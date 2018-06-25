 Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эдем Семедляев.

"04.05.2018 г. в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское судно "ЯМК 0041" на борту, которого находились четверо моряков и капитан. 10.05.2018 г. граждане Украины Отычко Геннадий Иванович 10.11.1976, Скрипник Руслан Валерьевич 04.10.1988, Калиниченко Сергей Евгеневич 01.06.1967 и Блок Олег Васильевич 16.03.1965 были допрошены в качестве свидетелей", - написал он.

Смедляем отметил, что 26.05.2018 г. к ним обратились жены моряков, которые "были в отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться": "01.06.2018 г. вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в г. Балаклава, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, т.к. на это время они уже около месяца находились в "плену". Однако нас не пропустили и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на горячии линии ФСБ, Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалоба в Севастопольский гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты арестовали капитана задержанного украинского судна Новицкого: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Также он добавил, что адвокатам стало известно, что в отношении капитана Новицкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости. К данному делу также подключились адвокаты Айдер Азаматов и Маммет Мамбетов. Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена"", - добавил Смедляев.

Напомним, ФСБ РФ начала активный досмотр судов, направляющихся в Украину.







