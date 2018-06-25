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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3224) нападение (1522) цыгане (86)

 "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове. ФОТОрепортаж

Около полуночи 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова напали молодые люди с ножами. 19-летний Давид Поп из Закарпатья рассказал, что напавшие на их лагерь кричали, чтобы ромы "убирались прочь".

19-летний Давид Поп из Мукачево, который получил два ножевых ранения, рассказал "Радіо Свобода" о произошедшем, передает Цензор.НЕТ.

Поп получил колотые раны грудной клетки и правого плеча. Он был прооперирован и сейчас его состояние стабильное.

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По словам парня, когда ночью на лагерь напали, он спал в сооруженном из подручных материалов временном жилье.

"Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток. Нас было около 10 человек и нападавших где-то столько же. В лагере были дети. Они нападали на нас с ножами. Я в этот лагерь приехал в субботу, а вечером произошло это. Нападавшие кричали, чтобы мы убирались прочь оттуда", – рассказал потерпевший.

Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток, - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове 01
Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток, - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове 02
Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток, - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове 03

Парень понимает украинский язык, но говорит очень плохо.

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На месте, где располагался табор, продолжаются следственные действия. По словам охранника фирмы, которая находится неподалеку, жители лагеря прибыли примерно две недели назад и вело себя тихо.

Председатель общественной организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко рассказал, что в лагере проживало более 10 бродячих ромов из Закарпатья, которые зарабатывали сбором макулатуры и металла.

"Я предлагал властям выделять временные участки под кемпинги, чтобы ромы, которые кочуют, имели возможность там быть, социализироваться", – рассказал он.

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Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073234
 
 
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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И как идет расследование, как всегда глухо? И почему-то никто сильно этим не озаботился, типа это нормально. А как цыгана убили так все, катастрофа. Почему такое разное отношение?!
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это называется внутренняя оккупация..
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це добре що ви нагадуєте про такі випадки. а ще під Харьковом активіст, і ще таких випадків десятки. Під час потужніх перемог.
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Потому что он не гей. Сейчас только наглые и ущербные в почете. Пете важен кредит от МВФ, а Европе чтобы все долбились в жопу на людях. Вот и все. Етот мир захватили геи и евреи. Натуралы к сожалению настолько отупели и деградировали что вместо того чтобы сплотиться воюют друг против друга.
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то да. во всех ваших бедах геи и евреи виноваты, ну кто же ещё?!
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А причем здесь национальная рознь как завопили в Европе и некоторые в Украине?! Дело совсем не в национальности, а в том что таборы цыган беспредельничают, устраивают свои лагеря где считают нужным, достали уже.
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Я вижу властям украины цигане и педерасты важней нормальных украинцев?
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а как узнать нормальный или нет? если нападает с ножом на человека, нормальный? а если кочует по стране? не нормальный? если продает своих детей, нормальная?, а выходит на марш в защиту другой "ориентации" - не нормальная? как понять?
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Вылезла непонятливая лесбиянка и давай сомнения и замешательство плодить. Только подавлять людей опуская их в сомнения и умеете Ты не понимаешь что нормально, так как у тебя нет сердца.
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Хто живе поза рамками Законодавства України, хто порушує законні права інших громадян та не виконує обов'язків перед Державою - той "нормальний"? Чи тоді, коли мова іде про відповідальність - то циганва одразу стає "особою без громадянства'. А як отримали 3,14здюлєй - то одразу стали українцями, лікарню їм і меддопомогу подавай.
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Кто там на твою ориентацию покушался? Не слыхал чтобы за последние 5 лет в Киеве убили хотябы одного гея. Зато натуралов сотни каждый год убивают. А циганам нужно нормально себя вести. У нас в Киеве цигане как пройдут своим табором по частным застройкам так редко у кого что не пропало. А обращаешься в мусорню те разводят руками мол сами понимаете что мы с ними ничего сделать не можем и даже если задержим на горячем то с них взять нечего и спросить неского.
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одно из условий явропы ...
или украинцы ужо не хотят в пидростическую ивропу ?
Тады за што погибли мальчики на Майдане ?
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Тема ромів штучно створена у ЗМІ, чиї власники відомі, хто керує "радикалами" - не таємниця, хто фінансує "радикалів" - не таємниця, хто в коментах піднімає градус - не таємниця, і ось ці "танці" кишенькових борцунів вже довели до вбивства !
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Этот мальчик цыган учиться где то в колледже или уже работает во благо государство Украина? "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2816 Если он подкидышь с другой страны,то его нужно депортировать
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он в армии служит, защищает Украину от агрессора
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Напали на жилье

Адрес твоего жилья какой?
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Только хотел об этом спросить - "у него в паспорте регистрация по какому адресу записана? Или он просто, "цыгано туристо, облико морале"?! Ездил я как-то, с группой студентов педуниверситета, в экспедицию. Так перед экспедицией руководитель согласовал все места ночёвок, даже те, что были за пределами населённых пунктов, хотя и во время переездов с места на место ночевали в одном месте не более одной ночи... А тут жили две недели и "вели себя тихо...". Считайте, что я "уже поверил" о "тихости" цыган... Там такие "тихушники", что "хоть святых выноси...". Цыгане у нас "особые"?
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Був тут колись такий радикал "Молотком по ваті".
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банді-довічно !!!!а ромам- сидіть та не шастайте по краіні...що вдома не ма що роботи....
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А на какие доходы живет Давид Поп? Может всё дело не в национальности а в образе жизни? С убийством и ранением 10-летнего ребенком перебор, но... знаю массу случаев, когда цыромов ловили с поличным на краже, так тут же налетает галдящая чёрная толпа, в которой всё перемешивается, от плача "ой люди добрые смотрите как женщину обижают, а я же нашла этот кошелек а не крала", и до угроз. А менты издалека наблюдают, а потом ты еще и виноват. Кстати в данном случае 2 в одном: пострадавший цы..ром да еще с таким именем "Давид" - Европа просто обязана озаботиться.
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Только на прошлой неделе был доклад ООН о праворадикалах в Украине, громящих лагеря ромов, а тут через пару дней убийство, совершенное ими.
Совпадение? Или кое кто после нагнетания, разжигания ситуации с венграми в Украине переключился на тему цыган?

Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН.
https://censor.net.ua/news/3072553/napadeniya_so_storony_pravoradikalnyh_grupp_v_ukraine_chasto_ostayutsya_beznakazannymi_doklad_oon
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Радикалы - порождение власти. Нищета и оголтелая пропаганда - как результат появилась куча агрессивно настроенных людей, которые видят причины всех своих бед не в них самих, а в том, что рядом живут не такие как они. Плюс власть всячески способствует формированию и популярности группировок украинских хунвейбинов, глядишь и голоса у главного конкурента на выборах отщепят. Поэтому все логично, вчера погром, сегодня убийство, а завтра ...?
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Та самая ООН которая вечно озабочена и толку от которой ноль? Только сатанинскую мораль продвигают и всё. Чтобы не было погромов циганвы, менты должны работать, а не взятки от баронов брать. Табор там запощлял мусорам 100% и давай воровать и милостыни клянчить с детьми. Куда смотрят органы по опеке детей? Сколько циганвы в школе учится? Почему мамаш не лишить родительских прав если они живут в палатках?
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У нас в городе много живет оседлых цыган --- их тоже не очень любят в городе -- потому что НИКТО из них не работает -- а чем живут можно только догадываться ... Так вот я разговаривал на счет приезжих таборов в город --так называемых цыган с настоящим нашим городским ромом ... Так вот его слова --- задолбали эти ПРИЕЗЖИЕ непонятные цыгане --- приедут -- дел натворят в городе -- от воровства до убийств и ограблений -- а потом год НАШИХ местных из за них по Милициям тягают ... И у меня вопрос -- какие на хрен лагеря -- какие палатки ??? Бабок на базаре гоняют ВЛАСТИ с молоком и петрушкой если на ЗЕМЛЕ стала торговать -- а до так называемых ЦЫГАН дела никому нет .. Спросите ПОЦАНОВ за что били ЦЫГАН они вам ответят за что ... Причина есть 300 %; .... Скорее всего за торговлю наркотой в городе и за похищения детей .били .
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Интересно,а если они лагерем станут где-нибудь в Конча-Заспе ,поближе к Козину или Рудикам,как долго они там простоят ? Подозреваю,что полиция очень быстро наведет порядок.
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их и там не тронут ибо совет явропы пальчиком погрозит.
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больше всего удивляют действия полиции . вместо того что бы его снести они стали охранять циганский гадюшник "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4331 так может узаконите его . адрес . прописку сделаете ? мне вот тоже не очень понравилось бы если бы недалеко от дома появилось таке . резать цыган я конечно не пойду но в сносе этой мерзости конечно поучаствую
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Все банально просто, "цыгане" в большинстве своем это барыги и воры (увы так оно и есть), ихнюю деятельность всегда крышавали п...дерасты полицаии и другие представители разного рода "силовых" структур. Друзья, это не малы финансовые потоки. Как по мне бональные разборки, кто будет на этих потоках сидеть. По сути все. А этот пафосный ной про толерантность и разжигание какой то там розни просто отвлекающие пуки...
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В Словакии, этим элементам построили множество комфортных домов с удобствами, но им лучше жить в дерьме, всё изгадили, сломали .... ск*т!!
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"Я сыдэла-мана, макулатур-собирала, танцевала-мана, тихо-мырно вела сэбя. Платить все налоги-мана. Украину любить, дэнги-АТО аддавать, гимн каждый утро пэть. Приходить злой биндер, насиловать бэрэмэнных жэнщин, мнэ свастики-спина ножычком вырэзала-мана. Ой, ромалэ-э-э-э, за что такой жызн? Говорыла мнэ мама - нэ ходы в Биндерштат, там валэт пиковый сэбэ счастья нэ найдэт. Тятенька журналыст - позолоти ручку!"
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Вина лежит т.ж. и на "рЭформированной полиции". Мало было киевских событий? Выводы можно сделать? Про превентивные меры, вообще, молчу...
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Мало-мало затрахали своими цыганами. На фронте каждый жень погибшие, а тут сопли о бомжах размазывают. Эта падла лежащая в коечке на чистых простынях , призывного возраста. Она не только не служит, она говорить по украински не может. Нах эта плесень нужна?
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Зараз толєрасти розірвуть в коментах.
-Какой красивый смуглявенький мальчик. И за это его бить? Расссссссссизм!
-А может он стихи пишет, и станет нашим Расулом Гамзатовым.
-Он хотел учиться. Но злые дети на Закарпатье выгнали его из школы. А получить образование на дому не смог - воспитывал 7-рых маленьких братиков. Он хотел поступать в Шевченка на юридический, хотел стать правозашитником-международником - но злая приемная комиссия обламала юные крылья, не приняла документы.
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У нас мусора защищают всех,кроме Украинцев.Когда циганва беспределит,наркопритоны разводит по городам,где палыция,где обеспокоинцы западные.Чего нету воя прл справедливость.
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умиляет заявление этого мудака Николая Юрченко "зарабатывали сбором макулатуры и металла " "Напали на житло, били мене, ніж у нього був і молоток", - 19-річний потерпілий Давид Поп про напад на табір ромів у Львові - Цензор.НЕТ 7344 так понимаю под сбором макулатуры подразумевается выдуривание денег у наивной части местного населения а сбор металолома это воровство у них же золотых украшений
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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