 ПАСЕ 28 июня проведет дебаты по украинским политзаключенным, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - заявил Арьев.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - заявил Арьев.
Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. ВидеоБольшинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
Большинство украинцев не собираются ехать в Крым на отдых, в качестве причин указывают как оккупацию полуострова, так и высокие цены.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует видеоматериал "Крым Реалии".
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
http://hronika.info/videonovosti/328372-ukraincev-sprosili-sobirayutsya-li-oni-otdyhat-v-krymu-video.html
На цьому від
"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", "Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает", "В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже", "Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины", "Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", - говорят украинцы.
Опрос на видео - с 14:19.
http://hronika.info/videonovosti/328372-ukraincev-sprosili-sobirayutsya-li-oni-otdyhat-v-krymu-video.html
На цьому відео зрозуміло що таке росія, Крим, окупований Донецьк...Тому там і арештовують українців.
Про що з тими мармизами дебатувати.. Вони всі хворі.
Перед ПАСЕ может пора организовать протесты уже сегодня против бесчеловечного режима хремля. А то некоторые коррупционные силы в ПАСЕ пытаются эту звериную рашу вернуть . Если вернут- ЭТО ,К ПОЗОРУ ЕВРОПЫ , БУДЕТ ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА АГРЕСССОР И УБИЙЦА В ПАСЕ
Модет когохто пора департировать или посадить ? Например ново украинца Новинского