EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, За рубежом
  2381  75
Все про:нападение (1522) ПАСЕ (1185) цыгане (86)

 "Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти назвал расистским нападение на ромский табор на окраине Львова, в результате которого погиб один человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГУ", об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", - сказано в сообщении.

Он выразил соболезнования родным и близким убитого и призвал наказать выновных в "ужасном насилии".

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген заявил, что Европа "в ужасе" и потребовал прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073259
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRqbERkekJNVkZGMFpFTTVNRXhxVVhSWWVsSm9kRWRNTUV4UVVYTk9Remt3VEZZNE1Fb3ZVV3RPUTJnd1NsVTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А при чем здесь расизм, нацизм еще можно понять, с каких пор цыгане стали расой.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. "Лагерь ромов" - это образ жизни, а не рассовый признак.
 показать весь комментарий
 
А кто сказал что это рассизм, а не передел рынка наркоты например?
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже догадывался, что в той коробке под деревом жил цыганский наркобарон.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так пусть заберет к себе в распрекрасную страну всех цыган с Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнился анекдот..
Поймали белый, латинос и негр золотую рыбку.. Три желания, все дела..
Латинос, хочу мол чтоб все мои братья жили в Мексике так же классно как в США..Исполнено - латинос исчез.. Негр заказал то же, но в Африке..Тоже исчез..Белый обернулся и спросил мол все свалили..Рыбка ответила утвердительно..И загадал чашечку кофе..
 показать весь комментарий
 
 
Ромы в Украине это ещё не проблема .. А вот кацапы , их еб.чий рюцкий мирь , вот где настоящее зло .. Если бы прирезали рюцмирянина я бы этим парням сейчас аплодировал стоя, а так , не вижу смысла .. Они воюют не с тем с кем надо ..! "Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 3816 .
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а ромы через одного в ВСУ и воюют за Украину..
 показать весь комментарий
 
 
Главное что они не воюют против .. В отличии от свинособак . .
 показать весь комментарий
 
 
Воюют в тылу грабежами, воровством,торговлей наркотой,получением за никуяниделаньем субсидий в т.ч. на детей типа матери-одиночки и пр. и пр. Т.е. " по-тихому"..
 показать весь комментарий
 
 
Это всё мелочи , в сравнении с тем что ненавистный рюзкий мир пытается физически уничтожить и стереть с лица земли украинцев ,как нацию . "Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 7501 .
 показать весь комментарий
 
У меня тоже шок и ужас - когда президент пасе делает такие серьезные заявления не имея для этого никаких объективных оснований. Расследование уже проведено? Или гомомосек николлети проводил лично расследование?
На каком основании этот гиперлупер делает такие громогласные заявления?
 показать весь комментарий
 
 
На основе энного количества осевших денежных знаком на его счету с мордвы "Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
 
"Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове

Можно подумать в ЕС на цыган никогда не нападают или сами цыгане не устраивают между собой разборки.
Шок и ужас, что в ПАСЕ работают такие как Николетти.


 показать весь комментарий
 
 
Да кто то осознано раздувает эту тему в европе.Скорей всего северные небратья подключили агентов влияния,чтоб выжать из ситуации по максимуму.Пусть этот шокированый расскажет сколько в европе убийств в день из которых при желании можно эту тему раздуть.
 показать весь комментарий
 
 
наибольший гешефт от этого как ни странно получает наша нынешняя власть... они сознательно раздувают противостояния на рассовой почве, сюда же идут и гейпарады... это чисто политика - разделяй и властвуй. Вспомним дело Савченко - и записи, и прослушка если надо работают четко на упреждение, а тут какая-то просто нескладуха.
 показать весь комментарий
 
Коли тих самих циган ганяють по Европі то все нормально?
Хто хоче мати таких сусідів може забрати їх собі - ми ше на дорогу скинемося.
 показать весь комментарий
 
 
Значит стертые с лица земли населенные пункты Донбасса это фигня?
А цыганву прессанули уже "шок и ужас"!!!
Тварь двуличная.
 показать весь комментарий
 
 
В 2014, когда кацапня отхапали Крым и Донбасс, - были сплошные "озабоченности"...даже во время Иловайска, когда наших расстреливали как в тире - тоже "озабоченности". А тут такой гвалт подняли! "Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 4496
 показать весь комментарий
 
Нехай приїде на Донбас, так ще не таке відчує, лицемір...
 показать весь комментарий
 
 
..."Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 2463
Появилось фото, как тысячи канадцев закурили марихуану у здания парламента после ее легализацииВ Канаде приняли закон о легализации марихуаны. В поддержку законопроекта проголосовали 52 парламентария, против - 29, двое воздержались. https://antikor.com.ua/articles/244542-pojavilosj_foto_kak_tysjachi_kanadtsev_zakurili_marihuanu_u_zdanija_parlamenta_posle_ee_legalizatsii
...

 показать весь комментарий
 
 
тож їм чавелла пригодяться..будуть закладки розносити с доставкой на дом!
 показать весь комментарий
 
 
дак для этого доставщиков експортируем..хай табор создает сервис
 показать весь комментарий
 
якщо конопля легальна то і "розносить" потреби немає ...зайшов чоловік до аптеки і придбав ...а як хоче то свою "еко" виростить ...от прикинь таке у нас ...скільки мусоров і чавелл неудел залишаться ...
 показать весь комментарий
 
 
в нас і вирощують..свою- еко, баби на городах..в кукурудзі ховають..а місцеві пінькертоні виходять на збір врожаю
за ніч...по всьому селі вирізають і тим жеж циганам продають..за горілку-пальонку
 показать весь комментарий
 
а "баба" для чого вирощує ...невже полотно ткати зібралася ...а якщо конопля стане легальною то й цих любителів наживи стане набагато меньше ...та й взагалі для чого існує податкова ...продає значить платить податки виростив собі питань немає ...
 показать весь комментарий
 
 
так вони теж це розуміють що у нормальному суспільстві вони накуй не потрібні ...точніше потрібні але точно не вони
 показать весь комментарий
 
існують..тільки в окремих ними облаштованих місцях..типу Harlem, Жулебино, Восточній вокзал в Париже..да мало ли где в мире есть накопители подобного люда
 показать весь комментарий
 
..."Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 4035В Киеве полицейского задержали у торгового центра при продаже амфетаминаВ Киеве при сбыте 100 грамм амфетамина задержали сотрудника патрульной полиции. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.бач що робиться коли у Києві немитих почали розганяти ...https://antikor.com.ua/articles/244567-v_kieve_politsejskogo_zaderhali_u_torgovogo_tsentra_pri_prodahe_amfetamina
...
 показать весь комментарий
 
А жорстокий напад мусорів на мирний протест проти підорпараду євротолерасики схвалюють?
 показать весь комментарий
 
 
Saw Ewas 1a26b1e6 - ну да.., похвалили власти Украины за это избиение...

Было же на Цензоре.....
 показать весь комментарий
 
 
Покуй кто там кукурекает, мы сами у себя разберемся как делать, и как поступать.
 показать весь комментарий
 
 
А чого мовчать за безкінечні обшуки татар в Криму, за повільні вбивства українських громадян в росіських буцигарнях ? То не нацизм ?
 показать весь комментарий
 
 
А не ужас, то, что каждый день убивают наших солдат? Не шок и ужас, то, что в Крыму пытают и убивают проукраинских крымчан?
 показать весь комментарий
 
 
Нападение параши на Украину это - "ну мы озабочены...", а тут - шок, ужас, караул... заткнулся бы уже
 показать весь комментарий
 
 
А когда мигранты чмерят и развлекаються над гражданами ЕС и устраивают хаос и погромы на улицах, тогда расистского ни разу ничего не произошло "Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 1686
 показать весь комментарий
 
 
Обычное преступление, которое уже к тому же расследовано. По своим масштабам вообще несоразмерное с преступлениями россии и путина в Украине , где убиты более 10 000 украинцев по национальному признаку в том числе. Уже ищут любой повод, чтобы начать гавкать в сторону Украины продажные еврошлюхи.
 показать весь комментарий
 
 
призвал наказать выновных.... Выновные, не выноваты.
 показать весь комментарий
 
Это недоразумение Микеле Николетте москалями оптом закуплено или просто очередной идиот, который решил своими петушиными воплями следствие и решение суда подменить? Иди в жопу, чмо иврапейское, твоя участь москалей русскими называть как приказал их называть своим холопам своих же смердов москаль петр 1, место свое помни, иврапейское лицемерное чудовище продажное.
 показать весь комментарий
 
 
На то и был расчет. Взрослый не пойдет, так нашли школьников долбодятлов...
 показать весь комментарий
 
 
Доброго дня. Шановні. Я не розпалюю ворожнечу, це те що бачив на вулицях Львова та біля вокзалу. Як поводять себе цигани. Діти спиляють я до людей, стрибають в автобуси, плюють у скло автобуса на людей які знаходяться в автобусі. Центр біля оперного, це жах підходять та крадуть речі з рюкзаків особливо страждають дівчата. Чому про це ніхто не пише і не говорить. Що за травля хлопців які зробили те що зробили. Чому коли викликали поліцію та затримали циганчука за крадіжку речей він ввечері вже був на площі та чіплявся до людей. Так хто винен, оті хлопці ????? Да вбивць ми засуджуємо , але це доти поки донька, дівчина, сестра, або інша беззахисна особа не попала.
 показать весь комментарий
 
 
Евротолерантность.
Латвия с Польшей, Словакией и Венгрией противятся заселению своих территорий арабами и пакистанцами, так их наказывать скоро будут есовцы. Поляки уже намекают, что Сербия, мол, хочет в ЕС, пусть покажет пример гостеприимства и примет южан у себя. До Украины не скоро доберутся. Но кто знает ((
 показать весь комментарий
 
 
Вчинене у Львові -- злочин, безперечно. Але коли ці "ніколетті" починають гістерію тут, а лише "стурбованість" після тисяч жертв кацапської агресії, то хочеться плюнути йому в обличчя.
 показать весь комментарий
 
 
Честно, н...срать на подобного рода заявления. Все прекрасно понимают что просто передеребанивают рынок наркотиков. Пообеспокаиваються и успокоятся, не раз уже было...
 показать весь комментарий
 
 
Мля, 300 человек в MH17, это вызывает только озабоченность и обеспокоенность... Один цыганский наркоторговец и вор это шок, ужас и изоляция Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Во первых странно, что Европа которая циган не пускает даже на порог так переживает за обычную драку которые каждый день в Украине происходят. Во вторых в мире убивают сотни людей и Европе пох. на все ето. В третих журналистам нужно дать п***ды за то что драка еще не завершилась а уже визг подняли на весь мир что циган притесняют. Когда циганы обворовывают людей, продают наркоту и целые раены приводят в негодность для проживания своей антисанитарией то почему то ето никого не заботит. Предлагаю с государства выделить цигаскому табору деньги в качестве компенсации и отправить их в Европу на реабилитации. Посмотрим как на границе Эуропэйцы будут их встречать.
 показать весь комментарий
 
А чому цей європідер не коментує .коли кожний день на фронті отримують поранення і гинут ь наші воїни .від рук москальського бидла???? Це в нього не викликає шок і ужас????
ГНИДИ ЄВРОГЕЙСЬКІ!
 показать весь комментарий
 
 
Мир про большему счету справедлив ко всем без исключения - каждый в конечном итоге имеет именно то, что заработал своим трудом и собственными усилиями. А когда говорят что "он мог стать великим писателем, инженером, бизнесменом", но стал никем это только констатация факта присущей данной особе лени. Мы все, как страна, имеем то на что уже заслужили собственным пофигизмом и равнодушием к страданиям сограждан.
 показать весь комментарий
 
Російські свинособаки щодня вбивають українців. І що? А тут вбили одного смердючого цигана - і гевелт на весь маіт. Та йдіть ви нах@й, європі4араси.
 показать весь комментарий
 
Слава Богу, есть ещё парни делающие, что должны делать, не взирая на наказание
 показать весь комментарий
 
цыганва всех достала..нагло воруют, распространяют наркоту.. акаковцы их крышуют и теперь... защищают... президент ПАСЕ лучше бы рашистов пас которые наших ребят в лугандоне убивают... там убивают у него язык в заднице, рашистам боится что то сказать..
 показать весь комментарий
 
 
"Шок і жах": Президент ПАРЄ Ніколетті назвав расистською атаку на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 2535Johann‏ @JohannFDK 37 мин.37 минут назад
Коли нещодавно вбили 15-річну дівчинку в ОРДЛО, євро-холуї нажахані не були.
Коли вбивали ветеранів на вулицях, євро-холуї нажахані не були.
Про інших 10 000 українців взагалі мовчу.
Ось таке ставлення до життів українців у євро-сук з ПАРЄ.
 показать весь комментарий
 
 
Да - это ужас. Но почему не было шока у евро-чиновников, когда во Франции кошмарил циган Сракози?
 показать весь комментарий
 
КТО-ТО еще сомневается , что это работа руцьких агентов? СБУ пора давать брифинг украинцам- чем они занимаются за гроши налогоплательщика
 показать весь комментарий
 
 
Пора в Брюсселе стену с фотками убитых рашкой Украинцев организовывать. Чтобы каждый озабоченный евродепутат мимо проходя видел масштаб трагедии , которая длится уже 4 года
 показать весь комментарий
 
 
Кто хочет , тот делает . Кто не хочет- тянет время и ждет летнего отпуска , надеясь , что проблема рассеется само собой .
Это я про украинских депутатов. Им вообще всё равно , где военнопленные, что Сенцов на грани и т д
 показать весь комментарий
 
 
Наверное на цензор завалила группа из детсада...
Дядя говорит : - Тарас, ты плохо поступил!
А Тарас в ответ: - А Вова поступает ещё хуже..и дули крутит и игрушками бросается..!!!
Тарас ещё не понимает, что за свои поступки каждый отвечает сам.
А ещё он не понимает, что Дядя не олицетворяет его с безнадёжным Вовой. Пока ещё....
 показать весь комментарий
 
все дело в том что єтому Николетти цигане не разу не гадали, пусть сьездит к нам на рынок (возьмет все свои деньги ато пророчество циган не зубдутся)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове
 
 
 
 
 
 вверх