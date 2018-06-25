 Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA.
По его словам, российская армия также заражена всеми советскими болезнями и советской психологией. О фактической ее боеспособности можно судить по тем контактным боям, которые документально зафиксированы в войне в Донбассе. В ситуациях ближнего боя кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли.
"Несмотря на миллиардные российские инвестиции в создание 1-го и 2-го армейских корпусов, некомплект боевых подразделений противника достигает 70–80%, что маскируется приписками, а также полной укомплектованностью тыловых и административных структур, - отмечает он. - Наступательные и маневренные боевые действия на фронте ведут малые группы пехоты, численностью примерно в одно отделение до 15 бойцов. Опорные пункты на большей части фронта превратились в наблюдательные посты".
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят?".
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нам , т.е. ВСУ , практически ни что не мешает МОЛНЕИНОСНО ОСВОБОДИТЬ свою территорию !!!
Это еще диды доказали....
особенно после того как амеры 600 элитных путинских командос смешали в амном и пылью
существует чиста для внутреннего пользования, своим набросить если шо
https://www.youtube.com/watch?v=MVEd1UiyZlI
в принципе, это важно только в случае полномасштабной войны, а для дамбаса и того что есть нам хватает.
ну ещё и для сирий всяких.
а то что проходит утилизация рускай ваты, так путену ещё и +, и так денег на пенсии нет.
а вот нам беды наделают
опускає ВСУ до рашківського рівня
Есть надежда что к нескольким читателям ,занимающихся контрпропагандой, присоединится и сам цензор.
А в нашем случае - увы, мы чисто физически слабей. Ты можешь быть смелей, честней, отважней ублюдка в подворотне, но у него банально есть бОльшая дубина, кореша-помощники и никаких тормозов. Если надо стереть в бетонную крошку целый квартал города ради одного снайпера, который, может быть, там сидит - он это сделает.
тут придётся мериться
писькамиракетами
кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли. Источник: https://censor.net.ua/n3073256
А где эти пленные?