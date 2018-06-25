 "Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГУ", об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", - сказано в сообщении.

Он выразил соболезнования родным и близким убитого и призвал наказать выновных в "ужасном насилии".

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген заявил, что Европа "в ужасе" и потребовал прозрачного и быстрого расследования инцидента.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.