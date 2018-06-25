 "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове. ФОТОрепортаж

19-летний Давид Поп из Мукачево, который получил два ножевых ранения, рассказал "Радіо Свобода" о произошедшем, передает Цензор.НЕТ.

Поп получил колотые раны грудной клетки и правого плеча. Он был прооперирован и сейчас его состояние стабильное.

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По словам парня, когда ночью на лагерь напали, он спал в сооруженном из подручных материалов временном жилье.

"Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток. Нас было около 10 человек и нападавших где-то столько же. В лагере были дети. Они нападали на нас с ножами. Я в этот лагерь приехал в субботу, а вечером произошло это. Нападавшие кричали, чтобы мы убирались прочь оттуда", – рассказал потерпевший.







Парень понимает украинский язык, но говорит очень плохо.

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На месте, где располагался табор, продолжаются следственные действия. По словам охранника фирмы, которая находится неподалеку, жители лагеря прибыли примерно две недели назад и вело себя тихо.

Председатель общественной организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко рассказал, что в лагере проживало более 10 бродячих ромов из Закарпатья, которые зарабатывали сбором макулатуры и металла.

"Я предлагал властям выделять временные участки под кемпинги, чтобы ромы, которые кочуют, имели возможность там быть, социализироваться", – рассказал он.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.