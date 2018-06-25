 Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Некомплект изначально заложен в самой структуре армии, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье для ZN.UA.

Причем, по его словам, на бумаге цифры укомплектованности выше. Но цифрами военное командование манипулирует. В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей.

"То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения, - отмечает Бутусов. - Некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Максимальная численность ВСУ по закону - 250 тысяч человек, фактическая - 230, а штатная численность - свыше 330 тысяч. То есть армия по факту является кадрированной, и готовится воевать комплектными войсками не сейчас, когда это остро необходимо, а когда-нибудь потом, когда будет объявлена мобилизация, и придут люди, что наполнить боевые подразделения реальными бойцами по штату".

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. Почему воины уходят?".

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