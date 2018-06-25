 "В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - Денисова требует от РФ срочно допустить ее к украинским политзаключенным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить мне доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, удерживающимся в РФ и оккупированном Крыму.

Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала Денисова.

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Омбусмен подчеркнула, что российская сторона постоянно убеждает мир, что с ними все в порядке, а их адвокаты говорят обратное: "Все это вызывает большое беспокойство и недоверие".

"Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...", - сообщила она.

"Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" - добавила Денисова.

Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".