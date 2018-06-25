 В Одессе задержали более 30 контейнеров с товарами, которые пытались импортировать через фиктивную компанию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что в начале июня на территорию Украины было завезено партию товарно-материальных ценностей широкого ассортимента (запчастей к сельскохозяйственной технике, велосипедов, осветительных приборов), которые по документам импортировало фиктивное предприятие, подставной руководитель которого отрицает свою причастность как к финансово-хозяйственной деятельности, так и к проведению любых импортных операций.
Продолжается осмотр содержимого более 30 задержанных контейнеров. Сейчас в результате осмотра только 9 из задержанных контейнеров наложен арест на товары стоимостью более 30 млн грн.
Продолжаются следственные действия.
Или даже это таможня не в состоянии контролировать?