 Венгрия пока не решила, будет ли блокировать признание Украины страной-аспирантом на саммите НАТО, - Сийярто

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью для "Европейской правды".

Как заявил министр, по этому вопросу пока идут переговоры.

"По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут. И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - заявил он.

"Украина в годовом национальном плане в рамках НАТО обещала сохранять уважение к правам национальных меньшинств. С принятием закона об образовании произошло обратное. А вы серьезно относитесь к документам НАТО, не так ли? Поэтому мы предложили Киеву вариант: почему бы вам не сделать исключение из образовательного закона для языков стран-членов НАТО? Но когда Украина выполнит наши требования или условия (по выполнению рекомендаций "Венецианки". – Ред.), мы вернемся к прежней политике в отношении вашей страны за одну секунду, даже быстрее!" - добавил он.

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Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.