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Все про:Львов (3224) нападение (1522) Нацполиция (7683) убийство (4893) цыгане (86)

 За нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция

В причастности к ночной резне в лагере ромов подозревают учеников львовских школ №36 и №83.

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ. Как сообщил в понедельник руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо в школе №36, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове. ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073257
 
   
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Ребята держитесь - народ сметёт этот уродливый интернационал-барыг при власти и Вас освободит.
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Давайте, убийц на волю.
Дед Мороз, занимайтесь лучше вашими непосредственными обязанностями.
Следите, чтоб сталагмит в Серове не оттаял.
Так будет больше пользы от вас.
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Сформулируйте пожалуйста, что в вашем представлении означает понятие "народ"?
Любопытно, знаете-ли.
Не тот ли это, который "айн фольк"?
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Стільки шуму із-за геїв, циган... Може досить?
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гранти від 3,14дарасів відпрацьовують ...
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Очередная дурость Полиции ??? А организованная банда ЦЫГАН задержана проживавшая в этом лагере ??? Или они жертвы ??? И все ..
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Выйдут из тюрячки Украина уже в нато и ес будет. лол
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а кто подорвал Хараберюша,Шаповала?
где доказаніе имена заказчиков Окуевой и Вороненкова? Єто европейцам интересно?
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3,14дараси переживають за своїх "соплеменников"
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Убийцы пожизненное, наверное не получат, если 16-17 лет, увы. Главарь шайки-точно.
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Убивать не надо было, а вот спалить их халабуды и конечности поломать цыганве черножопой надо было
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Давайте, убийц на волю.
Дед Мороз, занимайтесь лучше вашими непосредственными обязанностями.
Следите, чтоб сталагмит в Серове не оттаял.
Так будет больше пользы от вас.
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Нам нужно министерство по делам цыган и хотя бы одно депутатское место в Верховной Раде для представителей великого цыганского народа. А то маньяки - убийцы представлены в ВР депутатом от БЮТ Пашинским, а цыгане не представлены никак.
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топор новому депутату відавать..или именное,как остальнім?
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Сначала наточи топор своей тупости!😜
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Какой жуткий $рач в этом "лагере". Сколько же они на себе вшей носят.
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аби ж только..манатки порозкидать..там еще найдется "стиральній порошок"!
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Скільки ще часу має сплисти перш ніж ментура і сбу оприлюднять висновки що усі напади на циган проплачені кацапстаном, а хлопчики-виконавці - це жертви нейролінгвістичного програмування (залякування, тиску по лінії загрози близьком родичам...) тощо?
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слово цЫган теперь так же порицаемо как и слово жид?
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Порицаемы не слова, а дела представителей этих национальностей в составе этнических ОПГ.
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скоро примут соответствующий закон и выполнять будут аж бигом
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Ми колись "ганалися" район на район - тепер молодь ганяє циганів (і правильно робить), то шо цигана підрізали то напевно впирався.
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Ага, а теперя пистежа на три Европы с тележкой, про расовую нетерпимость в Украине. Это в дополнение к тому, что желающих помогать коррумпированной Украине, все меньше и меньше.

Охеренная модель государства: власть разворовывает бюджет, а нищий народ пистит цыган, геев и пр.
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Взрослые заварили кашу - подростки расхлебывают, слегка поломав себе жизни и биографии.
Реальные виновники и кукловоды останутся за кадром.
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Почему же за кадром ? Они уже ясно прокукарекали о себе. "Совет Европы" - вот кто.
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В 16-17 лет, да и раньше пора думать головой, чтобы тобой не кукловодили. Если же думать не получается, то пожизненно в тюрьме самое им и место. Ибо дикому животному не место среди людей.
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Нацисты тоже убивали цыган. Закончилось это плохо. Правосудие должен вершить суд, а не малолетки с ножами и молотками.
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"Цыганская" проблема существует весьма давно и во многих странах, как, впрочем, и "миграционная". Но, решать эти проблемы нужно цивилизованно, другого выхода нет. Этим должно заниматься государство. А государство пистит баблосы у народа и поэтому на всяких там "будулаев" у него не хватает ни времени, ни денег. Не хватает денег и на пенсов, и на студентов, и на армию, и на...
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Если власть абсолютно никак не занимается цыганским вопросом, ей абсолютно пофиг тысячи сограждан, ограбленных, отравленных клофелином, избитых ЕЖЕДНЕВНО цыганскими бандами на вокзалах, если порошенкам-аваковым-гройсманом "положить" на сотни украденных цыганами "белых" детей и десятки тысяч бомжей-рабов, ишачащих за похлебку на цыганских баронов, то давайте упрекать безмозглых львовских школьников, решивших своими руками "решить вопрос"...
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Ваш рецепт "решения" цыганского вопроса в студию пожалуйста.
А безмозглые львовские школьники имеют касательно к себе вполне четкое определение, убийцы и соучастники убийства. А статья "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" имеет вполне реальный "ценник", вплоть до пожизненного.
Это если вдруг кто еще решит "своими руками" вопрос решить. Последний раз "свои руки" имели продолжение в виде печей концлагерей.
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власти обязаны нести ответственность за отсутствие внятной внутренней политики в стране и то, что обрекли молодое поколения украинцев на полную чуждых лозунгом безыдейную жизнь в стране о которой они даже не знают какая роль на самом деле всегда принадлежала и принадлежит столице. Привластное кодло на мыло пора, раз такое с нами происходит!
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...В сети появилось видео "языкового" конфликта между ветераном АТО и семьей иностранцев, который произошел в г. Калиновка на Винниччине.Запись опубликовали в Telegram националистической организации "С14" . На видео видно, как грузин спорит с несколькими участниками разных националистических сообществ, которые пришли отстоять позицию экс-участника АТО.Напомним, по словам очевидцев, грузин-владелец местного кафе побил экс-участника боевых действий и сломал ему мобильный телефон за то, что он попросил его сына говорить на украинском. "Он моего сына обидел, потому что рассказывает, как ему жить. Ты кто такой, чтобы указывать? Как кому удобно, тот так и разговаривает. Если человек не знает украинского языка, то ты должен его научить", ― вступился за своего сына мужчина. Также он несколько раз оскорбительно высказался в адрес защитников ветерана и признал, что ударил его, "но не сильно". На вопрос о том, били ли его в ответ, мужчина ответил отрицательно.https://antikor.com.ua/articles/244569-ne_znaet_ukrainskogo_pojavilosj_video_jazykovogo_skandala_s_veteranom_ato_na_vinnichchine
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция
 
 
 
 
 
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