 ПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - заявил Арьев.

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