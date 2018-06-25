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Все про:армия РФ (5597) Бутусов Юрий (1423)

 Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов

У российских войск те же проблемы с укомплектованностью, что и в ВСУ, но приписки и фальсификации списков личного состава осуществляются в большом масштабе из-за отсутствия всякой публичности и гражданского контроля. Фактическая боеспособность противника на порядок ниже заявленной.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA.

По его словам, российская армия также заражена всеми советскими болезнями и советской психологией. О фактической ее боеспособности можно судить по тем контактным боям, которые документально зафиксированы в войне в Донбассе. В ситуациях ближнего боя кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

"Несмотря на миллиардные российские инвестиции в создание 1-го и 2-го армейских корпусов, некомплект боевых подразделений противника достигает 70–80%, что маскируется приписками, а также полной укомплектованностью тыловых и административных структур, - отмечает он. - Наступательные и маневренные боевые действия на фронте ведут малые группы пехоты, численностью примерно в одно отделение до 15 бойцов. Опорные пункты на большей части фронта превратились в наблюдательные посты".

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Развернуться в боевую линию! Все. Всех убили", - канадские инструкторы готовят украинских бойцов на Яворовском полигоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073256
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
особливо їхню підступну вдачу та хитру тактику.
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Исходя из мнения ГЛАВРЕДА и им полученной СЕКРЕТНОЙ Российской информации ,
нам , т.е. ВСУ , практически ни что не мешает МОЛНЕИНОСНО ОСВОБОДИТЬ свою территорию !!!
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Так основной же принцип - Бабы ишо нарожають. Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8624
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у них щас аборты модно,пусть заберут наших цыган,и дадут им детские,они им бегом нарожают
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Так фактична "боєздатність" російських баб також на порядок нижче заявленої - раз в 5-8 менше народжують чим при Меншикові ! Сировини для війн не вистачить !
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"В ситуациях ближнего боя кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли." - без заград-отрядов и репрессий для семей российская армия воюет плохо..., это всем известно...



Это еще диды доказали.... Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3895


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Бутусов - специалист как по ВСУ, так и по запоребриковской армии.
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особенно доставляет то как енти икспьйорди ссутся пойти и показать КАК НАДО!!! Тем более против тех кто слабаки по их "мнению"........
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сирия показала что из себя представляет сегодняшняя армия педерации
особенно после того как амеры 600 элитных путинских командос смешали в амном и пылью
существует чиста для внутреннего пользования, своим набросить если шо
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Речь о корпусах ЛДНР или о регулярной армии на территории РФ? Потому что разница между ними огромная. .
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1й и 2й корпус - это и есть российская армия, так сказать "экспедиционного" типа
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зварив щі на згарищі новенького БТРу. Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 239
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Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов

в принципе, это важно только в случае полномасштабной войны, а для дамбаса и того что есть нам хватает. Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8116
ну ещё и для сирий всяких.
а то что проходит утилизация рускай ваты, так путену ещё и +, и так денег на пенсии нет.
а вот нам беды наделают
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головноторгущій з своїми совковими єнералами
опускає ВСУ до рашківського рівня
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Хлопці, нам важливо, щоб заявлена нами боєздатність була не фальшивою. А кацапи -- нехай що хочуть, те й кажуть.
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Ті армійськи корпуси тримають як гарматне м'ясо але у них задача щоб потім под них замаскувались регулярні армії рф у разі ескалації.
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цензор постепенно приходит к пониманию значения контрпропаганды во время войны.
Есть надежда что к нескольким читателям ,занимающихся контрпропагандой, присоединится и сам цензор.
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Это имеет смысл при равном противнике - да, тут Рашка сдуется. Но, опять же, их отставание компенсируется тем, что "он - е__нутый (С)" и наличием ядерного оружия.
А в нашем случае - увы, мы чисто физически слабей. Ты можешь быть смелей, честней, отважней ублюдка в подворотне, но у него банально есть бОльшая дубина, кореша-помощники и никаких тормозов. Если надо стереть в бетонную крошку целый квартал города ради одного снайпера, который, может быть, там сидит - он это сделает.
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Не псти чырнобыльскава высокорадиоактивного дерьма хватит, чтобы моську метровым слоем засыпать. Гонады у марды путут свитицца как лампачка илича. Фактична боєздатність армії РФ на порядок нижча від заявленої, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4475
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Кто не недооценивает своего врага, в итоге проиграт. Плохо что Бутусов на 5 год войны рассуждает по меркам совка, когда мордва закидывала противника трупами. Давним давно тактика мордвы поменялась и вышли на новый уровень гибридный провокационный-информационный уровень.
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боевые бараны кремлевского альфа-козла такое же стадо, как и не боевые, в деле доблести это овцы.
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если и будет полномасштабная война между РФ и Украиной, то это будут не дасантники
тут придётся мериться письками ракетами
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Секретное оружие парашной армии. Бьёт наповал:
Фактична боєздатність армії РФ на порядок нижча від заявленої, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6878
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Интересно, Бутусов в ВСУ служил? Уж больно высок анализ АналитеГ.

кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли. Источник: https://censor.net.ua/n3073256
А где эти пленные?
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Юрик исправляется! вчера насрал на ВСУ огромную кучу! так держать тов. Бутусов, поднимаем боевой дух! а за вчерашние "писюли" в военное время поставили бы к стенке!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов
 
 
 
 
 
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