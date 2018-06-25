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Все про:армия РФ (5597) оружие (3472) СМИ (3076) ложь (330) фейк (134)

 Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание

20 июня российское пропагандистское агентство "РИА" Новости" выпустило заметку под названием "Идеальный выбор": СМИ объяснили, почему Су-57 "несравним" с F-35. В ней приводилась ссылка на некий "военно-исторический журнал" Military Watch, который проанализировал возможности российского истребителя Су-57 и американского F-35 и пришел к выводу, что Су-57 "намного более приспособлен к ведению воздушного боя". Однако, как оказалось, это издание было открыто только в начале этого года, а ссылаются на него только российские пропагандистские ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

"Это отражается в его (Су-57) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности - во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством", - говорится в материале. По мнению автора статьи в Military Watch, если Турция обзаведется Су-57 вместо F-35, это приобретение сделает воздушный флот страны "значительно более опасным".

Эту новость тут же подхватили другие прокремлевские СМИ, соревнуясь в красоте заголовка: РЕН ТВ ("В США признали превосходство Су-57 над F-35"), Lenta.ru ("В США признали преимущество Су-57 над F-35"), "Царьград" ("Российский самолет-невидимка захватил умы военных аналитиков США") "Московский комсомолец", Life, "Известия", "Газета.Ru" и URA.Ru.

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Меж тем "авторитетный американский журнал" Military Watch появился только в феврале и за последний месяц набрал чуть боле 100 тысяч посетителей (у более-менее серьезных СМИ столько обычно набирает 1 материал), причем ссылаются на этот сайт только в России. Доменное имя сайта было зарегистрировано только в феврале 2018 года.

Вот статистика посещаемости сайта:

Пропагандисты из РИА Новости выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание 01

А вот СМИ, которые ссылаются на него:

Пропагандисты из РИА Новости выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание 02

Причем ссылаются на него в основном кремлевские издания, и это не удивительно - множество материалов сайта посвящены мощи российского оружия и бессилию Запада перед величием России и Китая. Так, в начале мая "Вести.Ru" (сайт телеканала "Россия 24") процитировали утверждение Military Watch о том, что российский авианосец "Шторм" изменит баланс сразу в трех регионах мира: в Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии. При этом сам корабль планируется построить только к 2025 году. Также этому "американскому сайту" посвящено несколько новостей Sputnik Türkiye - турецкого отделения российского информагентства.

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На самом сайте все статьи анонимные, а в разделе "О нас" нет ни слова о владельцах и редакции, однако для журнала об Азиатско-Тихоокеанском регионе The Diplomat пишет некий Абрахам Аит, которого представляют главным редактором Military Watch. В Diplomat его представляют как "военного аналитика, который специализируется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и роли авиации в современных военных конфликтах". Никто из западных СМИ больше на "военного аналитика" не ссылается, однако его пустая страничка есть на прокремлевском сайте Russia Insider (не путать с The Insider).

Что же касается сравнения Су-57 и F-35, то здесь в пользу российского самолета не рискуют высказаться даже российские же эксперты: "Сейчас Су-57 не соответствует требованиям пятого поколения по целому ряду параметров: раньше [предъявляли претензии к] двигателю и заметности. Самолет находится в начале жизненного пути. Его еще будут доводить до ума, потом он пройдет модернизацию. Только потом, когда это получится или не получится, можно будет судить о том, насколько он превосходит четвёртое поколение и были ли оправданы затраты", - пояснил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич в эфире "Национальной службы новостей" в конце мая этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3073253
 
   
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дети ещё по сравнению с кндр, но ученики прилежные.
давай, учи вату уму-разуму.
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КНДР там еще не заявила что выиграла ЧМ по футболу в этом году?)
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В прошлом году они на Солнце летали ... ночью , чтоб не жарко !
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Было уже. Выигрывали. Масштаб не тот. Они на уже давно Солнце высадились, а вы за какой-то там "чемпионат" - мелко плаваете.
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они до этого несколько подряд выигрывали, щас у них более суръёзные задачи поставлены, не до развлечений.
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И скажите что они не правы!
Ведь топор на дистанции 1 метр круче F-35 Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 3187
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идийоты)) и кто ведется на эту чушь, в 70 году когда мы смотрели ламповые телевизоры над нашими головами спокойно бороздили просторы F117 Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 3745 какие су 57)))) прости господи, если бы американский пилот не захотел посрать над территорией Сербии, то бороздили бы до сих пор))) а они хлам прославляют су 57 Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 3745
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"Царьград" ("Российский самолет-невидимка захватил умы военных аналитиков США" - почему не "Жарь-птица" или прямо "Жареный петух" Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 85
российский авианосец "Шторм" изменит баланс сразу в трех регионах мира: в Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии
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Подлодка "Пионэр" из сталинсого "Тайна двух океанов" была круче Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 7183

Подводная лодка следует вокруг мыса Горн, чуть не погибает в антарктических морях, в Тихом океане подвергается нападению японского крейсера «Идзумо» и уничтожает его ультразвуковым лучом.

В романе упоминаются многочисленные фантастические научно-технические новшества, используемые на «Пионере». Корпус подводной лодки сделан из сверхпрочного сплава, который позволяет ей погружаться на любые океанские глубины. Источник энергии подводной лодки - термопара, концы которой находятся на разной глубине. Полученное электричество накапливается в супераккумуляторах и используется для электролиза воды. Полученные водород и кислород используются в импульсном детонационном реактивном двигателе. Кроме того, имеется возможность нагревать обшивку корпуса до температуры кипения воды, что позволяет снизить сопротивление движению (паровая смазка) и развить скорость, при которой плавание от острова Пасхи до Владивостока занимает четверо суток.
На лодке установлена развернутая система сонаров, способная давать изображение, и запускаемый в подводное и надводное плавание и в полёт беспилотный аппарат с видеокамерой, работающей в инфракрасном диапазоне. Лодка вооружена ультразвуковым излучателем, приводящим к «разрушению молекулярных связей материи».
Экипаж лодки может выйти за борт на морское дно в водолазных скафандрах уникальной прочности, автономности и скорости плавания. К ним придаются пистолеты, действующие по тому же принципу, что и основное оружие лодки. Для расстёгивания скафандра используется электрод-игла, которым надо провести по шву, отчего он распадается.
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Я читал этот советский бред лет пятьдесят назад. ))
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Так у мокшан все так, любая их вундервафля "Анало Говнет" - служит исключительно для "внутреннего потребления", и затем и нужна, что все их преимущество - исключительно в воспаленном воображении мокшан.
Лживая страна, со лживой историей, мнимыми "пабедами", искаженной реальностью восприятия мира.
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так русня всегда так поступает. Сначала печатает заметку в газете "мордовский удмурт" или в журнале "корякская крестьянка" и вотом выдает это за текст из бездуховной гейроппы. Это свинособаки так свое внутреннее вяличие потдерживают.
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су-57 может нырять с "кузи" сразу в пучину морей. Уверен, что f-35 так не может Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 9368
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он даже под палубу не заточен Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 394 и так на взлётке пригорает там больное место со времён ссср и поршневых движков на аэропланы Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 394 Двигатель гавно - то глохнет то пригорает Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 394
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ґрубим нарушенієм конкурЄнциі.

Тепер на бразильське "борошно", що везуть літаками, може знизитися ціна.
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Жалкий народец жалкой страны так и норовит всюду сунуть свое грязное свинособачье рыло.
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Нема спокою кремлівським пропагандонам.
Скоро доведуть всьому світові що лада-каліна краща за мерседеси.
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за электронику на гавно су потешили Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 7445 они даже решётки на рлс не выпускают свои Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 7445 а с санкциями могут забыть об нормальной рлс обзора Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 7445
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Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Об этом индийская сторона, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила российскую сторону, сообщает Janes.
Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Между тем, в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.
Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.
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Коли рашка нічого не може протиставити американської зброї в сегменті стелс f-22, f-35, b-2, вони починають лапями та вушанками закидати.) в сегменті авіаносців та АУГ теж повний провал у рашки по симетрії відповідей, зараз ще Трамп їх затягне у космічну збройну гонку і пенсійний вік на расіє буде 70 років потім, зараз і так вже підіймуть до 65.
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Дык трындеть это же "мешки ворочать" Вот путлер мультики показывал про "супер" ракеты с ядрёными двигателями, а публика кто роптал и обожал, а кто и спал под этот бред.
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ну за супер пупер ввс сру с учётом того что пво как такового у ребилов нету Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 7948 Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 1720
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это индусы лоханулись . видимо Military Watch никогда не читали
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Хех!! Хьюстон, але Хьюстон! ..А у них проблемыыы!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=w5XV3cWcTZU
Во первых они открылись! они сняли оболочку(магнитное поле). Это Хьюстон серьезное упущение Пропердона. Второе - они не могут подключиться к полям (нитям) времени. Кхе, кхе у них линза в обратную сторону!!!! повернута. Га-га-га-га.
Вот так вам срань зеленожопая и нада. Сосите сосульку у шиколада. Гы-гыв-гы-гы.Расмешилось с утра.
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а где у него (Су-57) технология "Стелс", как на "Кузе"?
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как обычно русская туфта . это еще от союза пошло . взять два разных образца причем свой изначально выше классом и начинать их сравнивать

чего же они свою тяжелую двухдвигательную Сушку сравнивают с легким однодвигательным F-35 ? Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание - Цензор.НЕТ 8225 если сравнивать то давайте с одноклассником с F-22 . но тогда хрень получится . ибо даже не самый удачный ( по мнению тех же западных экспертов ) 35-й круче русского аэроплана . а характеристики 22-ого ( который кстати амеры запретили продавать даже союзникам ) не оставляют русским вообще ни каких шансов
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Причем американская 35-ка, это универсал, с очень большей унификацией моделей для фронтовой, палубной и авиации с укороченным/вертикальным взлетом...
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***
Проходят дни, уходят годы
Рубли уходят по грошу -
Все те же самые уроды
С экрана вешают лапшу

Все в этой жизни преходяще ,
Но не меняется одно -
Большая сила - зомбоящик,
Когда вместо мозгов «говно»
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А может у него непредсказуемая траектория полёта.
А то накинулись критиковать)
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Вроде бы взлетел. а тут кашмалбнёт по своим. а потом шандарахнется?! Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 6726
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В F-35 слишком многим пожертвовали ради малозаметности. В F-35 отсутствует РЭБ, это нонсенс для современного истребителя. Некоторые купившие страны вроде Израиля сами пытаются установить на него РЭБ. Сверхзвук только на форсаже. По аэродинамике и маневренности он вообще какой-то инвалид, уступает даже истребителям которым 30 лет уже. По начинке не сомневаюсь что он значительно лучше, за такие деньги. Если у него нет РЭБ, то его должна сопровождать целая свита. Он типа острие копья большой команды. Такая концепция.
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Ваш лапоть кацапський су-57 взагалі не стелс судячипо його гіометрії звичайний винищувач.
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І нафіга на стелсі встановлювати активні поміхи? Щоб демаскувати? но зовсім логіка відсутня у пропагандона)
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Я вообще считаю что самолет-невидимка это миф.
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Геометрия? F-117 вообще был похож на квадрат Малевича. Вообще непонятно как это недоразумение умудрялось летать. В Югославии его сбил пещерный С-125.
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Знову брехня як фейк кацапський що томогавки прилітали у Югославії на випромінювання микрохвильвої печі) А фішка стелс це геометрії і покриття. І ще можна привітати США побудувало новий авіаносець "Джеральд Форд" у 2017 по технології стелс.) він вже в строю і найдорожчий у світі.
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ух так и и 153 вообще супер манёвренный самолёт и шо дальше
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Ты дятел кацапский,Хто тебе насрал в голову ,что в 35 нет рэб????Феерический долбойб!!! Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 4620
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Его у него нет. Он обязан летать в сопровождении самолетов РЭБ.
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распространять слухи про ундервафлю собственного разлива у москалей дело наследственное, тоже ведь третий рейх, четвертому не бывать все никак не достроят, одни и те же фашистский замашки у таких строителей-то
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Сначала надо двигатель сделать и запустить в серию для СУ-57, а потом языками молоть......"Хреновый" F-35 уже бомбит иранские базы в зоне действия их и сирийской ПВО, а паРашкинское чудо тренирует взлет-посадку в Сирии и, якобы, уже даже пару бомб на мирные города сбросил...... Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 9456
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Помнится перед смертью совка также кричали о супер истребителях Миг-29 и Су-27. При этом установленное там авиационное и радиоэлектроноое оборудование, оптические системы и вооружение были разработаны еще до исторического материализма. Особенных матерных слов благодарности заслуживали бортовые цифровые ЭВМ со шкафами тяжеленных блоков и штепсельных разъемов. Современные, ультра супер передовые КОМПУТЕРЫ вырубленные кирками и топорами!
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У нас також "фантазерів" витачає! Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 9031

Командування ВМС ЗСУ не робило жодних звернень до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію»
21.06.2018 newseditor 1--- боротьба з корупцією, звернення, ЗМІ, Командування ВМС ЗСУ, Марта Богуславець,спростування, Цензор.нет
У зв'язку із появою у соціальних мережах критичних зауважень на адресу Військово-Морських Сил ЗС України щодо нібито звернення Командування ВМС ЗС України до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію», Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомляє, що жодних заяв чи навіть подібних висловлювань посадові особи Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не робили та не спілкувалися з цих питань із цивільними особами.
Окрім того, ця інформація не відповідає офіційній позиції Командування Військово-Морських Сил.
Шановні представники засобів масової інформації! Вкотре звертаємося до вас із проханням не вводити суспільство в оману і користуватися виключно інформацією, отриманою із офіційних джерел.
Нвіщо розповсюджують берехню?
Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 4107
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Tak v rosiji i pensiji i zarplaty na mnogo vyse amerikancev jesly ix poslusat Пропагандисти з РІА "Новости" видали фейк про перевагу російського винищувача Су-57 над американським F-35, посилаючись на невідоме видання - Цензор.НЕТ 292
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Ще трохи про фантазерів.
Я Розенблату не друг, не товариш і не брат, але навіщо брехню розповсюджувати?

Черговий фейк від програми «Наші гроші» про дрони від дружини Розенблата
21.06.2018 newseditor 3--- «HAWK», БпАК «HAWK», БПЛА, закупівлі, Міноборони, Наші гроші, фейк

У зв'язку із появою у медіа просторі повідомлень критичного характеру щодо закупівель БпАК для Збройних Сил України, вкотре повідомляємо, що будь-які закупівлі озброєння та військової техніки здійснюються відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення».
Законодавством не передбачено окремих вимог щодо здійснення попередньої перевірки з боку замовника (Міноборони) осіб, які є власниками підприємств-виконавців. Разом з тим, Законом передбачена перевірка технічних спроможностей підприємства до виконання оборонного замовлення.
Станом на 20.06.2018 року відомство не проводило процедури закупівлі БпАК «HAWK». Також відсутні будь-які рішення щодо прийняття на озброєння зазначених комплексів. Разом з тим, комплекси успішно пройшли визначальні відомчі випробування та підтвердили заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Рішення щодо прийняття їх на озброєння буде прийматись лише після завершення з позитивними результатами підконтрольної експлуатації у Збройних Силах України.
У разі ж прийняття рішення щодо проведення процедури закупівлі комплексів «HAWK», цей процес буде здійснюватися під безпосереднім контролем відповідальних осіб Управління військових представництв Міністерства оборони України, від початку виробництва і до постачання готової продукції до ЗС України.
Матеріали стосовно випробувань БпАК «HAWK» становлять державну таємницю.
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они в 14-м таких тайтов наклепали мама не горюй!... а потом ссылаются на них через инносми....
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Правительство Индии намерено одобрить приобретение у США первой партии из 24 противолодочных вертолетов Sikorsky S-70B на сумму около 2 миллиардов долларов, сообщают индийское интернет-издание Defence Aviation Post. Потребности Индии оцениваются примерно в 100 подобных вертолетов и переговоры с США в этом направлении продолжаются.
Кроме того, власти Индии изучают возможность приобретения у США партии из 12 морских патрульных самолетов P-8I.
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Никак конструкцию до ума довести не могут, а ещё производство надо наладить, массовый, а не еденичный выпуск, найти средства на его закупку, техобслуживание, обучение и переобучение экипажей и техперсонала. Задача не из лёгких.
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ну так русня давно известна своей рукожопостью.
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В четверг, 21 июня, на торжественной церемонии в Форт-Уэрте (штат Техас, США) американская компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции два первых многоцелевых истребителя F-35. Вскоре эти самолеты прибудут на базу Люк (штат Аризона), где турецкие летчики начнут проходить подготовку. Согласно прежним договоренностям между Вашингтоном и Анкарой, турецкие ВВС должны получить более 100 самолетов F-35. Будет ли этот контракт реализован в полной мере, пока неясно, несмотря на то, что Турция входит в список государств, участвовавших в финансировании работ по созданию F-35. В этом списке также Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Норвегия, Австралия, Дания и Израиль, который первым на Ближнем Востоке ввел в боевой состав своих ВВС эскадрилью из 12 самолетов. По некоторым данным израильские F-35 уже неоднократно участвовали в боевых операциях в небе над Сирией, однако эти сведения властями Израиля не комментируются
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание
 
 
 
 
 
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