 Венгрия пока не решила, будет ли блокировать признание Украины страной-аспирантом на саммите НАТО, - Сийярто

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью для "Европейской правды".
Как заявил министр, по этому вопросу пока идут переговоры.
"По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут. И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - заявил он.
"Украина в годовом национальном плане в рамках НАТО обещала сохранять уважение к правам национальных меньшинств. С принятием закона об образовании произошло обратное. А вы серьезно относитесь к документам НАТО, не так ли? Поэтому мы предложили Киеву вариант: почему бы вам не сделать исключение из образовательного закона для языков стран-членов НАТО? Но когда Украина выполнит наши требования или условия (по выполнению рекомендаций "Венецианки". – Ред.), мы вернемся к прежней политике в отношении вашей страны за одну секунду, даже быстрее!" - добавил он.
Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
https://www.youtube.com/watch?v=epOXgGksRak
Сумно,але европейці за таку недалекоглядність ще постраждають і пошкодують!
Яке діло Угорщині до української освіти українською мовою, алло?! Хай йдуть в жо...
В Криму жили українці. А не рузке. І якщо вони чомусь вважали себе рузке - то хай би валили на расію.
Так і на Закарпатті. Якщо хтось вважає себе угорцем - чемодан, вокзал, Угорщина. А якщо хочеш жити на українські землі - то ти українець, от і вчи мову.
Якщо наша влада зараз прогнеться перед цим шантажем, цим самим вона подарує сусідушками черговий кусок нашої землі.
чтоб - да... так - нет..