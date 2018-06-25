 Black Sea Intelligence Forum: Руководители разведок девяти стран обсудили возможную эскалацию в Черноморском регионе после ЧМ-2018 (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте ГУР МО Украины.

"На протяжении нескольких суток в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проводился международный форум Black Sea Intelligence Forum. Участие в мероприятии, кроме украинской стороны, приняли делегации экспертов из министерств обороны восьми стран мира во главе с представителями высшего руководства. Проведение форума обусловлено значительным ухудшением в течение последнего времени мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий Российской Федерации и необходимости поиска путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира", - сказано в сообщении.

Отмечается, что международное специальное мероприятие такого уровня представительства впервые проведено в Украине с начала российской вооруженной агрессии против Украинского государства. Во время брифингов, пленарных заседаний и панельных дискуссий мероприятия были рассмотрены существующие и потенциальные угрозы региональной и мировой безопасности по тематическим направлениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник США провел разведку в небе над Донбассом и Черным морем. КАРТА

Во время форума основное внимание с украинской стороны было уделено доведению руководству военных разведок стран Черноморского региона, США и Великобритании информации о планах и намерениях действий России против Украины и стран Черноморского бассейна.

Особое внимание уделено применению российской группировки войск на Юго-Западном стратегическом направлении:



Планы и намерения Российской Федерации по расширению вооруженной агрессии против Украины и угрозы региональной безопасности.

- Россия продолжает наращивать группировку войск вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму. Подтверждены намерения о создании двух мотострелковых дивизий в составе 58 А Южного округа ВС РФ. Наращивается корабельная группировка в Крыму и количество кораблей, оснащенных системами "Калибр";

- в период 9 - 20 апреля с.г. под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии В.Герасимова проведена комплексная проверка войск Южного военного округа. Основная цель - проверка готовности группировки войск на Юго-Западном стратегическом направлении. В ходе проверки была проведена командно-штабная тренировка по управлению войсками (силами) под руководством командующего войсками округа генерал-полковника О.Дворникова. К мероприятиям привлекалось более 4000 военнослужащих и около 1000 единиц военной техники. В рамках тренировки отработаны вопросы проведения операций на Юго-Западном стратегическом направлении, управления разведывательно-огневым/ударным контуром, организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск, а также выполнение стрельб из штатного вооружения.

- отработка ВС РФ вопроса проведения операции в Черноморском регионе против Украины и стран НАТО. В Южном военном округе ВС РФ в период 4-8 июня с.г. были проведены командно-штабные учения (КШУ) с отработкой отдельных элементов на местности, в условиях максимально приближенных к боевым. При этом основная направленность КШУ заключалась в совершенствовании возможностей совместного применения межвидовых группировок войск (сил) при проведении широкомасштабной межвидовой операции, конечной целью которой будет силовой захват большей части территории нашего государства и как следствие взятие под свой военно-политический контроль Украины.

При этом Россия не исключает возможности военного вмешательства в конфликт западных партнеров Украины, прежде всего в Черноморском регионе. Поэтому в ходе проведенных учений отрабатывались вопросы уничтожения корабельных группировок и диверсионных групп условного противника. Особенностью мероприятия стали совместные летно-тактические учения штурмовой, оперативно-тактической и морской авиации.

В общем к мероприятиям привлекались около 15 000 военнослужащих, из них от авиационного компонента до 6000 человек и более 100 единиц самолетов и вертолетов;

- использование воздушно-десантных войск РФ и ее союзников при ведении гибридной войны. В период 18-29 июня с.г. на полигоне "Раевский" (Краснодарский край) проводится ежегодные совместные тактические учения подразделений ВС России, Беларуси и Сербии "Славянское братство-2018". 26-28 июня с.г. планируется проведение активной фазы учений. К мероприятию привлекают подразделения 7 дшд ВДВ РФ, 103 овдбр УСН Беларуси и бр СпН ВС Сербии;

- усиление Россией контроля в Азовском море и демонстрация способности проводить блокадные действия в отношении Украины на этом направлении. Военно-политическое руководство РФ продолжает целенаправленные меры по усилению контроля в Азово-Причерноморском регионе и проводит демонстрационные действия военного характера. В рамках указанного осуществляется патрулирование воздушного пространства и акватории Азовского моря самолетами морской авиации, кораблями/катерами Черноморского флота, Каспийской флотилии РФ и береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ; закрытие районов в Азовском море под предлогом проведения мероприятий боевой подготовки; задержание/досмотр силами береговой охраны ФСБ РФ украинских и иностранных гражданских судов, следующих в/из украинских портов.

В целом, действия России в Азовском море являются одним из элементов "гибридной" войны против Украины. Такие действия соответствуют общей политике всестороннего давления на Украину и направлены на разделение Азовского моря на российских условиях.

- заседание выездной коллегии министерства обороны РФ под председательством Шойгу 20 июня с.г. в Севастополе на базе "Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова". Во время мероприятия уточнены задачи Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, а также рассмотрен проект Плана перехода на использование в МО РФ программного обеспечения российского производства и выполнения Плана деятельности Южного ПО на 2016-2020 годы.

В рамках рассмотрения последнего вопроса обсужден ход устранения недостатков, выявленных во время комплексной контрольной проверки войск Южного ПО комиссией МО РФ (в апреле с.г.), проведена оценка военно-политической обстановки на Юго-Западном стратегическом направлении и вероятный характер ее развития, состояние укомплектованности и готовности войск округа. Рассмотрены предложения по совершенствованию боевого состава Южного ПО.

В целом, Россия создала на Юго-Западном стратегическом направлении группировку войск, которая готова к проведению военной операции. Под предлогом подготовки к Чемпионату мира по футболу на территории России (14 июня - 15 июля т.г.), проведена проверка готовности указанной группировки к боевому применению. В связи с этим не исключается эскалация обстановки в Черноморском регионе после окончания чемпионата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечается, по результатам форума определены конкретные меры взаимодействия и наращивания совместных усилий в противостоянии угрозам со стороны РФ. Итоги Форума показали, что участники встречи пришли к консолидированному выводу, что на сегодняшний день Россия представляет наибольшую угрозу странам Черноморского бассейна и в краткосрочной перспективе будет оставаться главным источником опасности для региона. Принято решение о более активном обмене разведывательной информацией относительно планов и мероприятий Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Черноморского региона, вызовам и угрозам региональной безопасности. Одним из перспективных направлений определена подготовка совместных разведывательных оценок и прогнозов. Такой опыт был получен в ходе работы Форума.

В работе форума приняли участие министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Василий Бурба и представители руководства Генерального штаба ВС Украины.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины, - Минобороны