EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  345  24
Материалы по теме:
Все про:Арьев (500) ПАСЕ (1185) политзаключенные (842)

 ПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил, что дебаты по украинским политзаключенным пройдут в ПАСЕ в четверг, 28 июня.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - заявил Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ

ПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073244
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путин - это трусливый террорист, который берет заложников из соседней страны, чтобы обменять их на свои условия
 показать весь комментарий
 
Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. Видео
Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. ВидеоБольшинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
Большинство украинцев не собираются ехать в Крым на отдых, в качестве причин указывают как оккупацию полуострова, так и высокие цены.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует видеоматериал "Крым Реалии".
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
http://hronika.info/videonovosti/328372-ukraincev-sprosili-sobirayutsya-li-oni-otdyhat-v-krymu-video.html
На цьому від

"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", "Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает", "В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже", "Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины", "Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", - говорят украинцы.
Опрос на видео - с 14:19.
http://hronika.info/videonovosti/328372-ukraincev-sprosili-sobirayutsya-li-oni-otdyhat-v-krymu-video.html
На цьому відео зрозуміло що таке росія, Крим, окупований Донецьк...Тому там і арештовують українців.
 показать весь комментарий
 
Навряд чи подобається, бо слухав опитування з цього приводу. Просто сміються з кацапських дебілів.
 показать весь комментарий
 
Це кацапи над ними насміхаються. І зневажають. Скоро будуть референдуми і путін ввєді кричати.
 показать весь комментарий
 
 
І це теж є. Скажімо, що це з обох боків і добре виховує німців
 показать весь комментарий
 
 
А доживет ли Сенцов до 28 ? Он уже долго голодает.
Перед ПАСЕ может пора организовать протесты уже сегодня против бесчеловечного режима хремля. А то некоторые коррупционные силы в ПАСЕ пытаются эту звериную рашу вернуть . Если вернут- ЭТО ,К ПОЗОРУ ЕВРОПЫ , БУДЕТ ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА АГРЕСССОР И УБИЙЦА В ПАСЕ
 показать весь комментарий
 
 
Арьев, сделайте депутатский запрос СБУ и контрразведке по поводу лагерей ромов. Это явно хремль старается. - создает неприглядные картинки для ЕС . Вставляет палки в колеса Украины на пути европейского выбора .
Модет когохто пора департировать или посадить ? Например ново украинца Новинского
 показать весь комментарий
 
 
Пишіть його справжнє прізвище - Малхасян ПАРЄ 28 червня проведе дебати щодо українських політв'язнів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8970
 показать весь комментарий
 
 
Это значит Новинский гражданин Украины, рагки, Армении?
 показать весь комментарий
 
 
Скільки у нього паспортів невідомо.
 показать весь комментарий
 
Вопрос к СБУ- сколько паспортов у Новинского ? Или им все по барабану
 показать весь комментарий
 
Це питання до імміграційної служби, а від СБУ ряд повноважень забирають. Живіть по-новому ПАРЄ 28 червня проведе дебати щодо українських політв'язнів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9795
 показать весь комментарий
 
 
дебатировать можно годами... а у голодающего Человека жизнь вытекает по-минутно...
 показать весь комментарий
 
 
такое впечатление,что они єто осознают и тянут время абсолютно преднамеренно!
 показать весь комментарий
 
 
ничтожества жаждут власти на костях Людей!
 показать весь комментарий
 
 
Дебаты срочные или обычные? Есть разница.
 показать весь комментарий
 
Мог бы Арьев выйти на трибуну вне списка и озвучить проблему?
 показать весь комментарий
 
Не разбираюсь в этой процедуре, потому и спрашиваю. Помню, что были варианты - дебаты срочные или обычные. Если срочные, то предполагается некая резолюция, если обычные - просто поговорить. Как-то так.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев
 
 
 
 
 
 вверх