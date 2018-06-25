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 Политика Украины
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 Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Некомплект изначально заложен в самой структуре армии, - Бутусов

На сегодняшний день укомплектованность бригад Вооруженных Сил Украины на фронте составляет менее 50%. К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек, или батальон, в котором 200 военнослужащих держат фронт в 10–11 километров.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA.

Причем, по его словам, на бумаге цифры укомплектованности выше. Но цифрами военное командование манипулирует. В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей.

"То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения, - отмечает Бутусов. - Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону - 250 тысяч человек, фактическая - 230, а штатная численность - свыше 330 тысяч. То есть армия по факту является кадрированной, и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, когда это остро необходимо, а когда-нибудь потом, когда будет объявлена мобилизация, и придут люди, что наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату".

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Развернуться в боевую линию! Все. Всех убили", - канадские инструкторы готовят украинских бойцов на Яворовском полигоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073251
 
 
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Так , згоден з Вами !
ШкодА тільки , що ці безмозглі потвори продаються за москальські копійки і не можуть збагнути , що в 2019 - му році в нас буде всього два варіанта - Порох або криваве пуйло !
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Та вони тих москальскіх копійок, скоріше всьго і не бачать. Ну може 100...200 грн. за «пастаять пару часов, на Банкавой».Основне нафтобабло дістається пастухам, що керують цим стадом зрадоідіотів.
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Ну, это говорит о том, что полномасштабный конфликт наверху считают вполне вероятным и структуру строят исходя их него, а не из потребностей объединенной операции.
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тобто - якщо буде "полномасштабный конфликт" то ті , хто "наверху" одразу посідають у закуплені Аваковом гелікоптери і втечуть геть ?
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экспЁрд на экспЁрде и экспЁрдом погоняет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Некомплект изначально заложен в самой структуре армии, - Бутусов
 
 
 
 
 
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