 "В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - Денисова требует от РФ срочно допустить ее к украинским политзаключенным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.
"МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить мне доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, удерживающимся в РФ и оккупированном Крыму.
Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала Денисова.
Омбусмен подчеркнула, что российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке, а их адвокаты говорят обратное: "Все это вызывает большое беспокойство и недоверие".
"Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...", - сообщила она.
"Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" - добавила Денисова.
Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
люди голодують і теплять знущання тижнями і роками!
Їм мало Володі Жемчугова? Закатованих Українців- Рибака і Чубенко
Чогось не чуть чавелла - захисників? Де имоги " празрачного расследования"?!
Что бы не получилось так...что гебня это озвучит по окончанию их штопаного чемпионата мира....
А коррумпированная Европа пытается вернуть рашку в ПАСЕ - у них дырка в 53 млн долларов.
И НЕ СТЫДНО ОЗАБОЧЕННЫМ КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ
потом, если не дай Господи! что-то плохое случиться
яросно помашут своими латексніми панталонами в знак "глубокой озабоченності"
Как мерзко все єто виглядит и пахнет еще гаже!
Вы действительно считаете что они НЕ одна компания ?
Почему не дают интервью крупным мировым СМИ? Или только кацапы имеют право пистеть про ромов в Украине? А Украина молчит ? Опять каникулы - гАспада ДЕПУТАТЫ
Евроколхоз жив исключительно российским газом. Иначе у них всё встанет и рухнет.