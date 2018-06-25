 За неделю на водных объектах погибли 39 человек, на пожарах - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, в течение недели возник 1 чрезвычайная ситуация.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 535 чрезвычайных событий. В результате принятых мер спасено 111 человек.

"Ликвидировано 2 тыс. 47 пожаров, спасены на пожарах 59 человек и не допущено уничтожение огнем 440 зданий и 38 ед. техники. На пожарах погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 599 тыс. грн", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 347 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 782 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

Вместе с тем, по данным спасателей, в течение недели на водных объектах погибли 39 человек.