 Это прямой путь к изоляции Украины: мы должны решать этнические вопросы по-европейски, - Москаль о нападении на лагерь ромов во Львове

Вчерашнее нападение на ромское поселение на окраине Львова, в результате которого один ром убит и еще четверо тяжело ранены (все жители Закарпатья), свидетельствует, что страна скатывается к экстремизму, - цитирует Геннадия Москаля его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
"А тот факт, что подобные нападения на ромские лагеря происходят регулярно и в разных уголках страны, приводит к параллелям с нацистской Германией - тогда члены военизированных и полулегальных организаций так же громили цыганские поселения и выглядели в глазах значительной части общества защитниками арийской нации. Разница между тогдашней Германией и нынешней Украины в том, что у нас такие погромы власть не подстрекает. В то же время правоохранительные органы бездействуют, а определенная часть общества воспринимает эти факты с молчаливым согласием. И это очень тревожный сигнал! На Закарпатье проживает 50 процентов всех ромов Украины, и мы единственные в Украине отмечаем Международный день ромов на официальном уровне. Не говорим, что с ромами нет проблем, но решаем их путем интеграции ромов в общество, а не погромами, избиением (в том числе маленьких детей) или убийствами. Если мы выбрали путь в Европу, то должны решать этнические вопросы по-европейски, в том числе и с привлечением правоохранительных органов, где это необходимо. А ксенофобия - это прямой путь к изоляции Украины", - заявил Москаль.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Базару ноль, кто ж спорит
Да ни в жисть у них могучий Рейх не получится.
И тут ХРЯСЬ! - и аш монитор замироточил и тристись начал. Это про СНГ.
Депортировать их в Румынию? Что-то не верится.
Источник: https://censor.net.ua/n3073261
а думается вонь развели спецом,чтоб ею забить вопрос об Сенцове и других голодающих узниках страні -агрессора.Теперь будут носиться с єтим де№ьмом, не сліша главного!
єто отвлекающая картинка ,спецом организованная запоребриком,но исполненная глупішами ,коих жалко..ведь пропали ни за что!
Конечно, а как ты хотел?И будет только хуже. При власти все те же саветские челавеки из того же дурдома, будут они тебе страну строить, если у них совок в голове.Одних вон совков вообще уже обезбашенных и повернутых на ссср2.0 еле прогнали на майдане.
https://youtu.be/fDF7Jn1Ubto