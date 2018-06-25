 За нападение на ромский лагерь задержаны 9 учеников двух львовских школ, - полиция

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть девять учеников двух львовских школ. Как сообщил в понедельник руководитель Нацполиции Львовщины Валерий Середа, пятеро задержанных учатся в школе №83, а четверо в школе №36, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.
Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Дед Мороз, занимайтесь лучше вашими непосредственными обязанностями.
Следите, чтоб сталагмит в Серове не оттаял.
Так будет больше пользы от вас.
Любопытно, знаете-ли.
Не тот ли это, который "айн фольк"?
где доказаніе имена заказчиков Окуевой и Вороненкова? Єто европейцам интересно?
Дед Мороз, занимайтесь лучше вашими непосредственными обязанностями.
Следите, чтоб сталагмит в Серове не оттаял.
Так будет больше пользы от вас.
Охеренная модель государства: власть разворовывает бюджет, а нищий народ пистит цыган, геев и пр.
Реальные виновники и кукловоды останутся за кадром.
А безмозглые львовские школьники имеют касательно к себе вполне четкое определение, убийцы и соучастники убийства. А статья "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" имеет вполне реальный "ценник", вплоть до пожизненного.
Это если вдруг кто еще решит "своими руками" вопрос решить. Последний раз "свои руки" имели продолжение в виде печей концлагерей.
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