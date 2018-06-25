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Все про:беженцы (956) Германия (3110) Меркель (1528) Евросоюз (11946)

 Беженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверяет, что воскресная встреча глав 16 государств и правительств ЕС по проблеме нелегальной миграции в Брюсселе была полезной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила после завершения неформального мини-саммита.

"Мы провели очень хорошую и, я считаю, очень важную дискуссию… Несмотря на некоторые разногласия, много общего стремления и единства", - оценила Меркель переговоры.

По ее словам, все едины во мнении, что хотят сократить нелегальную миграцию, защитить границы ЕС, и что все страны ЕС "за все темы несут ответственность, то есть, не может быть такого, что кто-то думает о так называемой первичной миграции, кто-то заботится о вторичной".

Все хотят, насколько это возможно, найти европейское решение, а там, где это невозможно, наработать совместные соглашения с теми, кто готов к этому, сказала канцлер.

Что касается внешнего измерения проблемы, то есть отношений со странами, откуда прибывают мигранты, и странами-транзитерами, то удачным, образцовым примером сделки лидеры считают соглашение между ЕС и Турцией. При этом было указано на то, что пришло время выплатить Анкаре второй транш, чтобы Турция всерьез выполняла свои большие задачи по поддержке беженцев с европейской помощью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возьми, Ангела! И не говори, что я никогда ничего не даю тебе", - Трамп бросил перед Меркель конфеты после попытки уговорить его подписать итоговое коммюнике саммита G7

Говорили о миссии "София", о том, что необходимо помогать укреплять ливийскую береговую охрану, о том, что следует развивать подобные соглашения и с другими странами-поставщиками мигрантов.

"В этом вопросе задачи будут распределены между членами ЕС", - сказала Меркель, не став уточнять.

Участники встречи согласились с необходимостью скорейшего укрепления миссии Frontex и расширения ее мандата.

Что касается внутреннего измерения, было 2 пункта, по которым, по утверждению Меркель, все были единого мнения: нельзя бросать один на один с проблемами страны-поставщики мигрантов; с другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны решать, в какой европейской стране те хотят подавать прошение об убежище.

Перед началом встречи, Меркель признала, что на встрече Европейского совета 28-29 июня общего решения миграционной проблемы достичь не удастся. Глава немецкого правительства, для которой эта проблема превратилась в способ политического выживания, надеется до начала июля заключить двух- и трехсторонние сделки с рядом стран ЕС.

Отвечать на вопросы журналистов Меркель не стала.

Источник: https://censor.net.ua/n3073230
 
 
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А высылать их назад на родину - она не хочет попробовать?
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Мигранты лезут в Европу потому что там халява. Европейцы уже чокнулись со своей толерантностью.
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не чокнулись, а когда отвергают Библию, тогда тормозов нет и адекват не светит и дальше, как вот с содомским грехом
Написано: "И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
(Рим.1:28)"
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Как представлю сколько в Украине без участия Президента открывается консервов, пива, пачек сигарет, портмоне, дверей, окон и т.д. - сплошная зрада какая-то...
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Каждому свой уровень.
Компания Blue Origin будет продавать билеты в космос уже в 2019 году.
Оценки стоимости билетов варьируются от $50 000 до $250 000 за место.

Беженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель - Цензор.НЕТ 4914
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В ближний космос на высоту 100-120 км
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Задолбали уже козломордые и примкнувшие к ним юльки
- со своей убогой методичкой про дорожный знак...
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Меркель превратила Европу в гадюшни со своими беженцами. Результат налицо и ситуацию быстро не исправишь. Скоро негры и арабы повышвыривают местных и займут их места. Вот вам и европейские ценности, толерантность в действии.
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".... повышвыривают местных ..." - тільки з хатів, і будут "местные" пахати на роботі, на "бідних мігрантів" )))) а ті буду "пизд***и" і насилувати "корінних" рабів )))))))
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Бабушка совсем потерялась в толерантности, раздаёт деньги немецких налогоплательщиков всем донорам этой самой миграции! Хотя вероятно это банальная схема прикрытия коррупции от фрау!
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Коррупции там нет, зато идиотизма полный ушат
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Проснись. Европа уже не та что была 40 лет назад. Сейчас даже немцы за 50Евро скручивают пробег у машины и скрывают что машина была в ДТП чтобы ее подороже продать.
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та вони конкретно знають куди перебігають
тож не дурні.
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А нефиг "бежать"...Бегут молодые, трудоспособные . с детьми. В своих странах порядок наведите. А то в Европу со своим Уставом, а потом теракты, торговля наркотой ну и все "прелести" от чужаков.
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Як варіант: можна звернутися з гаслом "МеркЄлЬ_ввЄдІ_вАйска". І буде вам Німеччина в себе дома
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позняк метаться. Процесс необратим (при нынешнем раскладе).
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Куда подевалась знаменитая немецкая рациональность?
Выплачивать миллионы халявщикам-мусульманам и не пускать РАБОТАТЬ к себе Украинцев...
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Вони не можуть. Не в раціональності справа, а в тому, що після WW2 німці не можуть сказати на свій захист слова. Їх негайно звинуватять у "нацизмі". Тому й терплять цю наругу.
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Причина провала не в тетке, а в совершенно порочном принципе миграции. Следуя этому идиотизму, каждый прибывший получает такие социальные блага, размеры которых не снились даже местным безработным и бомжам. Вполне естественно у этих прибывших возникает вопрос - а на фиг работать, интегрироваться, учить язык, платить налоги, если все уже получено и все на халяву.
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И об этом...Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна з Росією не може і не має бути виправданням ....если не нравиться полу венграм быть на территории Украины во время оккупационной войны России с Украиной,то пусть они съедут в Венгрию. И вообще нужно часто проводить учения на границе с Венгрией,чтобы война у них была не по телевизору. Беженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель - Цензор.НЕТ 1571
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провести в закарпатті міцні поліцейсько-військові навчання по швидкої деокупації регіону. тисяч так 5-6 поліцяїв та ВСУ + 1000 з добробатів і правого сектору. Біженці не мають вирішувати, в якій європейській країні можуть отримати притулок, - Меркель - Цензор.НЕТ 7881 а краще біля так зв придністровья.
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можна і там, і там, з періодичністю 3 місяці, що б "оч*о" не розслаблялося
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Она хочет равномерно распределить мигрантов по ЕС, а то им всем в Германию хочется видите-ли. Держи карман шире.
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"Беженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель"

Ну, слава Богу, что вопрос о том, что беженцы должны получать убежищев ЕВРОПЕ, не возникает.
Даешь каждой европейской стране своих пластелинцев!
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Миграцию не сокращать надо, ее надо запрещать!!!!!! Меркель один из самых бездарных канцлеров Германии и это ее вина что ЕС трещит по всем швам - это проблема беженцев и экономическая потому что Германия тянула одеяло на себя зачастую не считаясь с другими странами . Этой комсомолке не давали лавры Тетчер. Пусть еще в мацкву приедет как обещала, в случае успеха сборной Германии. Никому еще не удавалось усидеть на двух стульях одновременно!!!!!
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Может быть все же после шестидесяти лет нужно уходить на заслуженную пенсию, а не выставлять свой возрастной маразм на показ всему миру? Как ни печально, но именно после 60-ти людей все больше посещают странные идеи. И если для простого обывателя это зачастую пустяк, иногда даже веселый, то для руководителя государства - это недопустимые вольности, способные уничтожить то самое государство. Вот вам и вопрос о роли личности в истории.
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Беженцев необходимо депортировать в Украину. Нам необходимы трудовые резервы на фоне депопуляции.
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Нак.й вони нам потрібні? Біженці їдуть не розгрібати проблеми і важкою працею перетворювати країни третього світу у "Німеччини", а на усе готове...
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У нас много вакансий на рабочие специальности. Направить их на переучивание на пол-года и будут вкалывать как все. Свежая кровь, к тому же, полезно для страны.
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Ліцимірство. Ми толерантні, але араби нехай жиють у "Румунії"... якщо це протягнуть, то нас терміново візьмуть у ЄС, щоби перетворити у арабський відстійник...
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а нафіг витратити хоча б 2% на армію в кожній країні, і поставити її на корони - зась, пані парторг Меркель?
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Никак не могу найти логический ответ на вопрос: зачем беженец, допустим из Африки прется в Европу? Его мотивы как раз понятны - в европейских странах сытая жизнь. Но если подойти принципиально к вопросу, с позиций властей европейских стран. Разве не логичней африканскому беженцу искать убежище в какой-нибудь соседней африканской стране, близкой в культурном, ментальном и других смыслах. Ведь есть же масса более-менее благополучных стран в Африке. Нет же, прутся в совершенно другой мир с другими людьми, несмотря на то, что становятся в том мире белыми воронами. Или все же - черными лебедями?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеженцы не должны решать, в какой европейской стране могут получить убежище, - Меркель
 
 
 
 
 
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