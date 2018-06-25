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 За рубежом
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Все про:мигранты (519) США (13835) Трамп (1856)

 Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну"

Президент США считает, что впускать в Соединенные Штаты нужно только тех, кто поможет "сделать Америку снова великой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что мигранты "вторгаются в страну" и считает, что их без суда нужно депортировать обратно. 

"Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну. Если кто-то приезжает, мы должны немедленно без суда, отправлять их обратно, откуда они приехали. (...) Над нашей иммиграционной политикой смеется весь мир, она очень нечестная по отношению к тем людям, которые прошли через систему легально и ждут в очереди годами", - написал Трамп.

Иммиграционная система должна основываться на заслугах, считает американский президент: "Нам нужны люди, которые помогут сделать Америку снова великой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис с мигрантами может привести к развалу ЕС, - глава Европарламента Таяни

20 июня под давлением мировой общественности Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе.

В 2018 году Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Источник: https://censor.net.ua/n3073224
 
   
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А цей все гайки закручує... Різьбу не зірвеш, тицяючи свої "цукерки" Меркель?
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И первыми выдворить с Америки руснявых цыган и Орков!!!
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руснявих не тронуть, бо ж любий подруг образиться
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Без дозволу суду в"їхали, без дозволу,й,поїдуть !!
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А при чем туи янки? Ну начнет и начнет. Хот не начнет, там общество выхолощенно и слушает всяких экзальтированных дамочек и недоумков, вечно бубнящих о своболде, равенстве. братстве. В США они по океану не пойдут. Мне на пример не нравится, что в городе, в котором проживает моя мама и где я часто бываю появляется все больше и больше как Вы выразились арабов. Они не считают нужнвм учить язак страны проживания, принимать ее (страны) правила жизни, культуры общения и общежития и многое другое. При этом отличаются высокой плодовитостью и крайней агрессивностью к иному мнению и образу жизни. Я бы не пускал никого, но думаю что для Меркель это еще аукнется.
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Вы беспокойтесь, что скоро вас кацапов самих, не то что депортировать будут, вас изначально туда пускать перестанут
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Самое смешное, что Трамп в данном случае абсолютно прав. Президент страны должен думать прежде всего о благе своей страны и Граждан этой страны. И если уд пускать эмигрантов и беженцев, то только тех кто готов беззаговорочно принять образ жизни страны в которой он проживает. Ну и конечно всегда будут нужны люди с квалификацией и образованием, определенным уровнем культуры. Это возможно цинично, возможно не гуманно, но это так и никак не иначе. В отличие от Европейских безхребетников Трамп молодец. Он обещал своим избирателям это, и он это делает.
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Пускать нелегальных мигрантов это вообще нонсенс.
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Если слово нелегальные является ключевым, то о чем дальше говорить? Нелегально приехал, легально уехал. Печально? Без сомнения. Но, такова жизнь. Американцы создали свою страну для себя, со всеми ее прелестями и недостатками. Почему они или скажем Европейцы должны своими налогами содержать людей, от дальнейшая польза от которых для страны весьма проблематична.
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О какой пользе речь вообще? В основной массе это люди, не желающие ассимилироваться в новое общество, поэтому разговор нужно вести не о пользе, а о вреде таких элементов.
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В принципе правильно, суда там быть не должно - это как в троллейбусе, нет билета-выходи, никто там не будет устраивать слушанья и выносить решение.

А будут там бороться с хитрожопыми украинскими чиновниками, жены которых типа приехали по турвизе, потом вруг нередвиденно задежались и родили гражданина США?
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Народили вони свою дитину- а громадянином якої країни бути, вирішуватиме ця дитина.
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Ребенок автоматически имеет гражданство США.
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Рожать в США не запрещено американскими законами, так что мимо. Приехать туда и родить может любая особь женского пола.
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Да не запрещено, но если по срокам вы собираетесь рожать скажем через пару месяцев, а "путевка" у вас на 3 месяца, вас 100% туда не пустят. Если рожать вам через 1 месяц, то вас туда вообще не впустят!
Там про таких хитросделанных знают и пытаются бороться. Наши же чиновники еще более хитрожопые и тупо оттягивают дату отъезда мотивируя невозможностью транспортировки по состоянию здоровья или еще чем нибудь
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Какая путевка? Имея визу я имею право непрерывно находится на территории США 180 дней после прохождения таможенного контроля в пункте таможенного контроля в США Виза выдается на 10 лет...
Это достаточно даже для того чтобы дамочке там трахнутся и преждевременно родить.
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Ты можешь находиться на территории США столько, сколько тебе разрешит пограничник при въезде в страну. Обычно да - ставит штампик на 180 дней, но не всегда. Причём, даже если твоя виза заканчивается через неделю, он тебе всё равно может поставить полгода, и нарушением для тебя это не будет. Но в случае наличия у пограничника подозрений (например, женщина с пузом) и отсутствием у неё договора с клиникой, может и вовсе не пустить в страну - имеет полное право.
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Все, кто едет в США рожать, по крайней мере из Украины не собираются делать это в подворотне, и поэтому с документами у них все ОК. Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 8983
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канеш не запрещено
но я бы украинским законом запретил
так красиво ОНО с утра до вечера какой-то куйнёй в стране занимается, рассказывая, как переживает за Украину
а жена его, случайно рожает двух (не одновременно) детей в США
совпадение ? - не думаю
пхахахахахахах
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Бугага, не зря про молдаван анекдоты рассказывают. Законом запретить рожать... Я плакаль...
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про украинцев нет анекдотов - вот это анекдотов
Вы так и не поняли, видимо

это как второе гражданство у депутата
для умных я разъяснил - запретить рожать в другой стране, особенно двух детей, особенно случайно

иначе возникает вопрос - чей он друг, Украины или ???
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В США много кацаПсинок нарожали отребья своего, типа на РАБссии медицина на ноле. Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну" - Цензор.НЕТ 2270
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Мир вступает в жёсткие правила и времена.
Не надо было открывать границы,
закрыть будет трудно. Думаю,что немцы,
американцы,да народ любой страны
поддержит данную политику.
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Підтримають далеко не всі- достобіса мігрантів та їх нащадків вже стали громадянами цих країн.
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27 июня в Конгрессе США званый обед для Конгрессменов и Трампыча...Будут решать тему Северного потока,валить или миловать то гоффно Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну" - Цензор.НЕТ 8333
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"Дорожка" для нелегалов из Мексики в США "протоптана" уже давно, и, что самое примечательное, "бредут" то по той дорожке далеко не одни (и вовсе даже не) мексиканцы, а гондурасские бандиты (Гондурас контролируется бандами), гватемальские труженики села, не жалающие выращивать кокаин по заказу гватемальской военщины и даже - вишенка на торте - сомалйские беженцы, вчерашние пираты и будущие боевики. Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 3365
Настолько давно и хорошо "протоптана" та широкая "дорожка" для нелегалов, что начальницу центра для нелегалов (где нелегалам легальные документы выдают) в одном мексиканском городке даже прозвали "мама-Африка" Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 3365 .
А теперь достаньте атлас и посмотрите внимательно на карту мира, чтобы понять, какое "крохотное" расстояние надо пройти-проплыть-и-сново-пройти беженцам из Сомали, чтобы попасть в США, насколько это хорошо разработанный бизнес по поставке сомалийских беженцев и насколько он хорошо финансируется кураторами тех самых "бедных" беженцев.
По самым скромным прикидкам (из данных в интернете), и меня получилось, что нелегалов в США прибывает 1000 человек в неделю, то есть как минимум 52 тысячи в год.
Хуже саранчи такое нашествие.
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По сравнению с более миллионом в Германию в 2015 - это детский звонкий смех Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 3520
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"Проблемы индейцев шерифа не волнуют" Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 5026
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Там багато наших співвітчизників. Копи їх не трогають, поки що..
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А чому ці "співітчизники" не поважають закони США? Чому не в'їжджають легально?
До дупи всіх цих "землячків". Депортація з забороною на 10 років відвідувати США.
"Співвітчизники", хай йому. Гірші за кацапню.
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Чому...нормальні люди. Просто легалізацію важко отримати.
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Ви -- як кацапи. Закони США для них ніщо? Ви хотіли б щоб в Україну нелегально в'їжджало сотні тисяч невідомо кого?
Для нормальної людини нормальним є повага до закону країни, до якої вони прагнуть. А починати співпрацю з країною з грубого порушення її закону -- нонсенс.
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Та нехай роблять що хочуть. Потім буде видно, хто втратить більше -- штати чи мігранти.
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Країна не може втратити на тому, що "попросить" виконувати свої закони.
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А дотепер президентом був Трамп?
Одним з пунктів програми передвиборчої Трампа саме й було приведення імміграції в законне русло. Американці його підтримали.
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Не зрозумів. Трампа привезли з "чувашії", чи його обрано на вільних виборах у США всіма американцями?
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А Обаму хто обирав ? Ті самі американці. То чому дотепер вони дозволяли мігрантів і раптом передумали ?
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Саме так. Передумали. Таке буває. І це не означає, що в часи президентства Обами нелегальна імміграція до США не була порушенням законів США.
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якась пані ви крімінально-дебілкувата... Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 7072 Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 28


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Трампа теж депортувати, він же із емігрантів. Трамп закликав без суду депортувати зі США всіх нелегальних мігрантів: "Ми не можемо дозволити, щоб усі ці люди вторглися в нашу країну" - Цензор.НЕТ 6526
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Надеюсь будет Майдан и патриоты повесят этого нациста.
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Если пит-буля скрестить с дворняжкой,то получится пит на половину, если опять с дворняжкой, то от пита 1/3..--и в конечном итоге,все качества пита уйдут в небытие...Германия довоенная--это была воинствующая нация,железный кулак,который неоднократно показывал кто в Европе хозяин. Вот и Меркель, поэтому переизбирается многократно раз, что бы "разбодяжить" Великих Германцев, постоянно принимая мигрантов,что бы сделать с великой нации ничто. ЕЕ ли эта миссия, или подсказанная из вне?
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Яволь! Вчера на футболе немцы тоже показали кто тут настоящий ариец.

ps:только не говорите Геращенко что я смотрел футбол.
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а бабайки вы не боитесь ?
такой пуганный перепуганный.. с рассии небось ?
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Це ваш вибір, якщо у вас на цвинтарі не має нікого з близьких вбитих орками, то дивіться...
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Зачем мне ваш футбол. Если раньше в Риме были хлебА(бесплатно) и зрелища,то сейчас за зрелища еще и платить нужно,которое кстати, вымывает остаток мозга у болельщиков. А на счет арийцев,так Украинцы может быть и есть самые настоящие арийцы--они ничем не уступают Германцам. Не зря ,Германия, если читать работы немецких генералов (Людендорф,и др...) очень даже симпатизировали украинцам. Читайте историю, анализируйте, смотрите на умение вести войны Германией, причины поражений, результаты(итоги, потери) и вы поймете ,что я не так уж ошибаюсь.
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И все же додик пень. Как не странно именно нелегальщики пытаются в штатах как можно быстрее устроиться на работу, причем даже не важно какую. Это происходит потому, что им не светят никакие пособия или страховки, все сам. С другой стороны, именно легальные сходу получают весь комплекс социальных благ и все страховки. Естественно что у них возникает резонный вопрос - а к чему трудиться, если и так все на шарик? Есть еще и третий аспект. В штатах очень жесткое квотирование для мигрантов с высокоинтеллектуальными замашками. Если память не изменяет, это 65 тыс. в год. Для штатов это насмешка. Там потребности в разы больше.
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існує ціла індустрія для допомоги нелегалам - все розроблено в москві і імплементується у США. і допомога вже на така значна як в 90х, коли люди на допомогу квартири купували в невеликих містах. лафа закінчилась, клінтон та обама, та та і буш молодший майже добили США. Майже.
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а в решти ви прави. квота на інтелектуальну імміграцію при масової жлобської за відкритими кордонами - це просто шизофренія.
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Але ж не у всіх є такі "заслуги" як у Меланії...
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Молодец. Интересы граждан прежде всего. А кто хочет жить в этой стране пусть докажет свою полезность. Не то что в Украине,любая чушка за взятку делит то что ее не щаработанно и при этом еще и права качает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну"
 
 
 
 
 
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