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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2527) контрабанда (1503) МВД (7560)

 Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков

Бюджет Украины из-за контрабандных схем на таможне теряет 105 млрд гривен в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Размер расходов государственного бюджета – 991,7 миллиарда гривен. Так вот, поступления от таможни в этот бюджет составляют по плану на 2018 год – 343 миллиарда. То есть 34,5% от всего бюджета! Ключевая статья поступлений!  По итогам мая невыполнение в бюджет, даже при таком ущербном плане, около 20 миллиардов. Это цифры, которые знает любой министр в правительстве – очевидность.

А вот другая очевидность. О которой знает каждая дворняга на базаре – вокруг украинской таможни "зарабатывает" огромное количество денег пестрая толпа махинаторов, сильно сокращая поступления в государственный бюджет", - написал он.

Аваков также отметил, что по самым скромным подсчетам экспертов, потери от полутора десятка контрабандных схем составляют – 105 миллиардов гривен в год: "Это больше 10% всего бюджета страны! Больше бюджета Министерства обороны, к примеру ( 82 миллиарда), или бюджета МВД ( 60 миллиардов со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧСниками и другими!). Это почти 4 миллиарда долларов в год для Украины. За эти деньги можно было бы купить, как сказал на заседании Кабмина министр Полтарак – новейшие дивизионы Patriot, и закрыть куполом безопасности ПВО всю территорию Украины, к примеру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада поддержит инициативы Кабмина по борьбе с контрабандой, - Парубий

"Начатый "крестовый поход" против контрабанды - это не политическая борьба, не перераспределение влияния и "потоков" - это честный разговор для взрослого общества. И да, борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но, если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны – решил подставить плечо и вмешаться. И будем стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих, если что. В этом по-другому нельзя.

Думаете, не видим рисков? Противник в этой борьбе очень ресурсный. И "ответку" пришлют, и дискредитацию организуют – но, мы собрались – очень честно поговорили и приняли решение впрягаться! Жестко, честно, бескомпромиссно.. нетерпимо и к своим, и к чужим", - подчеркнул глава МВД.

Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков 01
Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков 02
Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/n3073252
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Насправді контрабанда знищує Україну і втрати не 105 млрд грн а 105 млрд доларів! Через те що все в Україну завозиться контрабандою в Україні не будуються заводи з виробництва самого необхідного обладнання, побутової електроніки, побутової техніки, товарів масового споживання! Навіщо будувати в Україні заводи, коли можна завести контрабандою і отримати прибутки? За 27 років влада не змогла припинити контрабанду, влада навпаки сама організовувала контрабанду!!!! Тому надіятись що чергова влада зупинить контрабанду - це дитячі мрії, бо вже зараз лунають смішні та нереальні оцінки втрат від контрабанди, якихось 105 млрд грн! Ха-ха! Одних тільки смартфонів та комп'ютерів завозиться в рік на більшу суму! А ше ж є телевізори, холодильники, пральні машини, різна електроніка, автомобілі і запчастини, сільгосптехніка і запчастини до неї, верстати, технологічне обладнання! Все це йде контрабандою і суми там на мільярди доларів по кожному напрямку! Зупинити контрабанду можна виключно економічними інструментами - відмінивши ПДВ як податок який системно формує контрабанду та корупцію в державі! Якби не було ПДВ, всі товари йшли б легальним шляхом, бо сьогодні контрабандисти виживають виключно через наявність ПДВ та необхідність сплати 20% від вартості завезеного товару ще до його продажу в торгових мережах, а це просто вбиває торгівлю та виробництво! Будь яке обладнання завезти для організації виробництва - плати 20% вартості при розмитнення, а це ж мільйони та мільярди доларів! А потім завозити сировину і знову плати 20% від вартості, ще до того як ти виробив продукцію та реалізував! На таких ідіотських умовах ніхто в Україні розвивати виробництво не буде! Тому ПДВ потрібно відмінити, а замість нього ввести податок з обігу, який буде автоматично сплачуватись при перерахуванні коштів, навіть без участі податкової та бухгалтерів! Банк сам буде з кожної операції віднімати 3-5% податку та відправляти на казначейський рахунок! Ми маємо радикально спростити ведення бізнесу в Україні, а це можливо тільки за умови ліквідації таких складно адмініструємих податків як ПДВ!
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На пятый год это выглядит как признание в преступлении против государства. Ибо все это время вы позволяли грабить, прикрывать схемы и потоки. И вся эта "борьба"- пилюля пиара для лохов.
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Чому ж перерозподіл корупційних доходів - теж дуже корисна річ, для тих, то "боротьбу" затіває Бюджет України через контрабандні схеми втрачає 105 млрд гривень на рік, - Аваков - Цензор.НЕТ 845
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як би про це казав хтось інший...
а так виглядає, що гроші на вибори потрібні?! Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков - Цензор.НЕТ 1275
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а нахуя ви при власти дирявий помогаешь грабить
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Не просто так наперсточники сидели тихо 4 года, а на 5-ый гуртом выступили против контрабанды. Следите за руками и красотой игры.
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Вибори скоро, час "приватизовувати" потоки на митниці.
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Как самокретично Рюкзаков запел. Ну в етом мире чудес не бывает. Если кто то теряет то кто то находит. И того кто нашел можно сразу вычислить по мордам у етой власти.
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напомнило (со смыслом)
***
ночь... мирно сопят муж и жена.
вдруг муж, гаишник, как заорет сквозь сон
- фура! петрович - фууууура! не пропустииии...
жена, погладпив по голове мужа
- ччччч... она пустая.... ччччч
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Это итог того как аваков и его мусорня борется с бюджетнми схемами 4 года - 105 млрд. А я почему-то уверен - 210.
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Не пойму только чего Рюкзаков сам себе могилу роет перед выборами. Ведь из етих его заявлений можно сделать только два вывода.
1. Власть сама занимается контрабандой
2. Власть за 5 лет не имела желания или компетенции побороть контрабанду.
Так или иначе ету власть коленом под хвост, а лучше на нары.
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Роттердам+? Очищение банковской системы? Национализация убытков и приватизация доходов? Рыночные цены без рынка? Этого не достаточно. Контрабанда это минимум -30% от цены любого ввезённого на территорию страны товара. А если учесть возврат НДС который получают пиджаки 23% (от той же Польши к примеру) то такие товары частенько продаются за цену, которая даже ниже чем в Польше. Потребители данных товаров создают убытки бюджету покупая подобные товары по низким ценам и в свою очередь сдерживают рост цен товаров на внутреннем рынке страны, чем сдерживают тем самым рост ВВП. Пэрэсичный должен платить минимум на 30% больше за всё, но не за газ. За газ на 60%.
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Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год

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За 4 года Вашего правления сколько Украина только на контрабанде потеряла?
Почти пять!!!! траншей МВФ. И куда Вы смотрите? В кошелек, типа сколько контрабанда отстегнула и тут же в МВФ "Дайте денег!"
И вопрос. Откуда Вы знаете, что именно 105 миллиардов теряет бюджет Украины? Чтобы эту цифру подсчитать, надо знать все схемы, какие потери по каждой схеме, т.е. знать бухгалтерию контрабандистов, а значит и их самих!
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У президента Порошенко на первом сроке руки не дошли до контрабанды. На втором сроке он это исправит.
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І заодно офшори привладних поцанчиків недоотримують пару мільярдів зелених Бюджет України через контрабандні схеми втрачає 105 млрд гривень на рік, - Аваков - Цензор.НЕТ 6583
Слава контрабанді яка знижує ціни на імпортні товари та обмежує апетити місцевих бариг!
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Как можно серьезно говорить о каких то суммах? Контрабанда дает удешевление товара для конечного покупателя. То есть некоторые люди не смогут себе позволить товар из за его цены которая сформировалась из за высоких пошлин и налогов. Товары не будут покупать и в бюджет ни хрена не попадет, а пока власть будет считать что чем больше налог тем больше поступление в бюджет ничего хорошего не будет. Нужно создать условия когда возить контрабанду будет не выгодно, а не перераспределять коррупционные денежные потоки под предлогом благих целей.
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Контрабанда, налоги
конечно это завязанные материи
Но это всё шум
Главный вопрос -- как их тратят
И если это законно, пусть эти налоги будут высокие.
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Это не наше дело, но мы тоже хотим таможню крышевать-я увидела в прочитанном только это.
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Та ты шо, а игрока, легкие наркотики, проституция и т.д. что можно легализовать, сколько уходит бабла
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Аваков, надеюсь, своего сына за рюкзаки ты хотя бы ругал?
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СБУ и МВД возглавляют коррупцию в Украине вместе с остальной властью.Ворон ворону глаз не выклюет.Драли,дерут и будут драть 7шкур с быдла,за них голосующих.Громче всех кричат Держи вора!!.
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из-за того, что ваше кодло обрекает жить украинцев без идеи у нас вообще идет гибридная война, снявши голову по волосам не плачут, а если кто все же лицемерно рыдает по этому поводу, то каждому понятно, что это из-за какого именно это желания на самом деле.
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Не знаю как у Вас, а у нас идея есть. Эта идея - хорошо жить, ездить по хорошим дорогам, иметь хорошую медицину и дороги, иметь простые и быстрые административные услуги от государства и минимальный гос аппарат. Уж не знаю какая еще "высшая" идея нужна НОРМАЛЬНОМУ человеку....
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хватит врать-то, ведь это вообще не ваша идея, сами вы даже что определяет человека не знаете и уж тем более откуда вам знать как определить в этом деле норму, не смешите лучше окружающих, а то трагикомедия получается
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Только забывают рассказать, что все эти пошлины акцизы заплатят не контробандисты, а простые покупатели граждане Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков
 
 
 
 
 
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