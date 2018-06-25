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 Политика Украины
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 Украина готова к беспрецедентным шагам для освобождения узников Кремля, - Грицак

Россия блокирует переговоры по освобождению удерживаемых лиц, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и подчеркивает, что Украина готова на беспрецедентные шаги для освобождения заложников.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - сказал В.Грицак на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина готова "на беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех узников домой, как с оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, так и с территории Российской Федерации".

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Источник: https://censor.net.ua/n3073279
 
   
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Невже підуть на колінах просити путіна?
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На більше не здатна ані влада рошена, ані силові менеджери рошена! Ну що вони можуть зробити, черговий флеш-моб під російським посольством, якого вже давно не має бути в Україні? Я на всі ці погрози від рошенівських ідіотів реагую як на викрики клоунів в цирку! Від них користі ніякої, тільки всі сміються і на Сході і на Заході! Смішна влада ідіотів!
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От у кого в голові така "думка" може народитися...
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Глухонемой порохосопляк?
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Я і на брехню теж не закриваю- як і на маніпуляції та рашистську пропаганду.
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Мені твоя правда не цікава- начитався вже її до гикавки.
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В Одесі теракт-вибух через який поранений важливий свідок-мафіозі у справі нападу на патріотів правосеків, ось тобі відповідь на всі погрози Грицака! В СБУ немає ані персоналу, ані досвіду вести війну з путіним. Вони попередити теракт в Одесі не можуть, або самі ж його і організовують щоб замести свої брудні сліди!
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так найдите себе правдивую правду
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Правдива правда в тім що через 11 місяців будуть жорсткі репресії проти мафії рошена!
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Igor L - может ВСУ отведут с освобожденных недавно территорий или запчасти будут поставлять для ВС РФ....

Пот прикрытием заложников жди любую подлость и предательств от наших барыг...
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огласите список всех произошедших за последние годы подлостей.

помогу:
1. Сдан Мариуполь (8744 раза).
2......
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133133 - про Мариуполь.....

Не сдан благодаря воле народа..., как и весь юго-восток...

Україна готова до безпрецедентних кроків для звільнення в'язнів Кремля, - Грицак - Цензор.НЕТ 1064 Hanna ☀‏ @HannaGun 23 июн.
Hanna ☀Ретвитнул(а) тупой мэр

Навіть після наказу «відійти» добробати стояли та відстояли Маріуполь. Це правда! підРАШЕН збирався здавати Маріуполь за підкилимними домовленостями з путіним. Не забувайте це! А «тупому мэру» треба трохи підтягнути граматику. Соррі. А ще краще - відразу опановувати украінську.
Так чи інакше в СБУ тоді була отримана установа зверху про здачу Маріуполя рашистам. Це я знаю точно.

Україна готова до безпрецедентних кроків для звільнення в'язнів Кремля, - Грицак - Цензор.НЕТ 327 тупой мэр‏ @lgormartinov200

Тарута не здал Мариуполь потому, что батальен Азов и добробаты, стояли насмерть.
Этого никто не ожидал.
И даже после приказа отойти, пацаны воевали за свою землю.
А Тарута со своим окружением четыре раза покидал город,когда получал сообщение от росиян, что город сейчас возьмут

Україна готова до безпрецедентних кроків для звільнення в'язнів Кремля, - Грицак - Цензор.НЕТ 3334
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....хм -- Площадь Жертв Революции... -- попы, капиталисты, царские наймиты...

-- главный узник Кремля, это хуйло! *)
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Думаете, это случайность, что он решил, как в своей чеченской молодости, снова отростить бороду.
Я думаю, кацапне уже пора следить за темпами роста бороды - когда будет такой же длины, как была в лучшие годы, им следует начинать разбег. И бежать не останавливаясь.

Україна готова до безпрецедентних кроків для звільнення в'язнів Кремля, - Грицак - Цензор.НЕТ 300
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повысить налоги на всё в 2 раза? Україна готова до безпрецедентних кроків для звільнення в'язнів Кремля, - Грицак - Цензор.НЕТ 1896
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Constantine Malkovich ded2b0b7 - в 3...

И дать воду в Крым (там сейчас засуха), а также возобновить в полном объеме торговлю с ОРДЛО...
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Видимо к Медведчуку придется обратиться.
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Петруха еще раз позвонит хуйлу и попросит,ну пожалуйста отпусти)))).Чем больше должность,тем смешнее заявы.То ато за 2 недели,то парад в севастопале...
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Да ничего Пеца ни за кого не просит,боится падло Путина
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я вот никак не пойму чем же все-таки узники кремля настолько превосходят убиваемых на Донбассе, что за разговорами про их освобождение, которые с удовольствием разговариваются бесконечно, всем стало наплевать на то, что убийства украинцев оккупантами и коллаборантами спокойно продолжаются
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Генштаб, виконуючи обіцянку головнокомандувача ЗСУ Петра Порошенка, дійсно наповнює сили АТО контрактниками, а не призовниками. Але страшна правда полягає в тому, що контракти укладають з юнаками, які ледь досягли повноліття, а в зону АТО їх направляють після всього лише місяця навчання. Про це розповів шокований волонтер Роман Доник, передають Патріоти України з посиланням на Пресу України
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видели мы уже мерзоту, которая с половинкой кирпича подростков против фашистского укрепрайона бросала
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Уже слегка поднадоел этот заиздеж.
Что там за шаги, можно уже как- то поконкретнее? Там Сенцов уже просто умирает.
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Підказка - у Медвечука находити наркоту. Його охорону при найменшій спробі - валите. Агюшку пресуєте і даєте лити сльози в ЗМІ. Робіть рашці боляце
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова к беспрецедентным шагам для освобождения узников Кремля, - Грицак
 
 
 
 
 
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