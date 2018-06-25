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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1185) сессия (223) Страсбург (59)

 Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ, на которой будет избран новый президент Ассамблеи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает пресс-служба Ассамблеи.

"ПАСЕ планирует избрать своего нового президента на летней сессии в Страсбурге (25-29 июня 2018 года). Высокопоставленные лица, которые выступят перед членами, - премьер-министры Хорватии и Словакии, а также министр иностранных дел Люксембурга", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел Хорватии обратится к Комитету министров. Также планируется обмен мнениями с Генеральным секретарем организации.

"Среди вопросов, стоящих на повестке дня - защита правозащитников, а также новые ограничения деятельности НПО в государствах-членах", - указали в пресс-службе.

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Ассамблея на летней сессии будет обсуждать гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах и проведет совместные дебаты относительно внеочередной обработки заявлений о предоставлении убежища и создания безопасных условий для беженцев за рубежом, а также последствия воздействия внешних аспектов прав человека в ЕС на убежище и миграционную политику, с участием министра по вопросам иммиграционной политики Греции.

Кроме того, на сессии пойдет речь о принудительных браках в Европе и баланс между наилучшими интересами ребенка и необходимостью единства семьи.

Также в повестке дня рассмотрение ситуации относительно преследования представителей ЛГБТ в Чеченской Республике, умышленное уничтожение и незаконная торговля культурным наследием и женщины в экономике.

На утверждение Бюро Ассамблеи в повестку дня предложено добавить срочное обсуждение "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Решение о проведении этих дебатов будет принято утром в понедельник.

Источник: https://censor.net.ua/n3073232
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Украинская делегация пока неплохо им противостоит, да и хвост им прищемило после лишения делегации Русни полномочий. Теперь руснявым остается только по углам в ПАСЕ ссать.
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СМИ: Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах, больше всего - в РФ (411 объектов недвижимости)

Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9519
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Вьятнам оказался умнее РФ, там поняли, что если Китаю дать землю в аренду, то потеряешь ее навсегда.
Во Вьетнаме идут протесты против аренды земли китайцами до 99 лет.
Власть заявила, что пересмотрит закон.
Но уже жгут полицейские участки, полиция отказалась защищать власть.

Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2274

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грядут озабоченности, пустые резолюции, совместные заявления приверженности и проч ...уета
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Европейские чиновники лично начали ощущать всю силу реформ в Украине
В киевском ресторане украли $3400 у главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга

Поиски воров реформированной полицией пока не дали результата.

Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3483
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Откуда и зачем у евросоветчика пачка 3 тыс 400 долларами в кармане?
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Помните, Петра Литвина? Командующего сектором "Д" АТО, который во время атаки армии РФ переоделся в гражданку и убежал и это привело к Иловайскому котлу. Порошенко его назначил послом в Армении, теперь он там будет представлять интересы Украины. Перемога однозначно

Сегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ - Цензор.НЕТ 898
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так вот где это животное пригрели..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Страсбурге стартует летняя сессия ПАСЕ
 
 
 
 
 
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