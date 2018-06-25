 В Киеве повысили тарифы на воду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, "Киевводоканал" информирует потребителей, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое проводилось в форме открытого слушания 21 июня 2018 г., приняты следующие решения: "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод 2018 года, а также "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868" относительно установления тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 года.
Таким образом, НКРЭКУ установило на 2018 год для АО "АК" Киевводоканал "следующие тарифы:
- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 15,78 грн (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотведения;
- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотведения.
"Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер"", - сказано в сообщении.
Она уверен есть где то...
ЛОХТОРАТ все оплатит....
Так і має бути. Штучно стримувати вже не виходить.
Потрібно розвивати економіку, боротися з корупцією і нарощувати прибутки населення. Єдиний рецепт.
Трусы еще на жопе...но и с ними скоро придется расстатся...
Може то моє суб'єктивне світосприйняття, але якось не помічаю описаного вами зубожіння.
Звісно, неприємно платити більше, щеб знати за що..
Вот и ДОИТ лохторат для життя па навому на Мальдивах...
В среднем стоимость коммунальных услуг в Германии такая:Отопление 128€/мес
Электричество 0,29€ за кВт/ч
Водоснабжение €0,30 - 0,50 за куб. м 16 грн (КАРЛ!)
Газ €3-4 за куб. м
Телевидение ≈18€/мес
Интернет от 10€/мес
Стационарный телефон от 15€/мес
Домоуправление ≈20-40€/мес
Накопительный фонд дома от €15 за кв. м в месяц
+ рассходы в процентном соотношении к доходу..
Кожен має те, на що заслужив.
Новым ценам - Да!!!
Уже знаю 3 нормальных людей сваливших за бугор от життя па навому...+ еще одна семья мылит лыжы...
Останутся одни пенсы и терпилы...
Учите языки господа...учите...
Вы нам будуете наливать про стоимость энергоносителей, инфляцию, так вы сами все это и подкручиваете, а потом на это ссылаетесь.
Шшыды умеют только шмонать и вводить все новые налоги. А когда терпение людей лопается - они получают погромы. О причинах погромов они всегда молчат.
Генри Форд писал об этом в своей книге по данному вопросу еще в 1920 году.
Ничего не меняется в этом мире. Книга в гугле есть.
В городе Черкассы местное подразделение ГСЧС провело эксперимент: пропустят ли водители пожарную машину с включенными проблесковыми маячками?
Эксперимент, который назвали «Маячок», длился около часа. Спецавтомобиль колесил по городу, при этом отслеживалась реакция водителей. Машину спасателей сопровождали патрульные.
В итоге около половины водителей на спецмашину не реагировали. В некоторых ситуациях не помогал даже дополнительный сигнал. В таком случае в ситуацию вмешивались патрульные и останавливали нарушителя. При этом большинство водителей уверяли, что правила знают и стараются пропускать спецмашины, просто ситуация не позволяла.
Діагноз - БИДЛО.
Взять бы всем Киевом и перестать поатить комуналку,че тогда?Весь Киев выселите?