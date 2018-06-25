 Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал он.
Президент добавил, что Украина настроена на развитие украинской-турецкого стратегического партнерства и углубление взаимодействия.
Как сообщалось ранее, согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий президент Турции набрал более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.
Обрали, так обрали..
Петр Алексеевич вальнул бы самолет роспедерации если бы он залетел в небо Украины?
отож
от тех которые заблудились надо было с говном смешать
и вернуть назад в холодильнике
и выбачиться потом
псы. остальные репу бы почесали перед тем как ехать
25.06.18 01:21 МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж
до Ердогана Петру) прийдеться звертатися - Кримських татар хто хуйлостана витягав, отож!
а те що не буде перемоги у Петра на виборах - будем сподіватися!