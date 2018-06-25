 "Шок и ужас": Президент ПАСЕ Николетти назвал расистской атаку на ромов во Львове

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛИГУ", об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
"Президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", - сказано в сообщении.
Он выразил соболезнования родным и близким убитого и призвал наказать выновных в "ужасном насилии".
Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген заявил, что Европа "в ужасе" и потребовал прозрачного и быстрого расследования инцидента.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Поймали белый, латинос и негр золотую рыбку.. Три желания, все дела..
Латинос, хочу мол чтоб все мои братья жили в Мексике так же классно как в США..Исполнено - латинос исчез.. Негр заказал то же, но в Африке..Тоже исчез..Белый обернулся и спросил мол все свалили..Рыбка ответила утвердительно..И загадал чашечку кофе..
На каком основании этот гиперлупер делает такие громогласные заявления?
Можно подумать в ЕС на цыган никогда не нападают или сами цыгане не устраивают между собой разборки.
Шок и ужас, что в ПАСЕ работают такие как Николетти.
Хто хоче мати таких сусідів може забрати їх собі - ми ше на дорогу скинемося.
А цыганву прессанули уже "шок и ужас"!!!
Тварь двуличная.
Появилось фото, как тысячи канадцев закурили марихуану у здания парламента после ее легализацииВ Канаде приняли закон о легализации марихуаны. В поддержку законопроекта проголосовали 52 парламентария, против - 29, двое воздержались. https://antikor.com.ua/articles/244542-pojavilosj_foto_kak_tysjachi_kanadtsev_zakurili_marihuanu_u_zdanija_parlamenta_posle_ee_legalizatsii
...
за ніч...по всьому селі вирізають і тим жеж циганам продають..за горілку-пальонку
...
Было же на Цензоре.....
В результате нападения на табор во Львове погиб человек Росбалт.RU-19 ч. назад
Совет Европы осудил нападение на ромов во Львове КП в Украине-18 ч назад
Какая невиданная прыть!
Латвия с Польшей, Словакией и Венгрией противятся заселению своих территорий арабами и пакистанцами, так их наказывать скоро будут есовцы. Поляки уже намекают, что Сербия, мол, хочет в ЕС, пусть покажет пример гостеприимства и примет южан у себя. До Украины не скоро доберутся. Но кто знает ((
ГНИДИ ЄВРОГЕЙСЬКІ!
Коли нещодавно вбили 15-річну дівчинку в ОРДЛО, євро-холуї нажахані не були.
Коли вбивали ветеранів на вулицях, євро-холуї нажахані не були.
Про інших 10 000 українців взагалі мовчу.
Ось таке ставлення до життів українців у євро-сук з ПАРЄ.
Это я про украинских депутатов. Им вообще всё равно , где военнопленные, что Сенцов на грани и т д
Дядя говорит : - Тарас, ты плохо поступил!
А Тарас в ответ: - А Вова поступает ещё хуже..и дули крутит и игрушками бросается..!!!
Тарас ещё не понимает, что за свои поступки каждый отвечает сам.
А ещё он не понимает, что Дядя не олицетворяет его с безнадёжным Вовой. Пока ещё....