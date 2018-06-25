 Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения в районе проведения ООС. За сутки - 22 вражеских обстрела, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по позициям украинских сил артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки были зафиксированы обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении наиболее горячо было в Водяном. Там руссийские наемники вели огонь по позициям украинских сил из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции около Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также вражеская активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

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"Российские оккупационные войска 22 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, десять из которых - из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил подразделения украинских сил в районе населенных пунктов Марьинка, на донецком направлении, Гнутово и Широкино - на мариупольском.

"Потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-службе ООС.