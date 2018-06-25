 Фактическая боеспособность армии РФ на порядок ниже заявленной, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA.

По его словам, российская армия также заражена всеми советскими болезнями и советской психологией. О фактической ее боеспособности можно судить по тем контактным боям, которые документально зафиксированы в войне в Донбассе. В ситуациях ближнего боя кадровые российские военнослужащие 2-й бригады спецназа, 98-й воздушно-десантной дивизии, 31-й десантно-штурмовой бригады легко сдавались в плен, и упорства в бою не проявляли.

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"Несмотря на миллиардные российские инвестиции в создание 1-го и 2-го армейских корпусов, некомплект боевых подразделений противника достигает 70–80%, что маскируется приписками, а также полной укомплектованностью тыловых и административных структур, - отмечает он. - Наступательные и маневренные боевые действия на фронте ведут малые группы пехоты, численностью примерно в одно отделение до 15 бойцов. Опорные пункты на большей части фронта превратились в наблюдательные посты".

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят?".

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