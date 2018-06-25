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 Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими пограничниками возле берегов оккупированного РФ Крыма, отказываются от пищи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эдем Семедляев.

"04.05.2018 г. в Черном море российскими пограничниками было задержано украинское судно "ЯМК 0041" на борту, которого находились четверо моряков и капитан. 10.05.2018 г. граждане Украины Отычко Геннадий Иванович 10.11.1976, Скрипник Руслан Валерьевич 04.10.1988, Калиниченко Сергей Евгеневич 01.06.1967 и Блок Олег Васильевич 16.03.1965 были допрошены в качестве свидетелей", - написал он.

Смедляем отметил, что 26.05.2018 г. к ним обратились жены моряков, которые "были в отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться": "01.06.2018 г. вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в г. Балаклава, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, т.к. на это время они уже около месяца находились в "плену". Однако нас не пропустили и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на горячии линии ФСБ, Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалоба в Севастопольский гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет".

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Также он добавил, что адвокатам стало известно, что в отношении капитана Новицкого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости. К данному делу также подключились адвокаты Айдер Азаматов и Маммет Мамбетов. Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена"", - добавил Смедляев.

Напомним, ФСБ РФ начала активный досмотр судов, направляющихся в Украину.

Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев 01
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев 02
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев 03
Задержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев 04

Источник: https://censor.net.ua/n3073228
 
 
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КацаПсины собирают Заложников типа хотели захватить украинский Крым у рюсскага Отребья
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Крым -Украина!Возвращайтесь на Родину !
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....украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии - А что делает Украина? Какие меры воздействия предпринимает? Правильно думаете - скавчит... Наращивая товарооборот с агрессором.
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Какие меры? Самые решительные. Главнокомандующий... трясёт ручку карликового хуйла. Вы будете смеяться, но порохоботы верят, что так можно освободить заложников:

https://ua.censor.net.ua/news/3073156/upevnenyyi_scho_ukrayina_vidstoyit_svoye_pravo_jyty_na_bogom_danyh_nam_zemlyah_krymu_ta_donbasu_baluh/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_67277228
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Какой-то слабоумный чинуша решил выслужиться перед Петюней с крымским с судном. Теперь страдают украинские моряки. Самое смешное, крымские рыбаки живут припеваючи в кацапском посольстве.
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А почему молчит Европа? Ах да, они же не геи и не цигане. Вот если бы кто то из пленных сказал что он пид@р то Европа и ему запрещают трахаться в жопу то Европа за своего сразу бы взвыла на весь мир.
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Зато наш суд отпустил кацапского капитана восвояси.Потом какая нибудь геращенко в европе умывается крокодильими слезами,что кацапы не отпускают Украинцев.
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Крысы путинские творят беспредел, а Запад знай Путлеру в задницу заглядывает.
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Ну, если наш главнокомандующий делает то же самое, то что им-то остаётся. Не на них же напали.
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Фотки какие-то странные. Мужики- одни и те же. А жены у них- вроде как разные. Не?
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Когда украинские пограничники арестовывали российское судно и команду - все радовались. Когда россияне ответили зеркально - крики :"А нас за что?"
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Мордва, а ниче так что ордынцы задержали украинцев в украинских территориальных водах?
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міжнародні закони порушили кацапи
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Это типа Дзержинский в 1918 году во времена Красного Террора,хватаем ВСЕХ ПОДРЯД,а там разберемся....
Гниды Позорные...
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Про торговых партнеров еще звезданите,хоть поржу с баранов
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Погоди, чуток. Они сейчас заняты, орддынским бензином заправляют свои Лады-Калины.
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Плешивый Педофил назвал Порошенко Враг №1 на прямой линии с быдлом ....,"Партнеры"... Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовляються вживати їжу і перебувають у розпачі, - адвокат Смедляєв - Цензор.НЕТ 7607
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У Лоліти відношення з Рашою замішані на рідкому переляці. Він вже більше дивиться на свій чартер, ніж на справжній захист держінтересів.
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Сколько же вас Дятлов Тупорылых нарожала украинская Земля...бабай Мамай и Хан Батый пля... Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовляються вживати їжу і перебувають у розпачі, - адвокат Смедляєв - Цензор.НЕТ 1144
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петрухе не известна поговорка: с волками жить - по волчьи выть. Око за око. И прочие..?

Да у нас свинособак не меряно же в Украине. Наугад хватаете любого на улице и шъете терроризм. Потом предлагаете обмен.
С свинособаками по хорошему нельзя
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанные в оккупированном Крыму украинские моряки отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии, - адвокат Смедляев
 
 
 
 
 
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