EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  348  21
Все про:выборы (20373) Порошенко (15021) Турция (1969) Эрдоган (385)

 Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал он.

Президент добавил, что Украина настроена на развитие украинской-турецкого стратегического партнерства и углубление взаимодействия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции, его уже поздравили Орбан, Аббас и другие мировые лидеры

Как сообщалось ранее, согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий президент Турции набрал более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073236
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мріє щоб його привітали через рік , а доти завидує карлику та єрдогану
 показать весь комментарий
 
 
Виконує свої обов'язки як Президент України. А про що він мріє- не твоє діло.
 показать весь комментарий
 
А що іще лишається робити...
Обрали, так обрали..
 показать весь комментарий
 
 
Поздравил по сути диктатора. Он и сам бы не против так же, как и Эрдоган пристроится. А всех несогласных - к ногтю. Как в Турции.
 показать весь комментарий
 
 
для этого надо иметь железные яйца
Петр Алексеевич вальнул бы самолет роспедерации если бы он залетел в небо Украины?
отож
 показать весь комментарий
 
 
да хоть три раза вибачився
от тех которые заблудились надо было с говном смешать
и вернуть назад в холодильнике
и выбачиться потом
псы. остальные репу бы почесали перед тем как ехать
 показать весь комментарий
 
 
Їх і змішали з лайном, цих "заблукавших".

25.06.18 01:21 МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж
 показать весь комментарий
 
Це ти не хочеш про них знати, аби мати можливість лайном в Порошенко кидатися.
 показать весь комментарий
 
Мечта парашенко. завидует, ночи не спит, думает как на 2-ой срок переназначиться.
 показать весь комментарий
 
 
а у тебя в методичке для порохоботов что написано?
 показать весь комментарий
 
 
хм. логика просто тупорылая. Подскажу тебе, я ещё ахент Кремля, Рука мацквы...путин фуйло тебе на бестолковый лоб! Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини - Цензор.НЕТ 4051
 показать весь комментарий
 
 
Нашо підказувати- в мене методичка є. Там написано, що з лайна агенти погані. )))
 показать весь комментарий
 
а шо? тєма с "пріятним общэншєм" заглохла? нема де і кого обговорювати і срач розводити? Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини - Цензор.НЕТ 767
 показать весь комментарий
 
 
А про обрання Ердогана є що сказати- чи ти лише банальний флудер та провокатор?
 показать весь комментарий
 
добре що поздоровив, треба розуміти вчасно!
до Ердогана Петру) прийдеться звертатися - Кримських татар хто хуйлостана витягав, отож!
а те що не буде перемоги у Петра на виборах - будем сподіватися!
 показать весь комментарий
 
 
Однотуровый Эрдоган. согласно подсчету 99%. пердоган набирает 52%. А его партия всего то 42% Порошенко привітав Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини - Цензор.НЕТ 8299
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
 
 
 
 
 
 вверх