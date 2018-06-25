 Адвокаты семей Небесной Сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент Горбатюка: "Мы расцениваем этот шаг как свертывание расследования дел Майдана"

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответсвующие обращение размещено на странице объединения "Адвокатська дорадча група" в Facebook.

"Адвокаты потерпевших - участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства - очень обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Мы расцениваем этот шаг, как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд. Мы обращаем внимание, что с 2014-го года, с самого начала следствия, требовали создания координационного центра расследований преступлений, совершенных против участников протестных акций, передачи данных дел в единое структурное подразделение. Под давлением потерпевших, адвокатов, общественности в январе 2015 года было создано Управление специальных расследований. И только после этого начались реальные продвижения в расследовании. Постепенно удалось собрать в данном подразделении расследования большинства дел по различным эпизодам преступлений против Майдана, которые до этого мертвым грузом лежали в разных структурных подразделениях прокуратуры и МВД. В мае 2016 года Управление специальных расследований было реорганизовано в Департамент, в его штат также вошли прокуроры, которые работали в составе управления процессуального руководства. К сожалению, через пять месяцев из Департамента специальных расследований вывели половину следователей и прокуроров во вновь созданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Анонсировалось, что это управление также должно было заниматься делами Майдана, но фактически этого почти не происходило - новые производства не передавались в суд, подозрения не сообщались, дела, которые уже были в суде, топтались на месте. Это является примером того, как "расследуются" дела Майдана в других подразделениях - никакак", - говорится в обращении.

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"Ликвидация ДСР и распыление следственных и процессуальных руководителей по различным подразделениям уничтожит единый координационный центр расследований - единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит или существенно замедлит расследование, или вообще его сведет на нет. Считаем, что целью указанной реорганизации (ликвидации ДСР) является избавление от неудобного и нелояльного подчиненного - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров и ликвиция центра действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК. А далее - управлять в ручном режиме делами, которые имеют для руководства ГПУ интерес (например - дело относительно П. Манафорта, дела по должностным лицам, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а о других - забыть.

Просим не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленность законодательными изменениями запланированной "реорганизации" ДСР. С момента создания Департамента приказом этого же Генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило. Наличие в составе ДСР одновременно и следственных отделов и отделов процессуального руководства в полном объеме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и отвечает сейчас.

А проблемные вопросы лишения прокуратуры функции следствия, которые ОО "Адвокатська дорадча група" неоднократно поднимала, никоим образом не решаются ликвидацией или же реорганизацией ДСР", - отмечают адвокаты семей Героев Небесной сотни.

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Адвокати требуют:

1) Оставить и усилить Департамент специальных расследований, как структурное подразделение, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана.

2) не уменьшать, а увеличить количество следователей и прокуроров ДСР, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя Департамента Сергея Горбатюка. В частности - угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств, и тому подобное.

3) не останавливать процесс расследования надуманными организационными действиями, как вывод за штат следственных и процессуальных руководителей (это кроме состояния неопределенности на длительное время, лишает их доступа к тайному делопроизводству, срывает НСРД), описание и передача дел и т.п.

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4) В полном объеме обеспечить кадрово и материально ДСР с тем, чтобы это структурное подразделение Генеральной прокуратуры могло и в дальнейшем выполнять поставленную перед ним задачу - организовывать и проводить досудебное расследование преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, бывшими высокопоставленными и руководителями правоохранительных органов, судьями и представителями судебной ветви власти.