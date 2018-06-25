EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  1036  29
Все про:Венгрия (638) НАТО (5875) Сийярто (30)

 Венгрия пока не решила, будет ли блокировать признание Украины страной-аспирантом на саммите НАТО, - Сийярто

Венгрия пока не приняла решение о блокировании подтверждения статуса "страны-аспиранта" для Украины на саммите Североатлантического альянса в июле.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью для "Европейской правды".

Как заявил министр, по этому вопросу пока идут переговоры.

"По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут. И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - заявил он.

"Украина в годовом национальном плане в рамках НАТО обещала сохранять уважение к правам национальных меньшинств. С принятием закона об образовании произошло обратное. А вы серьезно относитесь к документам НАТО, не так ли? Поэтому мы предложили Киеву вариант: почему бы вам не сделать исключение из образовательного закона для языков стран-членов НАТО? Но когда Украина выполнит наши требования или условия (по выполнению рекомендаций "Венецианки". – Ред.), мы вернемся к прежней политике в отношении вашей страны за одну секунду, даже быстрее!" - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3073243
 
 
VEhrdlVXOWtRelF3VEc1U2FqbEhRVEJaVEZGMmFUaDJNRW96VVd0T1Eya3dTalU0TUVwTVVYUmtRemt3VEZCU1owNUROREJaT0QwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
це Європу нічому не вчить,в котрий раз!
Сумно,але европейці за таку недалекоглядність ще постраждають і пошкодують!
 показать весь комментарий
 
 
Поки Угорщина і Україна знаходять шляхи вирішення дуже складної проблеми освіти українською мовою. Все буде добре!
 показать весь комментарий
 
 
Угорщина і Україна знаходять шляхи вирішення дуже складної проблеми освіти українською мовою???
Яке діло Угорщині до української освіти українською мовою, алло?! Хай йдуть в жо...
 показать весь комментарий
 
 
Таке діло, що в Закарпатті живуть мадяри.
 показать весь комментарий
 
На Закарпатті живуть Українці. А мадяри живуть в Угорщині.

В Криму жили українці. А не рузке. І якщо вони чомусь вважали себе рузке - то хай би валили на расію.

Так і на Закарпатті. Якщо хтось вважає себе угорцем - чемодан, вокзал, Угорщина. А якщо хочеш жити на українські землі - то ти українець, от і вчи мову.
Якщо наша влада зараз прогнеться перед цим шантажем, цим самим вона подарує сусідушками черговий кусок нашої землі.
 показать весь комментарий
 
 
ну так поедь на закрпатье и расскажи кому и куда ехать. и сразу засекай через сколько тебя пошлют и поджопников набьют
 показать весь комментарий
 
Не нужна им никакая земля. Им нужно что бы Украина за свой счет поставляла для них готовые юниты для уплаты налогов. Мы такому гражданину с рождения за свой счет предоставляем социальные услуги (бесплатную медицину, образование на венгерском, детские и пр.) а они ему по достижению зрелости паспорт и приглашение платить налоги в Венгрии в виде уже дееспособного рабочего. Украина возится с куколками, а Венгрии достанутся "бабочки".
 показать весь комментарий
 
Припарили эти жрущие с руки Путлера и подлизывающие кремлядям дупы.
 показать весь комментарий
 
 
Мадьяры пытаются жопой на двух стульях усидеть:и кремлевское бабло отработать,и с ЕС и НАТО не посраться.
 показать весь комментарий
 
 
Це Трамп ще не вирішив. А не "сіятро".
 показать весь комментарий
 
 
антигубозакотин по одной таблетки 10 раз в день... употребляй тогда поможет...
 показать весь комментарий
 
Дожилися! Якась срана Венгрія буде вирішувати долю України. Це все завдяки нашому аморальному, корумпованому, жадібному і непатріотичному керівництву до нас відносяться так зверхньо. Політики, бізнесмени, довбані артисти і спортсмени їздять по Європі і москвам, "дєлают бабкі" а інформаційна війна програна яка власне нами і не розпочиналась. Всім похер. Вибачте за емоції. Зайдіть в любий київський генделик - одна русская речь і попса, патріотизмом там не пахне. Що ж тоді казати про Одесу, Харків, Суми, Чернігів,Миколаїв, Херсон і т.д. Влада нічого не зробила, щоб ментальність ціх регіонів повернути в сторону нашої України.
 показать весь комментарий
 
 
Ми ще не вирішили чи позбавимо "двопаспортних" мадярів українського громадянства і чи бува не введемо візи навіть для "одноденних човників-спекулянтів".
 показать весь комментарий
 
Та насрати на мадьярів та їх витебеньки. Тиск на цих ху*ових недоносків має рости. Ми повинні диктувати умови, а мадьяри ідуть нах.
 показать весь комментарий
 
Не приймуть в "аспірантуру" через огрів в приймальній комісії? А навіщо гроші платників податків просираються на участь в цих бесполєзних самітах?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия пока не решила, будет ли блокировать признание Украины страной-аспирантом на саммите НАТО, - Сийярто
 
 
 
 
 
 вверх