 Украина готова к беспрецедентным шагам для освобождения узников Кремля, - Грицак

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - сказал В.Грицак на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава СБУ подчеркнул, что Украина готова "на беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех узников домой, как с оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, так и с территории Российской Федерации".
Пот прикрытием заложников жди любую подлость и предательств от наших барыг...
помогу:
1. Сдан Мариуполь (8744 раза).
2......
Не сдан благодаря воле народа..., как и весь юго-восток...
Hanna ☀ @HannaGun 23 июн.
Hanna ☀Ретвитнул(а) тупой мэр
Навіть після наказу «відійти» добробати стояли та відстояли Маріуполь. Це правда! підРАШЕН збирався здавати Маріуполь за підкилимними домовленостями з путіним. Не забувайте це! А «тупому мэру» треба трохи підтягнути граматику. Соррі. А ще краще - відразу опановувати украінську.
Так чи інакше в СБУ тоді була отримана установа зверху про здачу Маріуполя рашистам. Це я знаю точно.
тупой мэр @lgormartinov200
Тарута не здал Мариуполь потому, что батальен Азов и добробаты, стояли насмерть.
Этого никто не ожидал.
И даже после приказа отойти, пацаны воевали за свою землю.
А Тарута со своим окружением четыре раза покидал город,когда получал сообщение от росиян, что город сейчас возьмут
-- главный узник Кремля, это хуйло! *)
Я думаю, кацапне уже пора следить за темпами роста бороды - когда будет такой же длины, как была в лучшие годы, им следует начинать разбег. И бежать не останавливаясь.
И дать воду в Крым (там сейчас засуха), а также возобновить в полном объеме торговлю с ОРДЛО...
Что там за шаги, можно уже как- то поконкретнее? Там Сенцов уже просто умирает.