 В ГУР Минобороны прошла встреча руководителей разведок восьми стран мира Black Sea Intelligence Forum

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГУР МО Украины.

"На протяжении нескольких суток в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проводился международный форум Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов из министерств обороны восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства. Проведение форума обусловлено значительным ухудшением в течение последнего времени мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий Российской Федерации и необходимости поиска путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира", - сказано в сообщении.

Отмечается, что международное специальное мероприятие такого уровня представительства впервые проведено в Украине с начала российской вооруженной агрессии против Украинского государства.

Во время брифингов, пленарных заседаний и панельных дискуссий мероприятия были рассмотрены существующие и потенциальные угрозы региональной и мировой безопасности по тематическим направлениям.

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"При этом одной из наибольших угроз национальной безопасности каждой со стран-участниц форума и мировой безопасности в целом были определены агрессивные действия Российской Федерации, в частности наращивание группировок российких войск возле границ Украины и во временно оккупированном Крыму, а также эскалация напряжения российской стороной в Черном и Азовском морях", - сообщили в ГУР.

Во время мероприятия также активно использовался метод подготовки общих докладов от нескольких сторон. Кроме того, руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня.

В работе форума приняли участие министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Василий Бурба и представители руководства Генерального штаба ВС Украины.

"Детально проанализировав добытую странами-участницами разведывательную информацию о состоянии и тенденциях распространения существующих и потенциальных угроз, участники мероприятия определили практические меры противодействия экспансии российской агрессии в регионе и мире", - отмечается в сообщении.







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