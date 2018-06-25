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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1364) Москаль (1783) цыгане (86)

 Это прямой путь к изоляции Украины: мы должны решать этнические вопросы по-европейски, - Москаль о нападении на лагерь ромов во Львове

Председатель Закарпатской ОГА прокомментировал нападение на закарпатских ромов во Львове, в результате которого был убит человек.

Вчерашнее нападение на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого один ром убит и еще четверо тяжело ранены (все жители Закарпатья), свидетельствует, что страна скатывается к экстремизму, - цитирует Геннадия Москаля его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

"А тот факт, что подобные нападения на ромские лагеря происходят регулярно и в разных уголках страны, приводит к параллелям с нацистской Германией - тогда члены военизированных и полулегальных организаций так же громили цыганские поселения и выглядели в глазах значительной части общества защитниками арийской нации. Разница между тогдашней Германией и нынешней Украины в том, что у нас такие погромы власть не подстрекает. В то же время правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием. И это очень тревожный сигнал! На Закарпатье проживает 50 процентов всех ромов Украины, и мы единственные в Украине отмечаем Международный день ромов на официальном уровне. Не говорим, что с ромами нет проблем, но решаем их путем интеграции ромов в общество, а не погромами, избиением (в том числе маленьких детей) или убийствами. Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с привлечением правоохранительных органов, где это необходимо. А ксенофобия - это прямой путь к изоляции Украины", - заявил Москаль.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073261
 
   
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Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с привлечением правоохранительных органов, где это необходимо.



Базару ноль, кто ж спорит


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третий рейх из москвы строят, ты сильно попутал с будуна
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Из московии? Беееее...
Да ни в жисть у них могучий Рейх не получится.
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могучий рейх по смыслу то же самое, что и мощный доходяга)
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Роками закриваючи очі на асоціальний спосіб життя осіб ромської національності , влада сама спровокувала ці проблеми навколо "таборів кочуючих" ромів..
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вопрос кто ж проплатил циганским баронам для того, чтобы они по Украине отправили свои стада интенсивно кочевать
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Я думаю нам не попути с евросовком,пусть выражают обеспокоенность и тонут вместе с своими мигрантами и лгбт дегенератами,нам такое не нужно.Лучше возвращать отношение с СНГ.
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Русь от Киева, а Киев наш столица Украины, орда москалей напрасно претендует
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Мы только что наблюдали тот случай, когда читаешь начало поста - и уже хочется лайк поставить (про евросовок с его озабоченностью и толерастией)...
И тут ХРЯСЬ! - и аш монитор замироточил и тристись начал. Это про СНГ.
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"Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски"
Депортировать их в Румынию? Что-то не верится.
Источник: https://censor.net.ua/n3073261
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Вы ничего решать не должны,вы ВСЕ должны сидеть по тюрьмам ...
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Москаль кумедний чинуша.То нехай скаже в якихмінімаркетах роми купляють собі посвідчення водія,пенсійне, сусидію їм не положено бо вних золоті зуби
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Бариги і холуї бариг, ви при владі вже 4 роки після втечі зека. Що вам заважало вирішувати пролему ромів по-новому-по-європейські? Наприклад, інтегрувати ромів в цивілізоване суспільство, працевлаштовувати нероб і відправляти їхніх дітей до школи?
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12 часов дня..никто в уик-енд в европе не отдіхал..все тосковали за табором
а думается вонь развели спецом,чтоб ею забить вопрос об Сенцове и других голодающих узниках страні -агрессора.Теперь будут носиться с єтим де№ьмом, не сліша главного!
єто отвлекающая картинка ,спецом организованная запоребриком,но исполненная глупішами ,коих жалко..ведь пропали ни за что!
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Факт загибелі одного і поранення трьох солдатів ВСУ біквально вчора нікого не турбує? Москаля теж?
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Если бы власть не бездействовала в этих вопросах, вовремя разгоняла эти "лагеря", цыганских детей за асоциальный образ жизни родителей - в интернаты. То не приходилось бы народу брать все в свои руки и делать то, что должны делать полиция и соц.службы.
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Не надо 16-летних пацанов народом называть. При СССР их в кинотеатр не пускали, где актеры целовались. Народ нашел.
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При ссср вообще все дерьмово было, отсталая от мира и нищая террористическая организация твой ссср.
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В моей нищей, отсталой террористической организации. в моей школе бассейн 25 м был, и поле 100 метров с разметкой и газоном, и учился в моей школе олимпийский чемпион Ю. Седых. В Городе команда первой лиги СССР была. Время было серое из-за политики, но город жил, я в 7 секций ходил (не одновременно) Сейчас город сдох и наглухо, население в два раза уменьшилось. Это оптимистично.
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"Сейчас город сдох и наглухо, население в два раза уменьшилось."
Конечно, а как ты хотел?И будет только хуже. При власти все те же саветские челавеки из того же дурдома, будут они тебе страну строить, если у них совок в голове.Одних вон совков вообще уже обезбашенных и повернутых на ссср2.0 еле прогнали на майдане.
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Там даже рок-н-ролл запрещали, а народ вообще не спрашивали. Цензура , голод и уничтожение коренных народов с целью взрастить ублюдков интернационалистов и назвать это : саветский челавек .
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А может, чтобы решать вопросы по европейски, надо европейцем быть?
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Французы например депортировали циган и не делали из этого проблему. Вот это по европейски, а у нас как всегда раболепство перед другими и неуважение к своим людям.
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Вот насчет бездействия правоохранительных органов хорошо сказал. Если бы наши правоохранительные органы применяли к данным лицам политику "нулевой терпимости", то и громить их лагеря ни у кого бы мысли не возникало - они бы сами свалили на территорию более "толерантную"
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Вроде и правильно все сказал Москаль. Но почему-то уже не воспринимаются никакие благородные слова, сказанные особями, подобно Москалю. Поскольку - воры и политические банкроты, готовые для саморекламы и проходного списка в ВРУ хоть страну продать.
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так огласите же наконец причины нападения или группа парней сидела себе пила пиво и думают, а пойдем-ка мы людей резать и сядем лет на 15 за это? такой бред, даже на голову не натянешь
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Москаль, начни с того что никаких "ромов" нет и никогда не было. Есть цыгане.
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просто опубликуйте статистику преступлений бродячих ромов, хватит уже юлить и украинцев выставлять упырями, ведь граждане имеют право на защиту от распространения преступности
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Прошу заметить что французы их (цыган) депортировали из Франции и это по Европейски.
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(Они им за это бабки давали, откупились короче)
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Цыганское гетто в Брно

https://youtu.be/fDF7Jn1Ubto
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Меня просто умиляет как толерастическое говно создает "новояз" и переименовывает все вещи и явления. Например, цыгане стали вдруг "ромами", обычные жиды "евреями" а пидарасы геями. Ну и что? Их сущность как то изменилась? И те и другие антисоциальные паразиты! А когда полиция метелит тех кто протестует против рекламы гомосексуализма то это теперь называется "позитивная дискриминация". Кстати, когда мы материм продажных жидов во власти, то это получается уже прогрессивное явление "inclusive shaming" - мы их не изгоняем из общества, а "стыдим" внутри общества... "А Васька слушает да ест"...
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Согласен,как в Европе -должна приехать полиция,запаковать весь бомжатник в автобус и вывести на йух, а не молодые парни наводить порядок и портить себе жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто прямой путь к изоляции Украины: мы должны решать этнические вопросы по-европейски, - Москаль о нападении на лагерь ромов во Львове
 
 
 
 
 
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