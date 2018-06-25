 В Киеве повысили тарифы на воду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, "Киевводоканал" информирует потребителей, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое проводилось в форме открытого слушания 21 июня 2018 г., приняты следующие решения: "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод 2018 года, а также "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868" относительно установления тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 года.

Таким образом, НКРЭКУ установило на 2018 год для АО "АК" Киевводоканал "следующие тарифы:

- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 15,78 грн (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:

8,292 грн (в т. Ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,488 грн (в т. Ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:

8,784 грн (в т. Ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,932 грн (в т. Ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотведения.

"Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер"", - сказано в сообщении.