 За нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ. Как сообщил в понедельник руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо в школе №36, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.