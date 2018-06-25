 Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
Трамп заявил, что мигранты "вторгаются в страну" и считает, что их без суда нужно депортировать обратно.
"Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну. Если кто-то приезжает, мы должны немедленно без суда, отправлять их обратно, откуда они приехали. (...) Над нашей иммиграционной политикой смеется весь мир, она очень нечестная по отношению к тем людям, которые прошли через систему легально и ждут в очереди годами", - написал Трамп.
Иммиграционная система должна основываться на заслугах, считает американский президент: "Нам нужны люди, которые помогут сделать Америку снова великой".
20 июня под давлением мировой общественности Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе.
В 2018 году Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов.
В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
А будут там бороться с хитрожопыми украинскими чиновниками, жены которых типа приехали по турвизе, потом вруг нередвиденно задежались и родили гражданина США?
Там про таких хитросделанных знают и пытаются бороться. Наши же чиновники еще более хитрожопые и тупо оттягивают дату отъезда мотивируя невозможностью транспортировки по состоянию здоровья или еще чем нибудь
Это достаточно даже для того чтобы дамочке там трахнутся и преждевременно родить.
но я бы украинским законом запретил
так красиво ОНО с утра до вечера какой-то куйнёй в стране занимается, рассказывая, как переживает за Украину
а жена его, случайно рожает двух (не одновременно) детей в США
совпадение ? - не думаю
пхахахахахахах
Вы так и не поняли, видимо
это как второе гражданство у депутата
для умных я разъяснил - запретить рожать в другой стране, особенно двух детей, особенно случайно
иначе возникает вопрос - чей он друг, Украины или ???
Не надо было открывать границы,
закрыть будет трудно. Думаю,что немцы,
американцы,да народ любой страны
поддержит данную политику.
Настолько давно и хорошо "протоптана" та широкая "дорожка" для нелегалов, что начальницу центра для нелегалов (где нелегалам легальные документы выдают) в одном мексиканском городке даже прозвали "мама-Африка" .
А теперь достаньте атлас и посмотрите внимательно на карту мира, чтобы понять, какое "крохотное" расстояние надо пройти-проплыть-и-сново-пройти беженцам из Сомали, чтобы попасть в США, насколько это хорошо разработанный бизнес по поставке сомалийских беженцев и насколько он хорошо финансируется кураторами тех самых "бедных" беженцев.
По самым скромным прикидкам (из данных в интернете), и меня получилось, что нелегалов в США прибывает 1000 человек в неделю, то есть как минимум 52 тысячи в год.
Хуже саранчи такое нашествие.
До дупи всіх цих "землячків". Депортація з забороною на 10 років відвідувати США.
"Співвітчизники", хай йому. Гірші за кацапню.
Для нормальної людини нормальним є повага до закону країни, до якої вони прагнуть. А починати співпрацю з країною з грубого порушення її закону -- нонсенс.
Одним з пунктів програми передвиборчої Трампа саме й було приведення імміграції в законне русло. Американці його підтримали.
ps:только не говорите Геращенко что я смотрел футбол.
такой пуганный перепуганный.. с рассии небось ?