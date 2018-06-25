"Беженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила после завершения неформального мини-саммита.
"Мы провели очень хорошую и, я считаю, очень важную дискуссию… Несмотря на некоторые разногласия, много общего стремления и единства", - оценила Меркель переговоры.
По ее словам, все едины во мнении, что хотят сократить нелегальную миграцию, защитить границы ЕС, и что все страны ЕС "за все темы несут ответственность, то есть, не может быть такого, что кто-то думает о так называемой первичной миграции, кто-то заботится о вторичной".
Все хотят, насколько это возможно, найти европейское решение, а там, где это невозможно, наработать совместные соглашения с теми, кто готов к этому, сказала канцлер.
Что касается внешнего измерения проблемы, то есть отношений со странами, откуда прибывают мигранты, и странами-транзитерами, то удачным, образцовым примером сделки лидеры считают соглашение между ЕС и Турцией. При этом было указано на то, что пришло время выплатить Анкаре второй транш, чтобы Турция всерьез выполняла свои большие задачи по поддержке беженцев с европейской помощью.
Говорили о миссии "София", о том, что необходимо помогать укреплять ливийскую береговую охрану, о том, что следует развивать подобные соглашения и с другими странами-поставщиками мигрантов.
"В этом вопросе задачи будут распределены между членами ЕС", - сказала Меркель, не став уточнять.
Участники встречи согласились с необходимостью скорейшего укрепления миссии Frontex и расширения ее мандата.
Что касается внутреннего измерения, было 2 пункта, по которым, по утверждению Меркель, все были единого мнения: нельзя бросать один на один с проблемами страны-поставщики мигрантов; с другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны решать, в какой европейской стране те хотят подавать прошение об убежище.
Перед началом встречи, Меркель признала, что на встрече Европейского совета 28-29 июня общего решения миграционной проблемы достичь не удастся. Глава немецкого правительства, для которой эта проблема превратилась в способ политического выживания, надеется до начала июля заключить двух- и трехсторонние сделки с рядом стран ЕС.
Отвечать на вопросы журналистов Меркель не стала.
Написано: "И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
(Рим.1:28)"
Компания Blue Origin будет продавать билеты в космос уже в 2019 году.
Оценки стоимости билетов варьируются от $50 000 до $250 000 за место.
- со своей убогой методичкой про дорожный знак...
тож не дурні.
Выплачивать миллионы халявщикам-мусульманам и не пускать РАБОТАТЬ к себе Украинцев...
Ну, слава Богу, что вопрос о том, что беженцы должны получать убежищев ЕВРОПЕ, не возникает.
Даешь каждой европейской стране своих пластелинцев!