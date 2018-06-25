 Это прямой путь к изоляции Украины: мы должны решать этнические вопросы по-европейски, - Москаль о нападении на лагерь ромов во Львове

Вчерашнее нападение на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого один ром убит и еще четверо тяжело ранены (все жители Закарпатья), свидетельствует, что страна скатывается к экстремизму, - цитирует Геннадия Москаля его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"А тот факт, что подобные нападения на ромские лагеря происходят регулярно и в разных уголках страны, приводит к параллелям с нацистской Германией - тогда члены военизированных и полулегальных организаций так же громили цыганские поселения и выглядели в глазах значительной части общества защитниками арийской нации. Разница между тогдашней Германией и нынешней Украины в том, что у нас такие погромы власть не подстрекает. В то же время правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием. И это очень тревожный сигнал! На Закарпатье проживает 50 процентов всех ромов Украины, и мы единственные в Украине отмечаем Международный день ромов на официальном уровне. Не говорим, что с ромами нет проблем, но решаем их путем интеграции ромов в общество, а не погромами, избиением (в том числе маленьких детей) или убийствами. Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с привлечением правоохранительных органов, где это необходимо. А ксенофобия - это прямой путь к изоляции Украины", - заявил Москаль.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.