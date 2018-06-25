 Наложен арест на незаконно сформированный фиктивным предприятием лимит суммы НДС в размере более 50 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Уголовное производство расследуется под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины по ст. 205 и ст. 212 УК Украины в отношении ряда фиктивных субъектов хозяйствования.

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Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на основании постановления следственного судьи на лимит суммы НДС в размере более 50 млн. грн., который находится на специальном счету компании - фигуранта в системе электронного администрирования НДС, наложен арест, чем предотвращено его дальнейшее незаконное использование.