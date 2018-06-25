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 Общество
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Все про:налоговая милиция (1265) Одесса (4988) таможня (1260) ГФС (2635)

 В Одессе задержали более 30 контейнеров с товарами, которые пытались импортировать через фиктивную компанию

Следователи налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства вскрыли преступную схему минимизации таможенных платежей при импорте товарно-материальных ценностей на Одесской таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что в начале июня на территорию Украины было завезено партию товарно-материальных ценностей широкого ассортимента (запчастей к сельскохозяйственной технике, велосипедов, осветительных приборов), которые по документам импортировало фиктивное предприятие, подставной руководитель которого отрицает свою причастность как к финансово-хозяйственной деятельности, так и к проведению любых импортных операций.

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Продолжается осмотр содержимого более 30 задержанных контейнеров. Сейчас в результате осмотра только 9 из задержанных контейнеров наложен арест на товары стоимостью более 30 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3073263
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Арешт 30 контейнерів показує що в Україні існують цілі коридори для контрабанди! 30 контейнерів це не 3 контейнера, це товар на мільйони доларів! Отже в Україні не ліквідовані контрабандні схеми! Влада рошена не змогла взяти ситуацію під контроль, тобто влада нікчемна та бутафорська! Країною керує кримінальна проросійська мафія!
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Кто- то останется таки без велосипеда. Все кинулись таможню бомбить, как будто никто не знает, кто там все решает. И что основные бенефицианты таможенных схем на банковой сидят.
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може якраз банковій і прищемлять хвіст з грушевського
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Никто никому ничего не прищимит, неужели неясно до сих пор? Максимум, это шантаж
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Ну якщо в результаті того шантажу в бюджет України попадуть додаткові кошти то хай шантажують.
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При импорте плевать фиктивная или не фиктивная компания. Лишь бы были честно уплачены все таможенные платежи.
Или даже это таможня не в состоянии контролировать?
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Коли ПП (попередне повідомлення) на митницю оформила фіктивна фірма то товар на внутрішню митнецю не попаде і всьо, ти напевно зовсім не знаєш роботи митниці.
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Понятие фиктивности у меня, у вас, у таможни и у налоговой - четыре разных!
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Если не ошибаюсь, водитель лично обязан доставить товар и отметиться в таможенной зоне.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Одессе задержали более 30 контейнеров с товарами, которые пытались импортировать через фиктивную компанию
 
 
 
 
 
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