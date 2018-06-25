 Пропагандисты из РИА "Новости" выдали фейк о превосходстве российского истребителя Су-57 над американским F-35, ссылаясь на неизвестное издание

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
"Это отражается в его (Су-57) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности - во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством", - говорится в материале. По мнению автора статьи в Military Watch, если Турция обзаведется Су-57 вместо F-35, это приобретение сделает воздушный флот страны "значительно более опасным".
Эту новость тут же подхватили другие прокремлевские СМИ, соревнуясь в красоте заголовка: РЕН ТВ ("В США признали превосходство Су-57 над F-35"), Lenta.ru ("В США признали преимущество Су-57 над F-35"), "Царьград" ("Российский самолет-невидимка захватил умы военных аналитиков США") "Московский комсомолец", Life, "Известия", "Газета.Ru" и URA.Ru.
Меж тем "авторитетный американский журнал" Military Watch появился только в феврале и за последний месяц набрал чуть боле 100 тысяч посетителей (у более-менее серьезных СМИ столько обычно набирает 1 материал), причем ссылаются на этот сайт только в России. Доменное имя сайта было зарегистрировано только в феврале 2018 года.
Вот статистика посещаемости сайта:
А вот СМИ, которые ссылаются на него:
Причем ссылаются на него в основном кремлевские издания, и это не удивительно - множество материалов сайта посвящены мощи российского оружия и бессилию Запада перед величием России и Китая. Так, в начале мая "Вести.Ru" (сайт телеканала "Россия 24") процитировали утверждение Military Watch о том, что российский авианосец "Шторм" изменит баланс сразу в трех регионах мира: в Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии. При этом сам корабль планируется построить только к 2025 году. Также этому "американскому сайту" посвящено несколько новостей Sputnik Türkiye - турецкого отделения российского информагентства.
На самом сайте все статьи анонимные, а в разделе "О нас" нет ни слова о владельцах и редакции, однако для журнала об Азиатско-Тихоокеанском регионе The Diplomat пишет некий Абрахам Аит, которого представляют главным редактором Military Watch. В Diplomat его представляют как "военного аналитика, который специализируется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и роли авиации в современных военных конфликтах". Никто из западных СМИ больше на "военного аналитика" не ссылается, однако его пустая страничка есть на прокремлевском сайте Russia Insider (не путать с The Insider).
Что же касается сравнения Су-57 и F-35, то здесь в пользу российского самолета не рискуют высказаться даже российские же эксперты: "Сейчас Су-57 не соответствует требованиям пятого поколения по целому ряду параметров: раньше [предъявляли претензии к] двигателю и заметности. Самолет находится в начале жизненного пути. Его еще будут доводить до ума, потом он пройдет модернизацию. Только потом, когда это получится или не получится, можно будет судить о том, насколько он превосходит четвёртое поколение и были ли оправданы затраты", - пояснил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич в эфире "Национальной службы новостей" в конце мая этого года.
давай, учи вату уму-разуму.
Ведь топор на дистанции 1 метр круче F-35
российский авианосец "Шторм" изменит баланс сразу в трех регионах мира: в Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии
Подводная лодка следует вокруг мыса Горн, чуть не погибает в антарктических морях, в Тихом океане подвергается нападению японского крейсера «Идзумо» и уничтожает его ультразвуковым лучом.
В романе упоминаются многочисленные фантастические научно-технические новшества, используемые на «Пионере». Корпус подводной лодки сделан из сверхпрочного сплава, который позволяет ей погружаться на любые океанские глубины. Источник энергии подводной лодки - термопара, концы которой находятся на разной глубине. Полученное электричество накапливается в супераккумуляторах и используется для электролиза воды. Полученные водород и кислород используются в импульсном детонационном реактивном двигателе. Кроме того, имеется возможность нагревать обшивку корпуса до температуры кипения воды, что позволяет снизить сопротивление движению (паровая смазка) и развить скорость, при которой плавание от острова Пасхи до Владивостока занимает четверо суток.
На лодке установлена развернутая система сонаров, способная давать изображение, и запускаемый в подводное и надводное плавание и в полёт беспилотный аппарат с видеокамерой, работающей в инфракрасном диапазоне. Лодка вооружена ультразвуковым излучателем, приводящим к «разрушению молекулярных связей материи».
Экипаж лодки может выйти за борт на морское дно в водолазных скафандрах уникальной прочности, автономности и скорости плавания. К ним придаются пистолеты, действующие по тому же принципу, что и основное оружие лодки. Для расстёгивания скафандра используется электрод-игла, которым надо провести по шву, отчего он распадается.
Лживая страна, со лживой историей, мнимыми "пабедами", искаженной реальностью восприятия мира.
Тепер на бразильське "борошно", що везуть літаками, може знизитися ціна.
Скоро доведуть всьому світові що лада-каліна краща за мерседеси.
Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Между тем, в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.
Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.
Во первых они открылись! они сняли оболочку(магнитное поле). Это Хьюстон серьезное упущение Пропердона. Второе - они не могут подключиться к полям (нитям) времени. Кхе, кхе у них линза в обратную сторону!!!! повернута. Га-га-га-га.
Вот так вам срань зеленожопая и нада. Сосите сосульку у шиколада. Гы-гыв-гы-гы.Расмешилось с утра.
чего же они свою тяжелую двухдвигательную Сушку сравнивают с легким однодвигательным F-35 ? если сравнивать то давайте с одноклассником с F-22 . но тогда хрень получится . ибо даже не самый удачный ( по мнению тех же западных экспертов ) 35-й круче русского аэроплана . а характеристики 22-ого ( который кстати амеры запретили продавать даже союзникам ) не оставляют русским вообще ни каких шансов
Проходят дни, уходят годы
Рубли уходят по грошу -
Все те же самые уроды
С экрана вешают лапшу
Все в этой жизни преходяще ,
Но не меняется одно -
Большая сила - зомбоящик,
Когда вместо мозгов «говно»
А то накинулись критиковать)
Командування ВМС ЗСУ не робило жодних звернень до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію»
21.06.2018 newseditor 1--- боротьба з корупцією, звернення, ЗМІ, Командування ВМС ЗСУ, Марта Богуславець,спростування, Цензор.нет
У зв'язку із появою у соціальних мережах критичних зауважень на адресу Військово-Морських Сил ЗС України щодо нібито звернення Командування ВМС ЗС України до цивільних осіб із проханням «побороти корупцію», Командування Військово-Морських Сил ЗС України повідомляє, що жодних заяв чи навіть подібних висловлювань посадові особи Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не робили та не спілкувалися з цих питань із цивільними особами.
Окрім того, ця інформація не відповідає офіційній позиції Командування Військово-Морських Сил.
Шановні представники засобів масової інформації! Вкотре звертаємося до вас із проханням не вводити суспільство в оману і користуватися виключно інформацією, отриманою із офіційних джерел.
Нвіщо розповсюджують берехню?
Я Розенблату не друг, не товариш і не брат, але навіщо брехню розповсюджувати?
Черговий фейк від програми «Наші гроші» про дрони від дружини Розенблата
21.06.2018 newseditor 3--- «HAWK», БпАК «HAWK», БПЛА, закупівлі, Міноборони, Наші гроші, фейк
У зв'язку із появою у медіа просторі повідомлень критичного характеру щодо закупівель БпАК для Збройних Сил України, вкотре повідомляємо, що будь-які закупівлі озброєння та військової техніки здійснюються відповідно до Закону України «Про державне оборонне замовлення».
Законодавством не передбачено окремих вимог щодо здійснення попередньої перевірки з боку замовника (Міноборони) осіб, які є власниками підприємств-виконавців. Разом з тим, Законом передбачена перевірка технічних спроможностей підприємства до виконання оборонного замовлення.
Станом на 20.06.2018 року відомство не проводило процедури закупівлі БпАК «HAWK». Також відсутні будь-які рішення щодо прийняття на озброєння зазначених комплексів. Разом з тим, комплекси успішно пройшли визначальні відомчі випробування та підтвердили заявлені виробником тактико-технічні характеристики. Рішення щодо прийняття їх на озброєння буде прийматись лише після завершення з позитивними результатами підконтрольної експлуатації у Збройних Силах України.
У разі ж прийняття рішення щодо проведення процедури закупівлі комплексів «HAWK», цей процес буде здійснюватися під безпосереднім контролем відповідальних осіб Управління військових представництв Міністерства оборони України, від початку виробництва і до постачання готової продукції до ЗС України.
Матеріали стосовно випробувань БпАК «HAWK» становлять державну таємницю.
Кроме того, власти Индии изучают возможность приобретения у США партии из 12 морских патрульных самолетов P-8I.