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 Киевские новости, Общество
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Все про:Тарифы на воду (711) Киевсовет (1104) тарифы (1502) НКРЭКУ (248) вода (113)

 В Киеве повысили тарифы на воду

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для "Киевводоканала" новые тарифы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, "Киевводоканал" информирует потребителей, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое проводилось в форме открытого слушания 21 июня 2018 г., приняты следующие решения: "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод 2018 года, а также "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868" относительно установления тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 года.

Таким образом, НКРЭКУ установило на 2018 год для АО "АК" Киевводоканал "следующие тарифы:

- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 15,78 грн (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотведения.

"Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер"", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3073262
 
 
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Какой это уже номер патужнай "реформы"? Я уже запуталси
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давайте поищем здесь очередную перемогу Петра Лексеевича и его команды..... В Киеве повысили тарифы на воду - Цензор.НЕТ 6734
Она уверен есть где то...
В Киеве повысили тарифы на воду - Цензор.НЕТ 131
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Порох всегда обещал создать условия для бизнеса. Вот и угождает предприятиям и бизнесменам, повышая цены абсолютно на всё. Бизнес - он ведь делается на людях, они же - потребители. Не будет потребителя, не будет бизнеса.
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Лучше руку Кремля. В Раше ЧМ, грошики треба.
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Це пакращення нашого життя па-навому! В Киеве повысили тарифы на воду - Цензор.НЕТ 6603
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Потужно, дуже потужно шастає влада по кишенях та гаманцях українців..
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Киевляни раз не жужат значит есть бабло и будут платить, кто еще не забил куй на все это дело.
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пейте воду однотуровые, не захлебнитесь....кто тогда за вас заплатит...?
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Даешь цены европейский доходы африканские
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Лексей Чоколадович все печется что бы рыжый бастард Кучмы он же Ринатик не пошел по миру с протянутой рукой в Лондоне!))
ЛОХТОРАТ все оплатит....
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Ресурси в світі дорощають, ми не вийняток.
Так і має бути. Штучно стримувати вже не виходить.
Потрібно розвивати економіку, боротися з корупцією і нарощувати прибутки населення. Єдиний рецепт.
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Каждый из нас чувствует ЖИТЯ ПА НАВОМУ на своих карманах...
Трусы еще на жопе...но и с ними скоро придется расстатся...
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Якось по людях і не скажеш.
Може то моє суб'єктивне світосприйняття, але якось не помічаю описаного вами зубожіння.
Звісно, неприємно платити більше, щеб знати за що..
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Мне интересно что будут говорить соевые, когда цены на подобные услуги уже будут выше чем в европе? У Києві підвищили тарифи на воду - Цензор.НЕТ 4978 Учётная ставка вэлыка чы инфраструктура зношэна?
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Какао Боб понимает что шансов у него НОЛЬ...
Вот и ДОИТ лохторат для життя па навому на Мальдивах...
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что нашёл на просторах нэта
В среднем стоимость коммунальных услуг в Германии такая:Отопление 128€/мес
Электричество 0,29€ за кВт/ч
Водоснабжение €0,30 - 0,50 за куб. м 16 грн (КАРЛ!)
Газ €3-4 за куб. м
Телевидение ≈18€/мес
Интернет от 10€/мес
Стационарный телефон от 15€/мес
Домоуправление ≈20-40€/мес
Накопительный фонд дома от €15 за кв. м в месяц
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А уровень зп и социалки какой у них?)))
+ рассходы в процентном соотношении к доходу..
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Вони поколіннями працювали, розвивались і ходили на вибори.
Кожен має те, на що заслужив.
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Это в два раза дешевле, чем в Павлограде!
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Киев на Днепре стоит - вода дешевле обходится.
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кличко сделай доброе дело - пусти себе пулю в голову! Так хоть тебя запомнят - нет как крысу.
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Це перемога,порохошвали,радуемся до опьянения,и говорим спасибо что живем
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29 копеек на кубе воды ой как дорого (сарказм)
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Страна непуганых идиотов!?
Уже знаю 3 нормальных людей сваливших за бугор от життя па навому...+ еще одна семья мылит лыжы...

Останутся одни пенсы и терпилы...
Учите языки господа...учите...
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Опять полумеры У Києві підвищили тарифи на воду - Цензор.НЕТ 7833пора вводить налог на воздух .... У Києві підвищили тарифи на воду - Цензор.НЕТ 6822
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О ціни мінералку стрімко підуть в гору
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Цену воды подняли, а качество соответствует новой цене ?
Вы нам будуете наливать про стоимость энергоносителей, инфляцию, так вы сами все это и подкручиваете, а потом на это ссылаетесь.
Шшыды умеют только шмонать и вводить все новые налоги. А когда терпение людей лопается - они получают погромы. О причинах погромов они всегда молчат.
Генри Форд писал об этом в своей книге по данному вопросу еще в 1920 году.
Ничего не меняется в этом мире. Книга в гугле есть.
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Причина погромов во всех странах любых этнических групп одна - паразитизм. Как только паразитизм становится наглым и откровенным погром (конфликт с местным, коренным населением) становится неизбежен. Поэтому цигане, жиды и кацапы кочуюют...
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Про жлобів та бидло якому заважають цигане, евреї, америкоси, москалі, чурки.

В городе Черкассы местное подразделение ГСЧС провело эксперимент: пропустят ли водители пожарную машину с включенными проблесковыми маячками?
Эксперимент, который назвали «Маячок», длился около часа. Спецавтомобиль колесил по городу, при этом отслеживалась реакция водителей. Машину спасателей сопровождали патрульные.
В итоге около половины водителей на спецмашину не реагировали. В некоторых ситуациях не помогал даже дополнительный сигнал. В таком случае в ситуацию вмешивались патрульные и останавливали нарушителя. При этом большинство водителей уверяли, что правила знают и стараются пропускать спецмашины, просто ситуация не позволяла.

Діагноз - БИДЛО.
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Есть желающие посчитать разницу 2013-2018 в долларах?
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интересно, сколько тут реальных киевлян отписалось?
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Счастливые киевляне: мы в 15 км от Киева по 35 грв платим, а за отопление -52 грн за метр.На местах бандюки все решают
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В Киеве на один метр квадратный отопления приходится труб в 3 раза меньше , так дома в основном высотные и расстояния минимальные , спальные районы Киева - это золотое дно для поставщиков энергоресурсов .Тоже по водоснабжению.
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было 15,492 гривни за куб , станет 15 ,78 гривни за куб холодной воды . Це зрада , однозначно.
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В Одессе тариф за подачу и водоотведение 16,13 грн. Причем уже давно. Что вы расплакалась. Бокал пива 0,5 л минимум 25 грн.
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и причем здесь "сколько киевлян"? на киевлянах обкатают и передадут в регионы. и заметьте киевлянам дают дешевле, тк ответка всяким керманычам может прилететь быстрее и ощутимее.
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Какое качество услуг,не смешите...Очередное повышение в известно чей карман.До НГ ждем еще парочку и после, давайте,повышайте.И не забудьте ещп за придомовую территорию повысить,самый дебильный из тапифов.
Взять бы всем Киевом и перестать поатить комуналку,че тогда?Весь Киев выселите?
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