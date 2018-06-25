 "Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток", - 19-летний потерпевший Давид Поп о нападении на лагерь ромов во Львове. ФОТОрепортаж

19-летний Давид Поп из Мукачево, который получил два ножевых ранения, рассказал "Радіо Свобода" о произошедшем, передает Цензор.НЕТ.
Поп получил колотые раны грудной клетки и правого плеча. Он был прооперирован и сейчас его состояние стабильное.
По словам парня, когда ночью на лагерь напали, он спал в сооруженном из подручных материалов временном жилье.
"Напали на жилье, били меня, нож у него был и молоток. Нас было около 10 человек и нападавших где-то столько же. В лагере были дети. Они нападали на нас с ножами. Я в этот лагерь приехал в субботу, а вечером произошло это. Нападавшие кричали, чтобы мы убирались прочь оттуда", – рассказал потерпевший.
Парень понимает украинский язык, но говорит очень плохо.
На месте, где располагался табор, продолжаются следственные действия. По словам охранника фирмы, которая находится неподалеку, жители лагеря прибыли примерно две недели назад и вело себя тихо.
Председатель общественной организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко рассказал, что в лагере проживало более 10 бродячих ромов из Закарпатья, которые зарабатывали сбором макулатуры и металла.
"Я предлагал властям выделять временные участки под кемпинги, чтобы ромы, которые кочуют, имели возможность там быть, социализироваться", – рассказал он.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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И как идет расследование, как всегда глухо? И почему-то никто сильно этим не озаботился, типа это нормально. А как цыгана убили так все, катастрофа. Почему такое разное отношение?!
или украинцы ужо не хотят в пидростическую ивропу ?
Тады за што погибли мальчики на Майдане ?
Адрес твоего жилья какой?
цыромов ловили с поличным на краже, так тут же налетает галдящая чёрнаятолпа, в которой всё перемешивается, от плача "ой люди добрые смотрите как женщину обижают, а я же нашла этот кошелек а не крала", и до угроз. А менты издалека наблюдают, а потом ты еще и виноват. Кстати в данном случае 2 в одном: пострадавший цы..ром да еще с таким именем "Давид" - Европа просто обязана озаботиться.
Совпадение? Или кое кто после нагнетания, разжигания ситуации с венграми в Украине переключился на тему цыган?
Нападения со стороны праворадикальных групп в Украине часто остаются безнаказанными, - доклад ООН.
https://censor.net.ua/news/3072553/napadeniya_so_storony_pravoradikalnyh_grupp_v_ukraine_chasto_ostayutsya_beznakazannymi_doklad_oon
-Какой красивый смуглявенький мальчик. И за это его бить? Расссссссссизм!
-А может он стихи пишет, и станет нашим Расулом Гамзатовым.
-Он хотел учиться. Но злые дети на Закарпатье выгнали его из школы. А получить образование на дому не смог - воспитывал 7-рых маленьких братиков. Он хотел поступать в Шевченка на юридический, хотел стать правозашитником-международником - но злая приемная комиссия обламала юные крылья, не приняла документы.