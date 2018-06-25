 Адвокаты семей Небесной Сотни требуют от Луценко не ликвидировать Департамент Горбатюка: "Мы расцениваем этот шаг как свертывание расследования дел Майдана"

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответсвующие обращение размещено на странице объединения "Адвокатська дорадча група" в Facebook.
"Адвокаты потерпевших - участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства - очень обеспокоены информацией о запланированной ликвидации Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Мы расцениваем этот шаг, как свертывание расследования дел Майдана и оставление на произвол судьбы дел, которые уже переданы в суд. Мы обращаем внимание, что с 2014-го года, с самого начала следствия, требовали создания координационного центра расследований преступлений, совершенных против участников протестных акций, передачи данных дел в единое структурное подразделение. Под давлением потерпевших, адвокатов, общественности в январе 2015 года было создано Управление специальных расследований. И только после этого начались реальные продвижения в расследовании. Постепенно удалось собрать в данном подразделении расследования большинства дел по различным эпизодам преступлений против Майдана, которые до этого мертвым грузом лежали в разных структурных подразделениях прокуратуры и МВД. В мае 2016 года Управление специальных расследований было реорганизовано в Департамент, в его штат также вошли прокуроры, которые работали в составе управления процессуального руководства. К сожалению, через пять месяцев из Департамента специальных расследований вывели половину следователей и прокуроров во вновь созданное управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Анонсировалось, что это управление также должно было заниматься делами Майдана, но фактически этого почти не происходило - новые производства не передавались в суд, подозрения не сообщались, дела, которые уже были в суде, топтались на месте. Это является примером того, как "расследуются" дела Майдана в других подразделениях - никакак", - говорится в обращении.
"Ликвидация ДСР и распыление следственных и процессуальных руководителей по различным подразделениям уничтожит единый координационный центр расследований - единое видение, стратегию, нивелирует наработки предыдущих лет, на длительное время остановит или существенно замедлит расследование, или вообще его сведет на нет. Считаем, что целью указанной реорганизации (ликвидации ДСР) является избавление от неудобного и нелояльного подчиненного - Сергея Горбатюка, неудобных следователей и прокуроров и ликвиция центра действительно процессуально независимых следователей и прокуроров, как это предусмотрено УПК. А далее - управлять в ручном режиме делами, которые имеют для руководства ГПУ интерес (например - дело относительно П. Манафорта, дела по должностным лицам, дела в отношении руководства Нацполиции и СБУ), а о других - забыть.
Просим не манипулировать общественным мнением и не распространять от имени Генеральной прокуратуры ложные сведения о якобы обусловленность законодательными изменениями запланированной "реорганизации" ДСР. С момента создания Департамента приказом этого же Генерального прокурора в 2016 году таких изменений в законодательстве не происходило. Наличие в составе ДСР одновременно и следственных отделов и отделов процессуального руководства в полном объеме соответствовало законодательству Украины как в 2016 году, так и отвечает сейчас.
А проблемные вопросы лишения прокуратуры функции следствия, которые ОО "Адвокатська дорадча група" неоднократно поднимала, никоим образом не решаются ликвидацией или же реорганизацией ДСР", - отмечают адвокаты семей Героев Небесной сотни.
Адвокати требуют:
1) Оставить и усилить Департамент специальных расследований, как структурное подразделение, в рамках которого происходит координация, создание и реализация стратегии расследования и поддержания обвинения в суде по разным эпизодам преступлений против Майдана.
2) не уменьшать, а увеличить количество следователей и прокуроров ДСР, задействованных в расследовании и процессуальном руководстве. Прекратить оказывать на них давление. Прекратить оказывать давление на руководителя Департамента Сергея Горбатюка. В частности - угрозами увольнения, инициацией искусственных дисциплинарных производств, и тому подобное.
3) не останавливать процесс расследования надуманными организационными действиями, как вывод за штат следственных и процессуальных руководителей (это кроме состояния неопределенности на длительное время, лишает их доступа к тайному делопроизводству, срывает НСРД), описание и передача дел и т.п.
4) В полном объеме обеспечить кадрово и материально ДСР с тем, чтобы это структурное подразделение Генеральной прокуратуры могло и в дальнейшем выполнять поставленную перед ним задачу - организовывать и проводить досудебное расследование преступлений, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, бывшими высокопоставленными и руководителями правоохранительных органов, судьями и представителями судебной ветви власти.
Сьогодні Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заміну групи прокурорів у резонансній справі активіста Майдану Івана Бубенчика. Таким чином, він відсторонив від розслідування працівників Департаменту спецрозслідувань на чолі з Сергієм Горбатюком, які вчора повідомили про підозру Бубенчику у вбивстві двох "беркутівців" 20 лютого 2014 року. За словами очільника ГПУ, він вважає неправильною кваліфікацію слідством дій учасника Революції Гідності.
На думку експертів, Луценко прийняв єдине правильне рішення: враховуючи суспільний негатив після затримання активіста (чому ж досі не засуджені вбивці Небесної Сотні?) та сумнівність звинувачень на адресу Бубенчика, справу, швидше за все, закриють. Або за відсутністю складу злочину, або у зв'язку з дією закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України", ухваленого Верховною Радою ще в лютому 2014 році. Варто зазначити, що стаття 348 Кримінального кодексу (замах або вбивство працівника правоохоронного органу) входить до відповідного переліку в законі про амністію учасників Майдану. Дату суду над Бубенчиком призначили лише сьогодні. Печерський суд розглядатиме справу 5 квітня. От і побачимо.
Загалом, історія з Бубенчиком видається доволі абсурдною. У лютому 2016 року він дав інтерв'ю одному з видань, в якому розповів про те, як убив із автомата Калашникова двох командирів "Беркуту". "Вони стріляли по барикадах упритул, нахабно. Я обирав тих, хто командував. Чути не міг, але бачив жестикуляцію. Відстань невелика, тому на двох командирів знадобилося лише два постріли. Я вбив їх у потилицю, і це правда", - заявив тоді активіст.
Розповіді пана Івана звучали настільки неправдоподібно, що їх навіть не стали розкручувати кремлівські пропагандисти, які весь цей час намагаються довести, що саме майданівці, а не тодішня влада, влаштували бійню в центрі Києва. Замість версії Бубенчика росіяни навіть почали розкручувати відверто "нелітаючу" історію з грузинськими снайперами. Не справили враження зізнання цього чоловіка і на українських слідчих. У ГПУ тоді зазначали, що притягнути Бубенчика (той встиг повоювати на Донбасі, де був поранений) до відповідальності неможливо. Але за два роки концепція чомусь змінилася.
Навіщо ж Горбатюк так підставився? Він веде справи Майдану, починаючи з весни 2014 року. І звітується двічі на рік: в день початку і кінця Революції Гідності. Причому, без надто великих успіхів: реальний термін отримала лише одна людина. І то йдеться про "тітушку". Жоден із винних "беркутівців" досі не засуджений. Прокурор увесь час розповідає, що йому заважають (а недавно скаржився в інтерв'ю Daily Beast, що йому не дають розслідувати справу Пола Манафорта). Що ж, місця для подвигу немає. А тепер ще й ця підстава з Бубенчиком.
Масла у вогонь долив помічник Горбатюка Донський, якому не подобається закон про амністію учасників Революції Гідності. Він каже, що цей документ є "нікчемним". Справа слідчого і прокурора не коментувати закон, а виконувати його.
Зараз у соцмережах деякі лідери громадської думки розганяють "зраду": мовляв, керівника управління спецрозслідувань підставили, аби відсунути від справ Майдану. Нонсенс! Нарікати Горбатюк має лише на себе, адже затримання Бубенчика - професійне самогубство. Як би його зараз хто не захищав.
Що ж до Луценка, то він не вперше заступається за ветеранів АТО. Варто згадати липень 2016 року, коли під час суду над колишнім начальником штабу батальйону "Айдар" Валентином Лихолітом Генпрокурор сам прийшов до суду і підтримав вихід "Баті" із СІЗО на поруки. Можна звинувачувати його в піарі, але тут інше, - справи по ветеранах і активістах болюче сприймаються суспільством і відповідні органи мають враховувати цей фактор перед тим, як махати шашкою.
Поэтому, никто тех, кто Приказ исполнял -- не тронут! Тем более, сейчас...
...может лет через 20 -30? -- как Пиночета...
За 4 роки це горбате не зробило НІЧОГО!
А винен як завжди Президент.
У вас з логікою все в порядку?
А чого, 1000 баксів за кожен день "розслідування" і "працюй" до другого пришестя! А для Овоча і компанії це не гроші.
Вам така версія не здається простішою, а отже і реальнішою за інші?
Покійна бабця вчила мене: "Люби. небоже, правду!"
Назвіть одну, найголовнішу на вашу думку причину, з якої ви ненавидите Порошенка?
НІ ХТО ЦЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕ ЛІКВІДОВУЄ!
Хоча, як на мене, то сід було б не захищати того Горбатого, а спитати, чому досі, за 4 роки вихлоп 0!?
Може він у Овоча на зарплаті? Ну, так розслідує, щоб ніколи не розслідувати?