенсия и транспорт велосипед - вероятно держиморды не рвались бы к власти.
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Вот простой пример. Больница закупает на прозоро лекарства украинского производства, прикол в чем. А в том что медфабрика не участвует в закупке и напрямую купить на фабрике по нынешним законом не реально низзя, только через прозорро. Теперь вопрос знатокам. По какой цене от первоначальной стоимости покупает лекарство больница.
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по цене могу сказать следующее,ни к какому европейскому хабу она не привязана, так как внутри страны выше, тот нашим реформаторам не камильфо роттердам устраивать , который будет дешевле чем цена в родном Пупосранске Критика закупівель ліків пов'язана з популізмом і бажанням відновлення старих корупційних схем, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9503
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а цена с чем связана? с баржей с кавунами?
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Ну то,что таким как Гройсман НИКАКИЕ лекарства не помогут это факт.
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***
Врагов у Кацмана никогда не было.
Но его ужасно ненавидели даже его друзья.
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Гройсман как лев сражается за свои миллиарды.
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навряд чи , в нього , вони є ... "Гройсман как лев сражается за миллиарды" своїх господарів !
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Можно и так сказать. Удивляюсь, как президент Порошенко терпит рядом с собой этого бездаря и политического пустоцвета.
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Хто б що не говорив, а реалії перед нами. Ціни на ліки в країні непомірно високі. І нічого не міняється. Мабуть дехто боїться популізму. Так коли ж ви, керманичі, без всякого популізму остановите шахраїв та грабіжників? Це ж не популізм ловити злочинців.
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гєбельси пукіна та 25%юдькіного народу=мафіози НЕ ПРО ТЕ ВИ ТУТ ДУРКУЄТЕ. Вам час вже зашморги собі підбирати. МАФІЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКритика закупок лекарств связана с популизмом и желанием восстановления старых коррупционных схем, - Гройсман
 
 
 
 
 
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