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Все про:налоги (2452) налоговая милиция (1265) НДС (282) махинации (445) арест имущества (173) ГФС (2635)

 Наложен арест на незаконно сформированный фиктивным предприятием лимит суммы НДС в размере более 50 млн грн

Следователями налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС установлено, что одним из фиктивных предприятий, подставной руководитель которого отрицал причастность к финансово-хозяйственной деятельности компании, безосновательно сформирован налоговый кредит по НДС в размере более 50 млн грн с целью дальнейшей минимизации уплаты налога в бюджет предприятиями реального сектора экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Уголовное производство расследуется под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины по ст. 205 и ст. 212 УК Украины в отношении ряда фиктивных субъектов хозяйствования.

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Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на основании постановления следственного судьи на лимит суммы НДС в размере более 50 млн. грн., который находится на специальном счету компании - фигуранта в системе электронного администрирования НДС, наложен арест, чем предотвращено его дальнейшее незаконное использование.

Источник: https://censor.net.ua/n3073264
 
 
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