 В ГУР Минобороны прошла встреча руководителей разведок восьми стран мира Black Sea Intelligence Forum

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГУР МО Украины.
"На протяжении нескольких суток в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проводился международный форум Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов из министерств обороны восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства. Проведение форума обусловлено значительным ухудшением в течение последнего времени мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий Российской Федерации и необходимости поиска путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира", - сказано в сообщении.
Отмечается, что международное специальное мероприятие такого уровня представительства впервые проведено в Украине с начала российской вооруженной агрессии против Украинского государства.
Во время брифингов, пленарных заседаний и панельных дискуссий мероприятия были рассмотрены существующие и потенциальные угрозы региональной и мировой безопасности по тематическим направлениям.
"При этом одной из наибольших угроз национальной безопасности каждой со стран-участниц форума и мировой безопасности в целом были определены агрессивные действия Российской Федерации, в частности наращивание группировок российких войск возле границ Украины и во временно оккупированном Крыму, а также эскалация напряжения российской стороной в Черном и Азовском морях", - сообщили в ГУР.
Во время мероприятия также активно использовался метод подготовки общих докладов от нескольких сторон. Кроме того, руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня.
В работе форума приняли участие министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Василий Бурба и представители руководства Генерального штаба ВС Украины.
"Детально проанализировав добытую странами-участницами разведывательную информацию о состоянии и тенденциях распространения существующих и потенциальных угроз, участники мероприятия определили практические меры противодействия экспансии российской агрессии в регионе и мире", - отмечается в сообщении.
Арестованная член правления «Интер РАО» Карина Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Источник: РИА "Новости"
По словам собеседника издания, сотрудники департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ вели оперативную разработку госпожи Цуркан больше года. Первичная информация об утечках пришла по линии службы внешней разведки.
«Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», - сказал один из источников РБК.
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Он объяснил, что дочка «Интер РАО» - ООО «ЦОР» - организовала поставки электроэнергии в Крым через Украину, когда Киев пригрозил отключить полуостров от электроэнергии в 2014 году. Организацией этой схемы, по словам собеседника РБК, занималась Карина Цуркан.
По информации издания, после задержания члена правления «Интер РАО» обыски проводились и у замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. По информации «Интерфакса», он проходит свидетелем по делу госпожи Цуркан. РБК сообщает, что подозреваемая уже дала показания на еще трех чиновников из Минэнерго, с которыми общалась на тему поставок электроэнергии в Донбасс и Крым.
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