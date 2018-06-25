EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1290  19
Материалы по теме:
Все про:Денисова (201) омбудсмен (370) Сенцов (592) Кольченко (202) Клых (178) Сущенко (384) Балух Владимир (151)

 "В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - Денисова требует от РФ срочно допустить ее к украинским политзаключенным

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская сторона отказала ей в видеосвязи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить мне доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, удерживающимся в РФ и оккупированном Крыму.

Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе. ДОКУМЕНТ

Омбусмен подчеркнула, что российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке, а их адвокаты говорят обратное: "Все это вызывает большое беспокойство и недоверие".

"Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...", - сообщила она.

"Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" - добавила Денисова.

Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют, - Денисова требует от РФ срочно допустить ее к украинским политзаключенным 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073247
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему бы не говорить "требую от пухyйлана"? Педерашка большая и мифическая - что от нее можно требовать? Называйте уже конкретных преступников по именам. А то россия...россия...
 показать весь комментарий
 
ПАСЕ 28 июня проведет дебаты!!! по украинским политзаключенным"(С)
люди голодують і теплять знущання тижнями і роками!
Їм мало Володі Жемчугова? Закатованих Українців- Рибака і Чубенко
Чогось не чуть чавелла - захисників? Де имоги " празрачного расследования"?!
 показать весь комментарий
 
 
в очередной раз обратилось …. мы требуем ….. озаботились...… Уважаемые, вы о чем ? Как можно от нелюдей требовать то, что им чуждо ? Олега жаль.....
 показать весь комментарий
 
 
А жив ли вообще Олег?
Что бы не получилось так...что гебня это озвучит по окончанию их штопаного чемпионата мира....
 показать весь комментарий
 
 
До конца ЧМ еще 3 недели. Для Сенцова это приговор.
 показать весь комментарий
 
 
Лише не треба гістеричного тону. Бо кацапи все роблять саме для того, щоб "дЄнісови" влаштовували гістерії, а не робили свою справу послідовно і з холодною головою.
 показать весь комментарий
 
Да плевал хремль на всех . Чтото и маоазийское расследование замолчало и англичане про Скрипаля молчат.
А коррумпированная Европа пытается вернуть рашку в ПАСЕ - у них дырка в 53 млн долларов.
И НЕ СТЫДНО ОЗАБОЧЕННЫМ КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ
 показать весь комментарий
 
 
и никого из ролерастов і зєврополиткорректніх циников єто не чешет...они знают,что на самом деле происходит...не хотят портить отношения с касабами...купленніе на разніе ладі приспособленці..
потом, если не дай Господи! что-то плохое случиться
яросно помашут своими латексніми панталонами в знак "глубокой озабоченності"
Как мерзко все єто виглядит и пахнет еще гаже!
 показать весь комментарий
 
 
Канцлерина провела комсомольскую молодость на Донбассе.
Вы действительно считаете что они НЕ одна компания ?
 показать весь комментарий
 
 
Не допускайте Москалькову до Вишинського, бо він громадянин України та ще росія порушила усі домовленості.
 показать весь комментарий
 
 
НЕ КОРМИИТЬ Вышинского- пусть Европа шито попробует тявкнуть или озаботится
 показать весь комментарий
 
 
А почему украинские правозащитники перестали вспоминать военнопленных. Ведь до сих пор неясно кто из них ЗА 4 ГОДА ВОЙНЫ ЖИВ .
Почему не дают интервью крупным мировым СМИ? Или только кацапы имеют право пистеть про ромов в Украине? А Украина молчит ? Опять каникулы - гАспада ДЕПУТАТЫ
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дамочка, да вы истеричка.
 показать весь комментарий
 
лучшего оскорбления не придумать ! "У відеозв'язку з Олегом відмовили. Фото не надають", - Денісова вимагає від РФ терміново допустити її до українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 1334
 показать весь комментарий
 
Если не дают даже фотографии, то всё ясно, в общем.
 показать весь комментарий
 
 
На днях смотрел «Сила воли» - биографическую спортивную драму о чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнсе, который выиграл рекордные четыре золотые медали на Олимпийских играх 1936 в Берлине. На фоне яркого примера того, как человек добился спортивных вершин, когда спортивные функционеры были против него, не осталось без внимания и другое. Насколько сильно в фильме все напомнило сегодняшнюю московию! Как МОК закрывал глаза на репрессии нацистов, согласившись на проведение Игр в Германии; с чем гитлер и его окружение ассоциировали для себя Олимпиаду... Попустительство в малом привело в дальнейшем к великой трагедии... Вот и сегодня, боясь потерять вложенный капитал в мордор, Запад попустительствует путену. Как 80 лет назад, так и сегодня "озабоченность", "надежды на диалог" ни к чему хорошему не приведут. Не зря ведь в 2014 году в росгазете Известия рос.политолог Мигранян, оправдывая путена, написал "гитлер был эффективным менеджером, просто он стал заложником эпохи"...
 показать весь комментарий
 
Не ищите глубины там где мелко.
Евроколхоз жив исключительно российским газом. Иначе у них всё встанет и рухнет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - Денисова требует от РФ срочно допустить ее к украинским политзаключенным
 
 
 
 
 
 вверх