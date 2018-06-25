 Бюджет Украины из-за контрабандных схем теряет 105 млрд гривен в год, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

"Размер расходов государственного бюджета – 991,7 миллиарда гривен. Так вот, поступления от таможни в этот бюджет составляют по плану на 2018 год – 343 миллиарда. То есть 34,5% от всего бюджета! Ключевая статья поступлений! По итогам мая невыполнение в бюджет, даже при таком ущербном плане, около 20 миллиардов. Это цифры, которые знает любой министр в правительстве – очевидность.

А вот другая очевидность. О которой знает каждая дворняга на базаре – вокруг украинской таможни "зарабатывает" огромное количество денег пестрая толпа махинаторов, сильно сокращая поступления в государственный бюджет", - написал он.

Аваков также отметил, что по самым скромным подсчетам экспертов, потери от полутора десятка контрабандных схем составляют – 105 миллиардов гривен в год: "Это больше 10% всего бюджета страны! Больше бюджета Министерства обороны, к примеру ( 82 миллиарда), или бюджета МВД ( 60 миллиардов со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧСниками и другими!). Это почти 4 миллиарда долларов в год для Украины. За эти деньги можно было бы купить, как сказал на заседании Кабмина министр Полтарак – новейшие дивизионы Patriot, и закрыть куполом безопасности ПВО всю территорию Украины, к примеру".

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"Начатый "крестовый поход" против контрабанды - это не политическая борьба, не перераспределение влияния и "потоков" - это честный разговор для взрослого общества. И да, борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но, если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны – решил подставить плечо и вмешаться. И будем стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих, если что. В этом по-другому нельзя.

Думаете, не видим рисков? Противник в этой борьбе очень ресурсный. И "ответку" пришлют, и дискредитацию организуют – но, мы собрались – очень честно поговорили и приняли решение впрягаться! Жестко, честно, бескомпромиссно.. нетерпимо и к своим, и к чужим", - подчеркнул глава МВД.





