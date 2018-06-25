 Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - написал он.

Президент добавил, что Украина настроена на развитие украинской-турецкого стратегического партнерства и углубление взаимодействия.

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Как сообщалось ранее, согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий президент Турции набрал более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.