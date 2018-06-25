 Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

"Это отражается в его (Су-57) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности - во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством", - говорится в материале. По мнению автора статьи в Military Watch, если Турция обзаведется Су-57 вместо F-35, это приобретение сделает воздушный флот страны "значительно более опасным".

Эту новость тут же подхватили другие прокремлевские СМИ, соревнуясь в красоте заголовка: РЕН ТВ ("В США признали превосходство Су-57 над F-35"), Lenta.ru ("В США признали преимущество Су-57 над F-35"), "Царьград" ("Российский самолет-невидимка захватил умы военных аналитиков США") "Московский комсомолец", Life, "Известия", "Газета.Ru" и URA.Ru.

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Меж тем "авторитетный американский журнал" Military Watch появился только в феврале и за последний месяц набрал чуть боле 100 тысяч посетителей (у более-менее серьезных СМИ столько обычно набирает 1 материал), причем ссылаются на этот сайт только в России. Доменное имя сайта было зарегистрировано только в феврале 2018 года.

Вот статистика посещаемости сайта:





А вот СМИ, которые ссылаются на него:

Причем ссылаются на него в основном кремлевские издания, и это не удивительно - множество материалов сайта посвящены мощи российского оружия и бессилию Запада перед величием России и Китая. Так, в начале мая "Вести.Ru" (сайт телеканала "Россия 24") процитировали утверждение Military Watch о том, что российский авианосец "Шторм" изменит баланс сразу в трех регионах мира: в Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии. При этом сам корабль планируется построить только к 2025 году. Также этому "американскому сайту" посвящено несколько новостей Sputnik Türkiye - турецкого отделения российского информагентства.

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На самом сайте все статьи анонимные, а в разделе "О нас" нет ни слова о владельцах и редакции, однако для журнала об Азиатско-Тихоокеанском регионе The Diplomat пишет некий Абрахам Аит, которого представляют главным редактором Military Watch. В Diplomat его представляют как "военного аналитика, который специализируется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и роли авиации в современных военных конфликтах". Никто из западных СМИ больше на "военного аналитика" не ссылается, однако его пустая страничка есть на прокремлевском сайте Russia Insider (не путать с The Insider).

Что же касается сравнения Су-57 и F-35, то здесь в пользу российского самолета не рискуют высказаться даже российские же эксперты: "Сейчас Су-57 не соответствует требованиям пятого поколения по целому ряду параметров: раньше [предъявляли претензии к] двигателю и заметности. Самолет находится в начале жизненного пути. Его еще будут доводить до ума, потом он пройдет модернизацию. Только потом, когда это получится или не получится, можно будет судить о том, насколько он превосходит четвёртое поколение и были ли оправданы затраты", - пояснил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич в эфире "Национальной службы новостей" в конце мая этого года.