 Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

"ПАСЕ планирует избрать своего нового президента на летней сессии в Страсбурге (25-29 июня 2018 года). Высокопоставленные лица, которые выступят перед членами, - премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел Хорватии обратится к Комитету министров. Также планируется обмен мнениями с Генеральным секретарем организации.

"Среди вопросов, стоящих на повестке дня - защита правозащитников, а также новые ограничения деятельности НПО в государствах-членах", - указали в пресс-службе.

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Ассамблея на летней сессии будет обсуждать гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах и проведет совместные дебаты относительно внеочередной обработки заявлений о предоставлении убежища и создания безопасных условий для беженцев за рубежом, а также последствия воздействия внешних аспектов прав человека в ЕС на убежище и миграционную политику, с участием министра по вопросам иммиграционной политики Греции.

Кроме того, на сессии пойдет речь о принудительных браках в Европе и баланс между наилучшими интересами ребенка и необходимостью единства семьи.

Также в повестке дня рассмотрение ситуации относительно преследования представителей ЛГБТ в Чеченской Республике, умышленное уничтожение и незаконная торговля культурным наследием и женщины в экономике.

На утверждение Бюро Ассамблеи в повестку дня предложено добавить срочное обсуждение "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Решение о проведении этих дебатов будет принято утром в понедельник.