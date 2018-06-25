 Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегальных мигрантов: "Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что мигранты "вторгаются в страну" и считает, что их без суда нужно депортировать обратно.

"Мы не можем позволить, чтобы все эти люди вторглись в нашу страну. Если кто-то приезжает, мы должны немедленно без суда, отправлять их обратно, откуда они приехали. (...) Над нашей иммиграционной политикой смеется весь мир, она очень нечестная по отношению к тем людям, которые прошли через систему легально и ждут в очереди годами", - написал Трамп.

Иммиграционная система должна основываться на заслугах, считает американский президент: "Нам нужны люди, которые помогут сделать Америку снова великой".

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20 июня под давлением мировой общественности Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов, задержанных на границе.

В 2018 году Трамп объявил политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов. За последние несколько недель власти США разместили в специальных центрах или патронатных семьях более 2300 детей нелегальных мигрантов.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.